La Antártida esconde un secreto bajo sus suelos helados: el 91 % de las cepas de una bacteria analizada solo aparece allí

La Antártida se ve como un paraje donde solo se pueden encontrar pingüinos, pero la realidad es que también es una tierra que puede llegar a fascinar a cualquier microbiólogo por la adaptación que han sufrido diferentes bacterias. Tal es así que un nuevo análisis genético a gran escala hecho sobre los suelos de la Antártida ha demostrado que el continente helado tiene sus propias reglas, puesto que la inmensa mayoría de las cepas de un género bacteriano muy común en todo el mundo resulta ser endémico de estas tierras.

El estudio. Ha sido publicado recientemente en la revista PNAS, y aporta pruebas sólidas sobre cómo en la Antártida hay tipos de bacterias que solo vamos a poder encontrar en ese lugar y no en otro. Esto es fundamental, puesto que hasta ahora conocíamos unos pocos microbios endémicos y siempre restringidos a ambientes concretos como una fuente hidrotermal.

Pero este estudio llega para demostrar que el aislamiento geográfico de la Antártida también ha moldeado una biodiversidad invisible y exclusiva en sus suelos.

El ADN. Para llegar a esta conclusión, el equipo no analizó toda la vida microscópica del continente, sino que se centró únicamente en el género Arthrobacter. Y no es para menos, puesto que se trata de un grupo de bacterias que está enormemente extendido en los suelos de todo el planeta.

Aquí lo interesante llegó cuando se comenzaron a comparar los metagenomas extraídos del suelo y vieron que, del total de 46 cepas de Arthrobacter identificadas en la Antártida, 42 de ellas (aproximadamente el 91 %) no aparecieron en ninguna de las muestras del resto del mundo. Algo que puede responder precisamente a la adaptación y evolución local.

Adaptación. Además de ver esta distribución tan curiosa, los análisis genómicos apuntaron a que estas cepas antártidas poseen rasgos específicos que sugieren una fuerte adaptación a las durísimas condiciones de su entorno. Pero también se desmontaron otras teorías, puesto que se esperaba, por ejemplo, que estas bacterias mostraran una resistencia excepcional a la sequedad extrema, una de las mayores amenazas en los valles secos antárticos, pero el genoma no reflejó esta hiperadaptación.

Además, aunque sus temperaturas óptimas de crecimiento son más bajas que la media de otras bacterias globales, siguen siendo sorprendentemente superiores a las temperaturas reales a las que se enfrentan diariamente en el suelo helado.

Suelo frente al mar. Es importante tener el contexto de este descubrimiento, puesto que ya recientemente se pudieron analizar las bacterias marinas asociadas a invertebrados antártidos y se demostró que algunas cepas pueden crecer hasta los 35ºC. Esto es muy importante, puesto que, mientras que las bacterias marinas de los invertebrados muestran una adaptación térmica sorprendente en cultivos de laboratorio, las poblaciones de Arthrobacter del suelo muestran una exclusividad de esta zona.

El siguiente gran reto para los microbiólogos será comprobar si este altísimo nivel de endemismo detectado en Arthrobacter es una excepción o si, por el contrario, otros muchos grupos microbianos del suelo antártico siguen exactamente el mismo patrón de aislamiento. De confirmarse, la Antártida no solo sería un continente único por su fauna visible, sino el gran reservorio de una biodiversidad microscópica que no existe en ningún otro lugar de la Tierra.

Imágenes | Francesco Ungaro

Vía | phys

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