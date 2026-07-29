Un estudio decía que los árboles "sienten" los eclipses con 14 horas de antelación. La explicación real es mucho más aburrida

En 2025, un equipo de científicos italianos descubrió algo sorprendente en relación con los eclipses. Según un estudio realizado en un bosque de coníferas de los Dolomitas, los árboles pueden predecir eclipses solares a través de cambios en su actividad eléctrica interna. ¿Tiene esto alguna utilidad científica? Lógicamente no, pues hay otras formas mucho más sencillas y contrastadas de predecir un eclipse. Hay eclipses predichos a mil años vista. Aun así, el estudio tuvo muy buena acogida, ya que se trata de un gran ejemplo de ciencia curiosa. El problema es que, según el análisis de los científicos Ariel Novoplansky y Hezi Yizhaq publicado este año en Trends in Plants Science, los resultados de aquel estudio eran puramente especulativos, ya que hay otras razones por las que pudieron darse esos cambios en la actividad eléctrica de los árboles.

Cambios en el electroma. Los científicos italianos detectaron cambios en el electroma. Es decir, el conjunto de impulsos eléctricos que se transmiten a través de los tejidos vegetales como respuesta a estímulos externos, como el estrés hídrico o los cambios de temperatura. Es algo así como la actividad eléctrica que se transmite a través de nuestras neuronas. Estos investigadores colocaron sensores de electricidad en coníferas de la especie Picea abies durante un eclipse parcial que pudo verse en los Dolomitas en 2022. Observaron que, catorce horas antes de que comenzara el eclipse, los árboles más viejos experimentaron un gran incremento de su actividad eléctrica. Además, luego se lo contagiaron a los árboles más jóvenes.

Poco sentido. Si lo pensamos, esto no tiene mucho sentido. Hemos visto que los cambios en el electroma suelen ser como respuesta a estímulos externos. Es cierto que durante un eclipse solar disminuye la temperatura, pero hay que tener dos factores en cuenta. El primero, que lo hacen justo cuando empieza el eclipse, no catorce horas antes. Por otro lado, en este eclipse parcial en concreto, en la zona de los Dolomitas, apenas se redujo la luz solar un 10% durante un par de horas. La temperatura no debió bajar apenas y los cambios de luminosidad tampoco debieron suponer un estrés para los árboles.

Rayos y centellas. Para los científicos que publicaron el contraanálisis de 2026, la explicación a lo que ocurrió en los Dolomitas es mucho más simple. Se sabe que, justo 14 horas antes del eclipse, hubo una gran tormenta en las inmediaciones de los Dolomitas, con lluvias intensas y una abundante caída de rayos. Eso, justamente, pudo provocar un desplome de las temperaturas y, por supuesto, una potente actividad eléctrica en la atmósfera.

Los árboles actúan como antenas electromagnéticas, capaces de captar la actividad eléctrica de la atmósfera y transformarla en cambios en su propio electroma. Cuanto más grande es una antena, más potente es su actividad en este sentido. Por eso puede que los cambios en el electroma fueran mayores en los árboles más viejos. Simplemente porque son más grandes. Eso da aún más peso a la hipótesis del papel de los rayos.

Solo tres árboles. Otra limitación del estudio es que solo analizó tres árboles y cinco tocones. No podemos hacernos mucha idea del comportamiento del bosque entero.

¿Memoria colectiva de los árboles para predecir eclipses solares? Los autores italianos apuntan también a que la intensa actividad de los árboles más viejos puede deberse a que “recuerdan” los efectos de eclipses pasados, de modo que responden con antelación a los cambios de temperatura que están por venir. No obstante, Novoplansky y Yizhaq recuerdan que es muy difícil que un eclipse se vea exactamente en un mismo sitio en un periodo relativamente corto de tiempo. En España, por ejemplo, tendremos tres eclipses en tres años, pero la totalidad, en el caso de los dos totales, será en regiones muy distintas. Es cierto que sí se podrán ver dos eclipses parciales seguidos, como el de los Dolomitas, pero los expertos insisten en que los cambios ambientales con un eclipse parcial son mínimos.

Más expertos. Si bien la publicación del estudio italiano supuso una gran oleada de aceptación, el contraanálisis de 2026 pasó algo más desapercibido a la prensa. Pero no a los científicos. Por ejemplo, fue recogido por el Science Media Centre español, en el que se publicaron las declaraciones de dos expertos. Por un lado, el astrofísico Javier Armentia señaló que “ni hay mecanismos por los que un pinar pueda reaccionar a pequeñas bajadas de luz que no se producen de manera habitual ni interfieren con los procesos vegetativos, ni las mediciones de esa conducta anticipatoria se explicaban por el eclipse sino por, probablemente, una noche fría sufrida unas horas antes” .

Por su parte, el catedrático de física de la Tierra José Manuel Vaquero explicó que un eclipse parcial de poca magnitud, como el que se estudió en los Dolomitas, “genera variaciones ambientales menores que las que produce el paso de una nube densa o de un frente”. No tendría sentido esa gran actividad que se mencionaba en el estudio de 2025. En definitiva, parece que no, los árboles no predicen los eclipses solares. Lo bueno es que nos da igual, porque, como veíamos al principio, ya sabemos cómo predecirlos.

Imagen | Wikimedia Commons

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