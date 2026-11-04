Airbus quiere 200 empleados en su Digital Campus de Albacete: hemos estado allí para saber qué perfiles busca y qué hacen

Hay ciudades que intentan atraer profesionales prometiendo grandes oportunidades. Albacete tiene otro argumento, al menos según la forma en que Airbus la describe en sus ofertas de empleo: una ciudad de quince minutos, donde la cercanía de los servicios es parte de su atractivo. Hace unos días tuve la oportunidad de visitarla y de conocer una actividad que no suele aparecer en la primera imagen que asociamos a un fabricante de helicópteros. Lo interesante no estaba solo en las instalaciones, sino en las conversaciones con quienes trabajan allí y en una pregunta: ¿qué perfiles profesionales tienen cabida en una empresa como esta?

La respuesta empezó a tomar forma el 27 de octubre, cuando entré en el Digital Campus de Airbus Helicopters, después de haber recorrido su fábrica de Albacete. Este centro, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, comenzó su actividad en enero de 2026 y se inauguró oficialmente el 17 de junio. Su trabajo se centra en desarrollar herramientas y tecnologías digitales para la división de helicópteros, algo que pude conocer de primera mano gracias a las conversaciones con varios de sus profesionales. Entre ellos estaba Mónica Sánchez Ruiz, del área de automatización, con quien también hablé sobre los planes de crecimiento y contratación del centro.

Digital Campus de Airbus Helicopters en Albacete | Foto: Airbus

Cuando le pregunté por los planes de crecimiento, Mónica puso cifras a lo que acabábamos de recorrer: en aquel momento trabajaban en el Digital Campus unas 35 personas. Pero las previsiones apuntan bastante más lejos: "la idea es que a finales de 2029 haya unas 200 personas incorporadas en plantilla", me explicó. La compañía contempla así una ampliación progresiva del equipo, aunque ese objetivo no significa que existan actualmente 200 puestos disponibles.

Mónica Sánchez Ruiz, desarrolladora de automatización robótica de procesos (RPA) en Airbus Helicopters España | Foto: Xataka

Con ese objetivo sobre la mesa, surgía una cuestión más práctica: ¿quién puede aspirar a trabajar en esas instalaciones? Aproveché la conversación para preguntarle qué tipos de profesionales quieren incorporar. Me explicó que "se están buscando perfiles bastante diversos" y que las oportunidades no se limitan a la ingeniería aeroespacial. La respuesta resulta interesante porque hablamos de especialidades muy diferentes entre sí, que no necesariamente requieren participar en el diseño o la fabricación de aeronaves. Entre los perfiles que mencionó estaban los siguientes:

Business Analysts (analistas de negocio).

Arquitectos de soluciones.

Especialistas en inteligencia artificial.

Desarrolladores de software.

Más adelante, Mónica me ayudó a entender otra forma de automatización que utilizan en Airbus: robots de software capaces de ejecutar tareas informáticas repetitivas. Su equipo utiliza UiPath para desarrollar estas automatizaciones, conocidas como RPA, y me puso un ejemplo fácil de entender: recopilar datos de SAP, procesarlos en Excel y enviar después el resultado por correo. Antes, explicó, ese procedimiento podía llevar cinco horas; ahora puede programarse para que se ejecute durante la noche.

"Son robots que no necesitan ser atendidos. Tú los programas y, por ejemplo, a las dos de la mañana se lanza, y al día siguiente cuando el trabajador llega a la oficina pues ya tiene ahí su extracción”.

No todo lo que se desarrolla en el ámbito digital se queda en una pantalla de ordenador. Carlos López Alfaro, responsable de transformación digital de Airbus Helicopters España, me permitió probar unas Microsoft HoloLens 2 y me explicó cómo las utilizan para superponer imágenes tridimensionales sobre los helicópteros. En los vídeos que nos mostró pudimos ver aplicaciones de esta tecnología en operaciones de pintura y colocación de soportes eléctricos. Hay, además, un detalle que conecta esta actividad con los planes del campus: el software propio utilizado en estas tareas se desarrollaba entonces en Francia y Alemania, pero Airbus tenía previsto extender ese trabajo a Albacete.

Carlos López Alfaro, especialista en transformación digital, innovación y ciberseguridad industrial en Airbus Helicopters España | Foto: Xataka

“Teníamos que usar ciertas plantillas para colocar soportes de cables eléctricos. A día de hoy, y hasta hace muy poquito, eran operaciones muy manuales, que requerían de un montón de operarios, requerían de métodos de trabajo muy artesanales. Lo que estamos haciendo es transformar esa forma de operaciones con las gafas. Lo que se ve dentro con las gafas son modelos 3D.

La actividad del centro también abarca la protección de los sistemas informáticos de la compañía. Durante el recorrido conversé con Chema García, del área de ciberseguridad, que me explicó cómo desde Albacete colaboran con equipos de Airbus Helicopters en otros países para identificar vulnerabilidades y ayudar a corregirlas. Hablamos principalmente de sistemas informáticos corporativos, no del software embarcado en los helicópteros, que depende de otras áreas. Cuando le pregunté si la inteligencia artificial reduciría la necesidad de especialistas, respondió: "Ahora mismo en ciberseguridad yo diría que más".

Chema García, responsable de seguridad digital de sistemas de información en Airbus Helicopters | Foto: Xataka

Después de conocer qué tareas realizan algunos de estos equipos, quedaba otra pregunta: ¿hay oportunidades para quienes acaban de terminar sus estudios? Mónica me contó que Airbus mantiene una colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y dejó un dato significativo: "un 60% de las vacantes que están saliendo están destinadas a jóvenes recién titulados". Se refería a las oportunidades que se estaban publicando entonces, no a contrataciones ya realizadas. También confirmó que existen procesos de selección externos a la vía universitaria, por lo que esta colaboración no es la única puerta de entrada.

Llegados a este punto, quizá te estés preguntando cómo dar el siguiente paso si alguno de estos puestos encaja con tu perfil. Una opción es entrar en los empleos de Airbus Helicopters en LinkedIn, desplegar las ofertas y filtrar por Albacete para encontrar oportunidades relacionadas con el Digital Campus. También puedes acudir directamente a Airbus Careers, su portal oficial de empleo, donde es posible consultar las posiciones disponibles y presentar una candidatura.

Al terminar la visita, me quedé con algo que va más allá de las instalaciones y las tecnologías que había conocido: las personas que trabajan allí. Una cosa es ver el nombre de Airbus en un edificio y otra muy distinta es entrar, conversar con sus profesionales y entender qué hacen cada día. Hablar con Mónica, Carlos y Chema me permitió conocer esa parte menos visible de la compañía. Y hay algo interesante en todo esto: quienes hoy forman parte de ese equipo también tuvieron que empezar en algún momento. Quizá entre quienes leen estas líneas esté alguno de sus futuros compañeros.

Imágenes | Airbus | Xataka

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