Unos científicos han construido una Tierra virtual sin vida para saber si hay vida en otros planetas

A la hora de buscar vida extraterrestre, tenemos un solo referente: la Tierra. Nuestro planeta es el único del que conocemos en profundidad su composición y características, desde el núcleo hasta la atmósfera, pero también es el único planeta del que tenemos certeza de la existencia de vida. Por eso, si queremos encontrar algo parecido más allá de nuestras fronteras, también es importante mirar hacia dentro. Para lograrlo, un equipo de científicos de la Universidad de Washington ha construido una Tierra virtual sin vida. Con ella como modelo, pueden analizar los más de 6.000 exoplanetas que se han encontrado hasta ahora y comprobar si realmente podrían albergar organismos vivos en su interior.

Una Tierra virtual más completa. En realidad, esta no es la primera Tierra virtual que se modela. Ya existía una en la que se incluían el núcleo, el manto y la corteza. El nuevo modelo incluye también la atmósfera y la superficie, pues son dos áreas esenciales para estudiar la presencia de vida.

Tierra deshabitada. El modelo que han desarrollado estos científicos abarca la historia de la Tierra desde su formación, hace 4.500 millones de años, hasta un futuro que aún no ha ocurrido, dentro de 500 millones de años. Inicialmente se han tenido en cuenta las características geológicas de la Tierra, sin contemplar la vida. Es muy útil, ya que así se pueden ver las variaciones con respecto a la Tierra habitada. Por ejemplo, muchos gases de nuestra atmósfera son el resultado de la actividad de organismos vivos. Las diferencias entre la Tierra virtual y nuestro verdadero planeta se muestran como señales de vida que vale la pena buscar.

Cómo funciona. Las primeras validaciones del modelo han dado muy buenos resultados. El siguiente paso será probarlo con exoplanetas, mayormente planetas rocosos de apariencia similar al nuestro. Los científicos usarán datos sobre el planeta medido con los telescopios, como la masa, el radio, la órbita, la radiación de la estrella y su composición estelar, y los introducirán en el modelo. Este arrojará un resultado sobre cómo debe ser su atmósfera sin habitar. Si el resultado es igual que la atmósfera medida con los espectrógrafos de los telescopios espaciales, los datos serían compatibles con un planeta sin vida. En cambio, si sí hay diferencias, estas pueden ser el resultado de actividad biológica, por lo que estaríamos ante un exoplaneta candidato a ser habitado.

Un ejemplo. Un buen ejemplo de las incoherencias que puede encontrar este modelo es la presencia de metano y oxígeno simultáneos. Estos dos gases se destruyen entre sí. Por eso, si se detectan en la atmósfera de un exoplaneta simultáneamente se puede suponer que hay algún organismo vivo que los está reponiendo. Estaríamos ante un planeta posiblemente habitado.

Diseñadora de telescopios. Otra aplicación de esta Tierra virtual es que puede ayudar a diseñar telescopios espaciales. De hecho, para el desarrollo del famoso Observatorio de Mundos habitables (HWO por sus siglas en inglés) se hizo algo similar. Se modeló la Tierra en distintas eras geológicas y se simuló qué habría visto un telescopio como el HWO si hubiese puesto sus “ojos” sobre ella. Esto permitió determinar datos como las longitudes de onda en las que debería medir la luz que le llega o el nivel de detalle de sus imágenes.

La Tierra en sus distintas etapas geológicas muestra distintas atmósferas y diferentes requisitos para que un telescopio pudiese detectar la vida en ella. Gracias a estos modelos informáticos, se pueden afinar los instrumentos para que realmente sean capaces de hallar vida cuando todo sea algo más que un ensayo.

Imagen | Pexels

En Xataka | La hipótesis del zoológico: por qué es probable que los extraterrestres sepan de nosotros y no quieran contactarnos



