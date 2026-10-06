El jefe de la NASA pide tener mente abierta ante el aumento de reportes de OVNIs: "Si hay algo, debemos estar"

Los OVNIs han cambiado de nombre, pero no de fama. Siguen teniendo muchas personas pendiente de ellos, tanto en el ámbito de lo esotérico como entre científicos y gobernantes. El Gobierno de Donald Trump se ha puesto como reto analizarlos a fondo. Por eso, a principios de este 2026 ordenó al Departamento de Guerra y a otras agencias identificar y publicar archivos del Gobierno sobre vida extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (UAP) y OVNIs. Ante esta situación, el actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha insistido en que, si se descubre algo, su agencia debería participar en las pesquisas.

Una postura clara. Isaacman hizo dichas declaraciones durante una entrevista realizada por Blake Burman en NewsNation el pasado 25 de septiembre. Cuando este le preguntó por el actual aumento de hallazgos de UAPs, dijo que deberíamos tener la mente abierta al respecto y que, en caso de encontrarse algo relevante, la NASA tendría que participar en ello. Lo más curioso, es que no es la primera vez que usa exactamente esa frase: "Tengamos la mente abierta". Ya lo hizo en 2023 cuando se anunció el compromiso en firme de Estados Unidos de estudiar más profundamente estos fenómenos.

No obstante, el administrador no considera muy probable que este aumento de UAPs tenga que ver con extraterrestres ni nada por el estilo. Para él hay dos posibles explicaciones. Por un lado, fenómenos naturales poco comprendidos por el momento. Y, por otro, los resultados de las pruebas sigilosas de algún adversario geopolítico.

PURSUE. La iniciativa con la que Trump ha querido desclasificar los vídeos y datos relacionados con UAPs y OVNIs se llama PURSUE, por las siglas de Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Toda esta información se está haciendo pública poco a poco en la web War.gov/ufo, con nuevas entregas cada pocas semanas. Cabe destacar que hay millones de registros, muchos de ellos en papel, por lo que hacerlos accesibles para el público general llevará mucho más tiempo que con los más nuevos.

UAPs u OVNIs. En realidad, podría decirse que estos términos hacen referencia a lo mismo. Si en PURSUE se usan los dos es básicamente porque los OVNis, objetos voladores no identificados, serían más antiguos y los UAPs, fenómenos anómalos no identificados (siglas en inglés) más nuevos. Se decidió cambiar el nombre porque este último es un concepto más amplio que, además, carece de las connotaciones pseudocientíficas que sí suelen tener los OVNIs (UFOs en inglés).

¿En serio hay más? Aunque con PURSUE se ha hablado de un aumento de las detecciones de UAPs, muchos expertos recuerdan que, en realidad, se trata de que se notifican más. En un informe preliminar publicado en 2021, se hablaba de la detección de 144 OVNIs en los últimos 17 años. Después, en solo un año, entre mayo de 2023 y junio de 2024, la cifra fue mucho más alta, con 757 avistamientos. Esto puede deberse a que hay mejores métodos de detección y, además, menos estigma a la hora de notificarlos.

Otro dato de los expertos. Además de llamar a la calma con respecto al aumento de OVNis, algunos expertos se muestran reticentes con que sea buena idea hacer pública toda esta información, pues creen que no puede ser bien interpretada por quienes carecen de conocimientos tecnológicos. Se podrían ver extraterrestres donde no los hay.

Lo que dice Isaacman. Además de insistir en que la NASA debe participar en las decisiones relacionadas con OVNIs y de asegurar que lo más probable es que no tengan relación con la vida extraterrestre, Isaacman sí que señala que no debemos descartar que realmente exista dicha vida. Pone como ejemplo las lunas Europa y Encélado, que cuentan con océanos subterráneos y, a pesar de eso, no se han estudiado aún con la suficiente profundidad en busca de vida. Habrá misiones que se dediquen a ello, pero por ahora todos los ojos están puestos en otros mundos, como Marte.

En realidad, la vida extraterrestre puede ser muy amplia. Un solo microorganismo bajo el suelo de Marte sería el hallazgo más importante en materia espacial de todos los tiempos. De ahí a que realmente allí fuera haya una civilización inteligente, hay un camino enorme. Quizás la hubiera y ya se haya extinguido o que aún exista, pero que esté demasiado lejos o no tenga las tecnologías necesarias para que podamos encontrarla. Puede haber millones de opciones, pero posiblemente la inmensa mayoría de OVNIs que Estados Unidos está desclasificando no tengan ni remotamente nada que ver con ellas.

Imagen | NASA Headquarters / NASA/Joel Kowsky

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