El trío ibérico de eclipses traerá tres oportunidades para ver el mismo fenómeno: así funcionan las perlas de Baily

El próximo 12 de agosto podremos disfrutar del primero de los 3 eclipses que conforman el trío ibérico. Muchas personas se están preparando para viajar a alguno de los lugares que se encuentran dentro de la franja de totalidad. Quienes no han visto nunca un eclipse solar se dividen en dos grupos: los que van a dejarse fluir, sin esperar nada concreto, y quienes se están estudiando todo sobre este evento astronómico para saber qué será lo que se encontrarán. Si eres del segundo grupo, posiblemente hayas llegado hasta aquí buscando información sobre las perlas de Baily. Si eres del primero o estás leyendo esto por cualquier otra razón, no te lo pierdas, pues se trata de un fenómeno muy interesante.

Perlas que decoran el Sol. Ya sabemos que un eclipse solar total se produce cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean de tal manera que la primera impide que la luz del Sol llegue hasta nuestro planeta. Básicamente, la Luna tapa al Sol. Las perlas de Baily son una especie de cuentas brillantes que se forman a lo largo del borde de la Luna cuando esta comienza a cubrir el Sol y justo cuando empieza a dejar pasar su luz de nuevo. Su aparición se debe a que la superficie de la Luna no es lisa. Está cubierta de valles, cráteres y otras imperfecciones. Por eso, cuando la luz del Sol se filtra a través de ellas, no llega totalmente limpia, sino que se forman una especie de bolitas brillantes. Eso es lo que vemos desde la Tierra.

El origen de su nombre. Las perlas de Baily se llaman así en honor a Francis Baily, el astrónomo británico que las describió por primera vez en 1836, durante un eclipse anular.

Por qué son importantes durante un eclipse solar. Más allá de su atractivo, las perlas de Baily son importantes porque indican el inicio y el final de la totalidad. Aparecen cuando la Luna ha cubierto buena parte del Sol, pero desparecen justo cuando lo cubre por completo, ya que no nos llega luz del astro rey. Después, en cuanto este empieza a asomar otra vez por detrás de la Luna, las perlas se dibujan a su alrededor otra vez. .

Durante un eclipse solar, solo podemos mirar directamente al Sol sin gafas de protección durante la totalidad. Con un mínimo rayito de Sol que asome ya están en riesgo nuestros ojos. Por eso, las perlas de Baily son un buen indicador. Es cierto que hay lugares en los que son aún más imaginativos, como en la localidad navarra de Lerín, donde han creado un toque de campana que indica los distintos puntos del eclipse. Observar las perlas de Baily también puede ser una buena opción, aunque, ante la duda, mejor usar las gafas el máximo tiempo posible.

Otros eclipses. Las perlas de Baily también aparecen en los eclipses solares anulares, justo cuando se forma ese característico anillo de fuego con la Luna en medio. Por lo tanto, podremos verlas durante los tres eclipses del trío ibérico. Los dos primeros serán totales y el tercero anular.

Imagen | CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/D. Munizaga | Brucewaters

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