Los astrónomos tienen clarísimo que hay vida extraterrestre. También que tardaremos 1.500 años en encontrarla

Llevamos casi un siglo enviando señales hacia el cosmos a través de transmisiones de radio de alta potencia o incluso con los radares militares que hay alrededor de todo el planeta. Poco a poco, la humanidad ha ido creando una "burbuja" electromagnética que se expande a la velocidad de la luz, pero para desgracia de algunos, todavía no hemos recibido una respuesta a todas estas señales, y es fácil caer en el pesimismo sobre la ausencia de otros seres vivos más allá de nuestra atmósfera.

Las matemáticas. La cuestión aquí no es si conectaremos con la inteligencia extraterrestre, sino cuándo. Y aquí la comunidad científica cuenta con un gran optimismo, puesto que la comunidad astronómica no se basa en avistamiento de ovnis, sino en la estadística pura. Aquí instituciones como el SETI llevan décadas escaneando el cielo, y aunque todavía no hay evidencia de interferencia o señales de origen artificial, la convicción de que no estamos solos es más fuerte que nunca.

La burbuja. Para entender por qué los científicos están tan seguros de esto, primero hay que mirar la escala del problema que está en nuestra Vía Láctea, que cuenta con 100.000 años luz de diámetro. Esta cifra tan monstruosa choca contra nuestra burbuja de radio que apenas roza los 100 años luz, por lo que a escala galáctica, ni siquiera hemos cruzado la calle.

Aquí es donde entra en juego la famosa paradoja de Fermi, que apunta a que, si el universo es tan vasto y antiguo, debería haber alguien a nuestro alrededor, y es por eso que la pregunta que se hizo este investigador pasó a la historia: ¿dónde está todo el mundo? La respuesta más respaldada por la astrobiología moderna se apoya en el "Principio de Mediocridad", un concepto astronómico que sostiene que la Tierra no tiene nada de especial y apunta a que, si la vida surgió aquí bajo ciertas condiciones físicas y químicas, es estadísticamente inevitable que haya surgido en una fracción de los miles de millones de exoplanetas que orbitan zonas habitables en nuestra galaxia.

Se sigue investigando. En 2016, un influyente estudio de la Universidad de Cornell puso números a esta paradoja. Para ello, se cruzó la ecuación de Drake con la expansión de nuestra burbuja de radio con el objetivo de calcular cuánto tendría que viajar nuestra señal para alcanzar un número suficiente de estrellas que garantizara, por pura probabilidad estadística, una respuesta.

El resultado arrojó una cifra que se ha convertido en una referencia recurrente en la divulgación espacial: el contacto no debería esperarse antes de unos 1.500 años. Según este modelo matemático, que nuestras señales lleguen a oídos extraterrestres requiere que abarquemos al menos la mitad de la galaxia. Hasta entonces, parecerá que estamos solos, aunque el universo rebose de vida.

¿Dónde buscamos? Mientras que el reloj de los 1.500 años sigue corriendo, los científicos no se quedan de brazos cruzados, y es por eso que tenemos iniciativas como la del SETI que no solo buscan escuchar algo, sino entender cómo deberíamos escucharlo. Y es que durante décadas, la búsqueda de vida se ha centrado en frecuencias de radio muy específicas, destacando la famosa línea de emisión de hidrógeno de 1420 MHz, asumiendo que cualquier civilización avanzada usaría esa frecuencia universal para comunicarse. Pero... ¿Y si no es así?

Nuevos enfoques apuestan por diversificar la búsqueda hacia tecnofirmas más amplias, puesto que ya no se trata solo de buscar un "hola" intencionado en forma de onda de radio, sino de detectar la contaminación electromagnética de otras civilizaciones, el uso de láseres ópticos para comunicación interplanetaria, o incluso buscar señales en frecuencias de radio de baja frecuencia que hasta ahora habían sido ignoradas o descartadas por la interferencia terrestre.

Imágenes | Graham Holtshausen

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