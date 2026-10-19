La "ameba de fuego" rompe el récord de calor para la vida compleja y obliga a replantear dónde buscar vida extraterrestre

A la hora de buscar vida extraterrestre, tenemos muy en cuenta la temperatura del planeta o satélite en cuestión. Generalmente se necesita que estén a una distancia adecuada de su estrella. Ni demasiado lejos, ya que haría frío, ni tampoco tan cerca como para que la temperatura sea abrasadora. La zona de habitabilidad suele ser esa en la que la temperatura podría mantener el agua líquida, ni helada ni en forma de gas. Sin embargo, si lo que queremos es encontrar organismos eucariotas, se tiende a afinar más, ya que suelen llevarse muy mal con el calor.

El récord estaba en 60ºC, pero ahora un equipo de científicos de la Universidad de Siracusa ha descubierto una ameba capaz de reproducirse a 63ºC e incluso de recuperar su actividad después de los 70ºC. Puede parecer una diferencia mínima, pero cambia bastante las reglas del juego.

Ameba de fuego. La ameba en cuestión fue hallada en pozas de agua caliente del Parque Nacional Volcánico Lassen (California). Resistía tan bien el calor que fue bautizada como Incendiamoeba cascadensis y, más coloquialmente, como ameba de fuego. Hay varias cifras a tener en cuenta a la hora de analizar sus niveles de resistencia. Para empezar, puede reproducirse por división celular hasta a 63ºC. A los 64ºC sigue activa, aunque ya no se reproduce. Después, a los 66ºC sigue parcialmente activa, aunque empieza a sufrir los efectos del calor. A los 70ºC ya se inactiva, pero aún puede volver a activarse. Sin embargo, a los 80ºC muere por completo.

Otros organismos termófilos. Los organismos extremófilos son aquellos capaces de resistir a condiciones consideradas muy extremas. Cuando dichas condiciones tienen relación con la temperatura alta, se les considera termófilos. Hay organismos termófilos que resisten mucho más calor que la ameba de fuego. Por ejemplo, la arquea Methanopyrus kandleri puede sobrevivir a 110ºC. Pero hay una diferencia. Las arqueas, como las bacterias, son organismos unicelulares procariotas. Esto significa que están compuestas por una sola célula, sin un núcleo delimitado. Son más simples, por lo que es más fácil que resistan condiciones extremas.

En cambio, las eucariotas sí tienen un núcleo delimitado. Si además tienen orgánulos y una maquinaria celular más compleja, como esta ameba, hay muchas más estructuras que podrían fallar por el calor, por lo que suelen resistir menos. Hasta ahora, el récord de temperaturas que puede soportar un organismo eucariota lo tenían algunos hongos y algas rojas, que alcanzan los 60ºC aproximadamente. La ameba de fuego los ha superado a todos.

Su modus operandi. La clave para resistir tan bien las temperaturas reside en los genes de esta ameba. Los científicos que la han descubierto han observado que cuenta, por un lado, con genes que le permiten reparar el ADN por los daños del calor. Además, por su conformación, sus proteínas son más estables también cuando suben las temperaturas. Por otro lado, tiene la capacidad de percibir su entorno y el calor que la rodea, de modo que pueda activar o desactivar los genes que necesite en cada momento.

Más lugares en los que buscar. Cada vez se conocen más organismos extremófilos que amplían los lugares en los que se puede buscar vida extraterrestre. Esta ameba de fuego nos indica que, quizás, habría planetas que se han desechado por ser demasiado calientes y que no se deberían haber abandonado tan rápido. Eso sí, hay que tener en cuenta que un organismo puede resistir muy bien al calor, pero no a la salinidad, la acidez o las radiaciones cósmicas.

De momento, la Tierra es el único planeta que reune todas las condiciones de habitabilidad posibles. Por todo esto, seleccionar posibles mundos en los que florezca la vida no es tan sencillo como medir su temperatura. Sin embargo, ahora vemos que, al menos, en lo que a calor se refiere, podemos ampliar un poco el rango.

Imagen | Beryl Rappaport

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