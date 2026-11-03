Ya en Action (y rebajada) esta caja de sincronización HDMI para disfrutar de la experiencia Ambilight en cualquier tele

Tener una experiencia inmersiva tipo Ambilight suele requerir comprar una tele Philips con esta tecnología o recurrir a cámaras que se colocan sobre la pantalla para captar los colores. Sin embargo, Action tiene rebajada esta semana (de 32,95 euros ha pasado a costar 26,95 euros) una opción mucho más limpia y económica: una caja de sincronización HDMI con tira LED.

Si no tienes una tienda Action cerca o cuando vayas, este chollo ya no está disponible, en Amazon tienes una alternativa que ahora está casi a mitad de precio. Se trata de esta Wiz HDMI Sync Box que puedes comprar por 45,90 euros. Sirve para televisores de 55 a 65 pulgadas y es compatible con Alexa, Google Home y Apple Home.

Iluminación RGBIC sincronizada por HDMI a precio de chollo

A diferencia de las tiras de luz convencionales, que solo muestran un color fijo o secuencias preprogramadas, este kit analiza la señal de vídeo que entra por HDMI para proyectar en la pared los mismos tonos que se ven en pantalla en tiempo real.

Gracias a este kit podrás olvidarte de colocar cámaras molestas sobre el marco del televisor. El kit lee la señal de tus consolas, decodificadores o reproductores multimedia mediante HDMI y permite mostrar colores simultáneamente en diferentes zonas de la tira.

Esto logra efectos dinámicos coordinados con la acción de películas, series o videojuegos. Este kit que vende Action está diseñado para pantallas de hasta 65 pulgadas y permite el control inteligente desde el móvil mediante la app LSC Smart Connect (compatible con el ecosistema Tuya / Smart Life).

⚡ EN RESUMEN: oferta para caja de sincronización hdmi con tira led en action hoy ✅ LO MEJOR Sin cámaras visibles: al procesar la señal por cable HDMI, la instalación queda totalmente limpia y libre de sensores sobre la pantalla.

al procesar la señal por cable HDMI, la instalación queda totalmente limpia y libre de sensores sobre la pantalla. Precio rompedor: conseguir un sistema Sync Box por HDMI con tira RGBIC por menos de 27 euros es prácticamente inédito en el mercado. ❌ LO PEOR Solo para fuentes externas... Al depender de la entrada HDMI, la sincronización de color solo funciona con dispositivos conectados por cable (Fire TV, Chromecast, consolas, decodificadores), no con las apps nativas de la Smart TV (como Netflix o YouTube integrados en el televisor).

Al depender de la entrada HDMI, la sincronización de color solo funciona con dispositivos conectados por cable (Fire TV, Chromecast, consolas, decodificadores), no con las apps nativas de la Smart TV (como Netflix o YouTube integrados en el televisor). Límite de tamaño... Optimizado para pantallas de hasta 65 pulgadas; en televisores de mayor diagonal la tira puede quedarse corta. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles jugar en consola o ver contenido a través de una TV Box o un Fire TV Stick y quieres disfrutar de una experiencia inmersiva. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una tele de más de 65 pulgadas, ya que la tira LED incluida no cubre adecuadamente el perímetro de pantallas muy grandes.

También pueden interesarte

Govee Tira LED 5M, RGBIC Pro LED WiFi Hoy en Amazon — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Action

En Xataka | Philips estrena el Smart Lighting, un kit de luces LED con cámara para llevar la experiencia Ambilight a cualquier tele

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados