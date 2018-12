Guía para escoger consola si el regalo es para alguien que no ha tenido nunca una

En 2018 el mundo de las consolas tiene tres claras vertientes: el modelo de Nintendo y su Switch, la Xbox One de Microsoft y Sony con su PlayStation. Si vas a comprarte una videoconsola y solo una, elegir qué videoconsola comprar puede ser una tarea complicada. ¿Qué ventajas presenta una sobre otra? ¿Cuál se ajusta más a lo que yo espero de una videoconsola? ¿Qué juegos tienen?

3 formas distintas de entender el juego: las de Nintendo, Microsoft y Sony

¿Playstation 4, Xbox One o Nintendo Switch? No hay una respuesta única. Hay que tener claro que no hay una consola mejor que otra, ya que las tres cuentan con fortalezas y debilidades propias y cada una se ajustará mejor a un tipo de jugador.

Aunque más abajo puedes ver una tabla resumen de las especificaciones técnicas de las consolas de Nintendo, Microsoft y Sony y sus versiones, analizaremos los puntos fuertes y débiles de todas ellas cualitativamente repasando los siguientes aspectos:

¿Cómo vamos a jugar? Online, offline, individual o con más personas (modo multijugador).

Online, offline, individual o con más personas (modo multijugador). Si vamos a jugar en movilidad o no vamos a movernos del sofá .

. El aprovechamiento de las bondades de nuestro televisor , si es que las tuviera.

, si es que las tuviera. Si queremos jugar únicamente en la consola o, por el contrario, pretendemos alternar diversas plataformas .

. El precio, entendido como el coste de la consola y de los videojuegos, tanto en formato físico como digital a través de sus plataformas y los métodos de suscripción.

Resumen de especificaciones técnicas

Nintendo Switch PS4 Slim PS4 Pro Xbox One S Xbox One X Procesador 4x ARM Cortex A57 a 1020 MHz

GPU: 6 TFLOPS. NVIDIA Custom Tegra processor a 768 MHz CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos a 800 Mhz

GPU: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos a 911 Mhz

GPU: 4,20 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD 8 núcleos Jaguar a 1,75GHz

GPU: 1,4 TFLOPS. 12 Radeon GCN a 914MHz CPU: AMD, arquitectura X86 8 núcleos personalizados a 2,3GHz

GPU: 4,2 TFLOPS. 40 unidades "personalizadas" a 1.172MHz Memoria RAM 4 GB 8GB GDDR5 a 176GB/s 8GB GDDR5 a 218GB/s + 1 GB DDR3 8GB DDR3 32MB ESRAM. 12GB GDDR5 8GB GDDR5 a 218GB/s + 1 GB DDR3 Almacenamiento 32 GB 500GB, 1TB 1TB 1TB/500GB 1TB Dimensiones 101,6 x 238,8 x14 mm 265 x 39 x 288 mm 295 x 55 x 327 mm 295 x 230 x65 mm 300 x 240 x 60 mm Peso 0,399 kg (con joy-cons) 2,1 kg 3,3 kg 2,9 kg 3,8 kg Lector óptico - (usa cartuchos) DVD y BD DVD y BD DVD y 4K UHD Blu-Ray DVD y 4K UHD Blu-Ray Entrada / Salida Conector de 3.5 mm

Ranura tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC

En la base: 2x USB 2.0 , 1 x USB3.0. 2 puertos USB 3.1.

1 puerto AUX 3 puertos USB 3.1

1 puerto AUX HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0, puerto infrarrojos HDMI 1.4b de entrada HDMI 2.0b de salida 1 x USB 3.0 frontal 2 x USB 3.0 traseros Receptor IR Salida audio digital SPDIF Puerto Gigabit Ethernet Conectividad WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

Bluetooth 4.1. NFC Ethernet, Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 Ethernet, Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 (LE) Ethernet, Wi-Fi Dual band, 802.11 a/b/g/n Ethernet, WiFi 802.11ac Dual Band (5 GHz / 2.4 GHz) Salida AV HDMI a. Hasta 1080p a través de HDMI en el modo TV Hasta 720p en modo portátil y modo semiportátil a través de la pantalla integrada Puerto HDMI (HDR soportado) Puerto HDMI (4K y HDR soportado)

Salida óptica de audio HDMI 2.0a, S/PDIF, USB 3.0, puerto infrarrojos. 720p, 1080p, 4K (HDR)

Salida audio digital SPDIF. HDMI 2.0b, S/PDIF, USB 3.0, puerto infrarrojos. 2160p a 60Hz, AMD FreeSync. Velocidad de actualización HDMI variable (una vez confirmada HDMI 2.1) (HDR)

Salida audio digital SPDIF. Alimentación Batería ion - litio 4310mAh 165W max 310 W max 12 0W 245 W Pantalla Multitáctil capacitiva de 6.2 pulgadas (15.75 cm) con una resolución de 1280 x 720 - - - - Precio lanzamiento 329,95 euros.

