Hemos encontrado la kriptonita de los irreductibles tardígrados. Está en el suelo de Marte

Hay pocos bichos tan importantes para la exploración espacial que los tardígrados. De hecho, tardígrados y sepiólidas suelen tener un asiento reservado en las misiones espaciales de la NASA por algo. Si son tan imprescindibles para la ciencia es porque son casi indestructibles, así que sirven como termómetro para analizar el potencial desarrollo y supervivencia de seres vivos en condiciones extremas. Tenemos malas noticias: sobreviven al vacío espacial, la radiación y la desecación extrema, pero no soportan el suelo de Marte.

La kriptonita de los tardígrados. Un equipo de investigación puso a prueba a estos durísimos animales microscópicos en el regolito marciano. El objetivo es doble: podrían servir para preparar suelos cultivables en Marte y para entender mejor el riesgo ante una potencial fuga de tardígrados procedentes de una eventual fase humana. Malas noticias: el suelo marciano resultó ser tóxico.

Tras dos días de exposición al suelo artificial diseñado en la Tierra para simular las características de Marte MGS-1, no quedó ni un ejemplar de Hypsibius exemplaris vivo. El Ramazzottius S778 corrió mejor suerte: algunos individuos sobrevivieron. El equipo de investigación observó un dato esencial: al lavar el simulante de suelo, el daño disminuía enormemente. ¿Qué significa esto? Que el principal sospechoso es un compuesto químico soluble específico del suelo marciano: los percloratos, sales oxidantes muy abundantes en Marte, como detectó la sonda Phoenix hace casi dos décadas y confirmó el rover Curiosity.

Imágenes de muestras de tardígrados con el simulante y el tiempo de exposición en días. Corien Bakermans, Matteo Vecchi y Gillian Pearce

Por qué es importante. Porque si eventualmente queremos enviar humanos allí y establecer una base, antes tendremos que ser capaces de cultivar comida allí y para eso el suelo marciano debe ser productivo y ser capaz de albergar vida terrestre. Este estudio demuestra que tal y como está, ese suelo es tóxico incluso para los animales más resistentes de la Tierra. Por otro lado, estos resultados tienen consecuencias directas para la protección de los planetas: si un organismo escapa de un hábitat marciano, hay que saber si podría sobrevivir en el entorno de Marte contaminándolo.

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Contexto. Los tardígrados llevan décadas siendo el modelo de referencia para el estudio de extremófilos. Así, el experimento TARDIS en 2007 demostró que sobreviven a la exposición directa al espacio exterior y a la radiación ultravioleta e ionizante en estado de criptobiosis (un estado de latencia extrema en condiciones ambientales críticas). Pero una cosa es resistir en modo "apagado" y otra en estado activo, que es precisamente el que interesa para una eventual colonización biológica. Este experimento es precisamente uno de los primeros en probar si aguantan en esas condiciones más vulnerables y se realizó sobre simulantes del suelo del cráter Gale, la zona explorada por el rover Curiosity.

En detalle. Para entender mejor la supervivencia de los tardígrados en Marte, el equipo de investigación expuso poblaciones de estos animales únicamente a los simulantes marcianos MGS-1 y OUCM-1, sin incluir otras condiciones propias del planeta como la radiación, el vacío o las temperaturas extremas. Para la comparativa usaron arena terrestre como control y monitorizaron cuántos individuos quedaban activos a lo largo del tiempo del estudio (cuatro días). El análisis estadístico determinó que la supervivencia dependía tanto del tipo de suelo como de la especie y el tiempo de exposición.

Sí, pero. Los resultados constituyen una buena base de información, pero como explica el equipo, es necesario hacer más pruebas para comprender completamente la habitabilidad potencial y los peligros del regolito marciano. El siguiente paso lógico será ir incorporando las demás variables ambientales de Marte (radiación, presión, temperatura) de forma progresiva en experimentos futuros. Este es, por tanto, un estudio todavía muy prematuro para conocer las condiciones idóneas para la supervivencia.





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