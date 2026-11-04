Hoy en Action (y rebajado a 49,99 euros) este calefactor convector de cristal inteligente con 2.000W para calentar el salón rápido

Con la llegada del frío del otoño e invierno, mantener calientes las habitaciones de casa sin disparar la factura de la luz ni afear la decoración se convierte en toda una prioridad en muchos hogares. A partir de hoy (y hasta el próximo 11 de noviembre), Action ha rebajado este calefactor convector de cristal LSC Smart Connect, dejándolo por tan solo 49,99 euros (en lugar de sus 69,95 euros habituales, lo que supone un descuento de unos 20 euros).

Este chollo de Action es uno de esos imprescindibles para el invierno que suelen agotarse rápido. Si no llegas a tiempo a conseguirlo, en Amazon tienes otro modelo de este tipo rebajado. Se trata del Cecotec Ready Warm 6650 Crystal Connection, que ahora puedes comprar por 72,33 euros y que viene con conectividad WiFi, termostato regulable y temporizador.

Un calefactor muy elegante y control por WiFi

A diferencia de los calefactores eléctricos tradicionales de plástico, este modelo destaca por un diseño minimalista de cristal negro, que encaja en cualquier salón o dormitorio moderno, pudiendo utilizarse sobre sus patas o montado directamente en la pared.

Su potencia de 2.000 W le permite calentar estancias de tamaño medio y grande de forma homogénea mediante convección, sin hacer un ruido molesto. Además, incluye un modo de consumo eficiente enfocado en mantener una temperatura constante sin un gasto energético excesivo.

Se conecta a la red WiFi de tu hogar y se gestiona mediante la app LSC Smart Connect (compatible con el ecosistema Tuya / Smart Life). Esto te permite encenderlo a distancia antes de llegar a casa o programar horarios de encendido de forma automatizada.

⚡ EN RESUMEN: oferta para calefactor convector de cristal LSC Smart Connect hoy ✅ LO MEJOR Diseño cuidado en cristal negro: apariencia elegante y sofisticada que no parece un pequeño electrodoméstico barato.

apariencia elegante y sofisticada que no parece un pequeño electrodoméstico barato. Control a distancia por móvil: permite programar la calefacción o encenderla en remoto antes de llegar a casa. ❌ LO PEOR Cable algo corto... Cuenta con un cable de alimentación de 1,0 metro, por lo que requerirá un enchufe cercano o el uso de un alargador.

Cuenta con un cable de alimentación de 1,0 metro, por lo que requerirá un enchufe cercano o el uso de un alargador. Sin mando a distancia físico... No incluye mando IR convencional; el control se realiza directamente desde la pantalla/panel del dispositivo o desde la app en el móvil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas calentar el salón, el despacho o una habitación rápidamente y quieres un dispositivo de calefacción que puedas controlar desde el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes usarlo en cuartos de baño o zonas muy húmedas, ya que no es recomendable ubicar conectores de red de este tipo directamente dentro de la zona de cucha o baño.

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Imágenes | Webedia y LSC Smart Connect

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