( 314 euros ) Desde 299 euros.

(PS4 Slim 500 GB por 199 euros ) 399 euros

( 409 euros ) Desde 299 euros.

(Xbox One S 1 TB por 199 euros ) 499 euros.

( 449 euros )

Xbox One: el servicio más completo por mucho menos

La Xbox One es la videoconsola por excelencia para jugar online. No hay más que echar un vistazo a sus grandes éxitos para comprobarlo: 'Halo', 'Forza Horizon', 'Gears of War', 'Sea of Thieves', 'State of Decay'... todos ellos enfocados al modo multijugador.

Otro punto interesante de Xbox One es el precio. Si te has fijado en la última fila, la relativa a los precios actuales de las consolas, descubrirás que a pesar de los precios de lanzamiento, en general la Xbox One es más barata que el resto, al menos en formato S.

Pero además gracias Xbox Game Pass, disfrutar de ella también es más asequible si la intención es echarle horas. El Xbox Game Pass es una una especie de Netflix de los videojuegos que por 10 euros/mes te ofrece de serie 100 títulos para que puedas jugar, además de gozar de muchas novedades. Si le añades el EA Access por 24 euros al año, cubres la cuota de imprescindibles y grandes lanzamientos de EA, los cuales llegan a su catálogo pasados unos meses, además de acceso anticipado a sus novedades.

Un aspecto a tener en cuenta de su plataforma del es que no tienes que esperar: todos los juegos nuevos de Microsoft (y otros muchos de otras empresas), te llegan a la consola el mismo día que se estrenan. Sin ir más lejos, Forza Horizon 4, uno de los mejores juegos de conducción y deportes de este año, estaba desde el primer día en la plataforma. Además puedes cancelar tu suscripción en el momento que quieras.

Si eres usuario de Windows y además juegas en PC, la Xbox One tiene otra baza para ti: puedes llevarte los contenidos del ordenador y la Xbox de un equipo a otro. Es decir, que si te has comprado el Forza Horizon 4 en Xbox, también podrás jugar con él en tu ordenador.

Y otro apunte interesante para los que vienen del gaming PC: con Xbox One puedes jugar con ratón y teclado.

¿Xbox One S o Xbox One X? El modelo S ofrece una versión más ligera y nos permite disfrutar del cine en alta definición. Pero si eres más exigente, la Xbox One X proporciona más rendimiento y mejor refrigeración, aunque su principal baza es que reproduce 4K nativo en videojuegos.

Así que si dispones de una TV con resolución 4K y vas a jugar a nuevos títulos o a aquellos que ya han sido mejorados, la Xbox One X ofrece una experiencia audiovisual más completa.

Por ejemplo, en el vídeo que mostramos a continuación puedes ver la diferencia entre el Forza Horizon para Xbox One S y para Xbox One X:

Ahora bien, si nos decidimos por la Xbox One S, nuestra siguiente duda sería relativa al almacenamiento: ¿Xbox One S de 500 GB o 1 TB? Aunque hay discos duros específicos para Xbox, es altamente recomendable hacerse con el modelo de 1TB.

Primero porque vivimos en una era en la que los videojuegos cada vez ocupan más: para que te hagas una idea, títulos como el 'Red Dead Redemption 2' o 'Halo: The Master Chief Collection' ya sobrepasan los 100 GB. Y para concluir, si hacemos uso del Xbox Game Pass, más razón todavía, ya que dispondremos de una amplia variedad de juegos para descargar.

Playstation 4: las ventajas de unirse a 80 millones de usuarios

Playstation 4 cuenta con un reconocimiento de marca propio de una saga que data con un cuarto de siglo de vida, momento en el que la Playstation original vio la luz. Por tanto, generaciones de jugadores han crecido acompañados de la consola de Sony y eso crea vínculos emocionales.

Otro de los pilares de la Playstation 4 radica son su comunidad de jugadores. Y es que Sony ha vendido más de 80 millones de Playstation 4 en todo el mundo desde su lanzamiento. No obstante, esta cifra no tiene por qué corresponderse con los jugadores activos ni con sus jugadores online.

