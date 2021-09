Cómo saber si un SSD es compatible con PS5: guía de compra de unidades de almacenamiento para PlayStation 5

Si eres jugón o jugona, seguramente ya tenías claro que el almacenamiento base de la PlayStation 5 se te iba a quedar corto muy pronto con el tamaño de esos juegos ambiciosos y con tanto nivel de detalle. Así la espera ha terminado: la última actualización permite ampliar su capacidad con SSD. Eso sí, no vale cualquiera. Si vas a ampliar el espacio de tu PS5 y no tienes claro qué unidades SSD son compatibles, en esta guía de compra de unidades de almacenamiento para PlayStation 5 te sacamos de dudas y te proponemos algunas unidades para tal fin.

Esta actualización en el software de la consola permite conectar unidades SSD en formato M.2 PCIe 4.0 con una velocidad de lectura secuencial de 5500 MB/s o superior, de modo que puedas aumentar su capacidad de almacenamiento.

Como explica Sony en su documentación de soporte, un SSD es compatible con PlayStation 5 si es de tipo NVMe PCIe 4.0 que igualen o superen tasas de transferencia de 5.500 MB/s. Así, formatos como los M.2 SATA quedan fuera de este uso.

Además Sony aconseja emplear algún tipo de disipador para estas unidades, de modo que evitemos problemas de sobrecalentamiento. Según la marca, la instalación es sencilla y podrá realizarla "cualquier usuario".

Eso sí, lee con atención las especificaciones de los componentes, especialmente si has de añadir refrigeración adicional, ya que el tamaño de estos sistemas pueden variar bastante. Recapitulando:

Con el "truco" para conocer sus dimensiones a partir del factor de forma ya puedes saber su tamaño. En cualquier caso:

Meter mano en un producto para modificarlo no es una buena idea si queremos conservar la garantía, y teniendo en cuenta que la última consola de Sony se lanzó hace escasos meses, en la práctica todas las PS5 siguen en el primer año de garantía. Podemos encontrar la postura de Sony sobre el asunto en sus FAQ:

"En general, la cobertura de tu garantía del fabricante no se verá afectada con la instalación de una unidad M.2 que cumpla las especificaciones requeridas y tú sigas las instrucciones de instalación adecuadamente. El no hacerlo (no usar una unidad compatible o no seguir las instrucciones) podría resultar en un daño en tu consola que no será cubierto por la garantía. Te recomendamos encarecidamente leer cuidadosamente las especificaciones de la unidad antes de comprarla y contactar con el vendedor o el fabricante si necesitaras más información. Cuando instales la unidad M.2, consulta atentamente las instrucciones de instalación para evitar cualquier problema."