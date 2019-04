Qué disco duro externo comprar para PlayStation 4: guía de compra y modelos destacados

Si te estás quedando sin espacio disponible en tu Playstation 4 y no quieres borrar juegos para poder instalar otros títulos nuevos, la consola de Sony permite emplear un disco duro externo para tal fin a partir de la actualización 4.50 lanzada en marzo de 2017.

En esta guía de compra de discos duros externos para Playstation 4 encontrarás qué unidades son compatibles, recomendaciones de compra y modelos destacados.

Qué discos duros externos son compatibles con Playstation 4

Con un disco duro externo para Playstation 4 puedes instalar juegos nuevos, complementos, aplicaciones, así como desplazar juegos desde el almacenamiento de la consola a la unidad externa. Para ello, deberemos formatear el disco duro para emplearlo como almacenamiento ampliado.

Ahora bien, antes de comprar un disco duro externo para Playstation 4 hemos de asegurarnos de que sea compatible. Según Sony, estos son los requisitos que debe cumplir:

La Playstation ha de contar con la versión de software del sistema 4.50 o posterior (data de marzo de 2017).

El disco duro USB ha de contar con una conexión USB 3.0 o posterior.

El espacio del disco duro USB ha ha de encontrarse entre los 250 GB y los 8 TB de espacio.

Además de los requisitos mencionados, es importante tener en cuenta que en este espacio ampliado solo podremos instalar juegos, complementos y aplicaciones y sus actualizaciones correspondientes. Lo que no podremos guardar en la unidad externa son los datos de aplicaciones, temas, capturas de pantalla o videoclips.

Respecto a la conexión de discos duros externos en Playstation 4, Sony especifica que solo es posible usar un disco duro externo como almacenamiento ampliado a la vez, por lo que deberemos elegir la capacidad que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Eso sí, sí que podremos usar una segunda unidad para usarlo con Media player.

Asímismo, solo podremos conectar el disco duro de forma directa desde los puertos, no desde un hub USB. Finalmente, es importante no cortar la conexión durante el proceso de cierre y de no poner la consola en modo de reposo.

Qué disco duro comprar para Playstation 4

Con los requisitos claros, os proponemos una serie de discos duros externos para PS4 interesantes por sus prestaciones, fiabilidad o relación calidad precio.

Maxtor STSHX-M101TCBM

Con un diseño resistente ante fuellas y arañazos, el disco duro Maxtor es uno de los modelos más interesante por las versiones de almacenamiento que ofrece (de 500 GB a 4 TB) y su relación calidad precio. Así, el modelo de 1TB cuesta 46,99 euros. Cuneta con un diseño resistente ante huellas y arañazos.

Toshiba Canvio Basics

Con un diseño bastante sencillo y compacto, el Toshiba Canvio Basics ofrece una buena combinación entre espacio de almacenamiento y precio. En cuanto a sus especificaciones, este disco duro pesa 234 gramos, ofrece velocidad de rotación sea de 5.400 revoluciones, puerto SuperSpeed 3.0 y conexión SATA III.

Su precio en Amazon para la versión de 1TB es de 46,80 euros, si bien se puede elegir en configuraciones que van del medio tera hasta los 3 TB.

Intenso HDD Externo 1 TB USB 3.0 Negro

Esta unidad externa con estética sencilla destaca por su diseño compacto y ligereza, ya que solo pesa 165 gramos, siendo uno de los modelos más ligeros. Eso sí, se trata de una unidad lanzada al mercado en 2011, algo que se percibe por su aspecto menos actual o en su velocidad de rotación de 5.400 rpm, con conexión SATA II. Disponible en versiones de 1TB, 1,5 TB y 2TB desde 57,91 euros

WD Elements

El WD Elements es un disco duro de aspecto sencillo que por 77,89 euros la versión de 2 TB cumple los requisitos de Sony. Está disponible desde 500 GB hasta 4TB y pesa algo menos de un cuarto de kilo.

Seagate Expansion

El Seagate Expansion STEA4000400 de 4TB es una buena alternativa para aquellos usuarios intensivos que busquen una solución que cumpla sus expectativas sin necesidad de una toma de corriente extra. Con un diseño rugoso muy similar al Maxtor y poco más de 200 gramos, el de 4 TB cuesta 109,99 euros .

WD My Passport 4 TB

Con un diseño robusto, WD My Passport de 4 TB (112,38 euros) es una de las mejores opciones si buscas un disco duro externo para desentenderte del espacio de almacenamiento durante años.

Seagate Backup Plus Slim 5 TB

El Seagate Backup Plus Slim 5 TB (129 euros) es una unidad que ofrece una cantidad de almacenamiento alta dentro de unas dimensiones contenidas y además, sin alimentación adicional. Con acabado metálico, está disponible en varios colores.