Una cifra lograda, entre otras cosas, a lo reacio de la compañía nipona al juego cruzado, esto es, al juego compatible en varias plataformas, por lo que si querías jugar con tus amigos a 'FIFA' o a 'Call of Duty', estos debían hacerse con la consola. La ventaja táctica del boca a boca. Una puerta que Sony parece haber abierto con Fortnite.

Si hay algo que resulta atractivo de Playstation 4 es su amplio catálogo de juegos, aderezado con las licencias propias y exclusivas de Sony, con títulos tan reseñables como 'God of War', 'Horizon Zero Down' o Uncharted y el regreso de clásicos como 'WipEout' o PaRappa the Rapper. A esto hay que añadirle los 30 días de acceso anticipado a contenidos para Call of Duty o de Red Dead Redemption 2.

Un gran reconocimiento de marca, un producto consolidado y un amplio abanico de juegos en su stock hace que la Playstation 4 no solo resulte atractiva para jugadores, sino también para las compañías, constituyendo una vía intermedia de adaptación de juegos. Así, es frecuente encontrar que títulos originalmente para PC den el salto a las videoconsolas a tráves de la plataforma de Sony.

Otro punto importante es que Sony mira al futuro con grandes lanzamientos que refuerzan la fidelidad a la marca, alimentando el hype. El año pasado adelantó el lanzamiento God of War o Marvel's Spiderman para 2018 y en 2019 ya sabemos que habrá segunda parte de The last of us. Como ves, el contenido de calidad exclusivo es el santo y seña de la Playstation 4.

El principal reclamo de la Playstation 4 Pro, la consola más potente de Sony, es el 4K. Pero hay que leer la letra pequeña: Xbox One X es la única en ofrecerla de forma nativa real, mientras que la Playstation 4 Pro es escalado, ampliando la imagen para cubrir esos 4K mediante software. Eso sí, solo se alcanza esa resolución si los juegos están adaptados (con la actualización necesaria) y si disponemos de un televisor 4K.

Si finalmente nos decidimos por la PlayStation 4 Slim, volvemos a la misma pregunta que con la Xbox One S: ¿Comprar la Playstation 4 Slim de 500 GB o de 1TB?

De nuevo nos encontramos con que la instalación de buena parte de su catálogo sobrepasa los 100 GB (tanto en digital como en formato físico), por lo que hacerse con la Playstation 4 Slim 1TB (249 euros) es buena idea. Y más teniendo en cuenta las actualizaciones. No obstante, al ser experiencias single-player siempre podremos hacernos con el modelo de 500 GB, pasarnos el juego y borrarlo.

Nintendo Switch: una sobremesa para llevarte donde quieras

La última en sentarse en la mesa ha sido la Nintendo Switch, una sorpresa muy agradable que ha roto con ciertas normas del juego. Por sus dimensiones, podríamos pensar que estamos ante una consola de bolsillo, un complemento para nuestra videoconsola de casa.

En absoluto: por su catálogo vemos que se trata de una plataforma con esencia propia que le permite medirse de tú a tú con el resto de alternativas. La Nintendo Switch apenas cuenta con dos años en el mercado y ya cuenta con juegos como 'Breath of the wild', 'Super Mario Odyssey', 'Octopath Traveler', 'Super Smash Bro Ultimate'.

Y es que su mejor baza son sus licencias propias. Nintendo ha atesorado una serie de personajes, marcas, aventuras y títulos que constituyen una de las más potentes de la industria, con Mario, Zelda o Pokemon a la cabeza.

Una de las principales ventajas de Nintendo Switch salta a la vista: su portabilidad. Nintendo ha sido históricamente el referente de la industria en este formato de bolsillo con Gameboy, Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS... Pero ojo, no debe considerarse una portátil al uso, sino que por el diseño, calidad y experiencia que proporcionan sus videojuegos, se trata más de una consola de sobremesa que nos podemos llevar.

Además, Nintendo obtiene una gran rentabilidad con sus juegos, lo que constituye un reclamo para que más compañías se atrevan a adaptar sus videojuegos al formato portátil de la Switch. ¿La consecuencia? Una eShop repleta de atractivas propuestas digitales, en algunos casos exclusivas.

Aunque la Nintendo Switch tiene una plataforma digital en constante crecimiento cuya suscripción incluye más de una treintena de juegos clásicos, el verdadero punto fuerte de Switch ha sido retomar el espíritu de las consolas Nintendo del multijugador de sofá. Y es que los juegos de Nintendo en modo multijugador en vivo son especialmente atractivos: Super Smash Bro Ultimate, 'Just Dance'...

