Miura 5 entra en fase de ensayos a nivel de sistema y apunta a su primer vuelo de prueba ya en 2027

La compañía española PLD Space acaba de anunciar el comienzo de la fase de ensayos a nivel de sistema de su lanzador Miura 5, con el objetivo de hacer el primer lanzamiento de prueba en 2027. Será el paso inicial hacia la puesta en marcha de este primer lanzador español, que se encargará de poner satélites en órbita de forma recurrente.

Tres vehículos. PLD Space cuenta con tres vehículos relacionados con la preparación de Miura 5. Los dos primeros son unidades de calificación, dirigidas a la realización de ensayos a nivel de sistema. El tercero, en cambio, es el lanzador de vuelo, que actualmente se encuentra en proceso de integración.

Lo ensayado y por ensayar. En un comunicado de prensa, la compañía ha anunciado que, de momento, se ha finalizado el ensayo de la separación de etapas en sus instalaciones de Teruel. Ahora, llega el momento de probar la carga de propelentes y el encendido estático de la segunda etapa, cuyas estructuras y sistemas de aviónica, alimentación, control y propulsión ya se han integrado.

Motores. También se están empezando los ensayos con las primeras unidades de vuelo de los Teprel-C y Teprel-C Vac. De momento se han fabricado e integrado siete motores completos, además de 35 cámaras de combustión, 40 generadores de gas y 15 turbobombas.

Otras piezas que ya están listas. Hay varias piezas de los distintos sistemas de Miura 5 que ya están fabricadas. Es el caso de los tanques de oxígeno líquido de ambas etapas y la mayoría de las placas electrónicas del primer vehículo. También se han terminado los ensayos de los dos modelos de calificación de la cofia. Además, hay 13 tanques completos fabricados, la aviónica de vuelo está al 100% y hay conjuntos para cuatro cohetes.

Operaciones de lanzamiento. Si todo va bien, Miura 5 se lanzará en 2027, desde el Puerto Espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Estas instalaciones están ya en fase de obras y preparación para el lanzamiento. No obstante, si se esperase a probar las operaciones de lanzamiento directamente allí, sería más complicado reparar los posibles fallos que se detectasen. Por eso, ya se están probado los tres equipos que se encargarán de preparar y sujetar el cohete hasta su despegue.

Estos son el strongback, el hold-down y los sistemas umbilicales. El primero se encarga de pasar la nave de posición horizontal a vertical y después sigue sujetándola durante la preparación. Por su parte, el segundo consiste en una serie de anclajes que mantienen el cohete fijo a la base mientras los motores arrancan. Se sueltan justo en el momento del despegue. Finalmente, los sistemas umbilicales son las conexiones por las que el cohete recibe electricidad, datos y fluidos, como los propelentes, hasta justo antes de despegar.

Lo que queda por venir. Cuando se finalicen todas las pruebas en Teruel, ya podría llevarse el cohete a la Guayana Francesa. En declaraciones a Xataka de 2025, el CEO de PLD Space, Raúl Torres, señaló que allí comenzaría una nueva fase de pruebas combinadas con la agencia espacial francesa (CNES). Si todo esto sale bien, Miura 5 estaría listo para el lanzamiento, en el que se intentará ya la reentrada de la primera etapa con el objetivo de recoger datos, sin esperar recuperarla . Es cierto que las fechas han cambiado respecto a las previstas inicialmente, pero ese debería ser el orden de los acontecimientos. Por ahora, todo progresa adecuadamente.

Imágenes | PLD Space

En Xataka | PLD Space tiene un plan pormenorizado para convertirse en la fábrica de cohetes de Europa. Y las piezas han empezado a encajar