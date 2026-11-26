La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha autorizado a SpaceX a desplegar hasta un millón de satélites Starmind, concebidos como centros de datos en órbita. Es la primera autorización de este tipo que se concede en Estados Unidos y su anuncio ha generado un gran revuelo.

Por un lado, por parte de SpaceX. La compañía celebra la aprobación, a pesar de que no se le ha concedido la colocación de satélites a la altura que detallaron en la petición. En cambio, otras compañías, así como astrónomos y expertos en medioambiente, protestan por lo que supone para el tráfico espacial y la liberación de basura en órbita. El conflicto, como suele pasar cada vez que SpaceX lanza una nueva tanda de satélites, está servido. Ahora que también se dedican a los centros de datos, los ánimos se caldean mucho más.

El tráfico espacial está que arde. Actualmente, hay unos 17.099 satélites en órbita terrestre baja, de los cuales 11.148 forman parte de Starlink, el tren satelital de comunicaciones de SpaceX. Además, hay unos 3.098 satélites muertos que siguen en órbita, lo que da 20.197 satélites en total, y 34.946 objetos catalogados si se suman etapas de cohete y fragmentos. Todo esto ya complica mucho las maniobras de los astrónomos y supone un riesgo relacionado con posibles impactos. No obstante, con Starmind se espera llegar al millón de satélites, por lo que la situación ya sería demencial. Es la razón por la que tantos expertos se han puesto en alerta con esta última decisión de la FCC.

Las críticas. La petición de Starmind a la FCC recibió reclamaciones por parte de Amazon (Amazon Leo), Viasat y la Sociedad Astronómica Estadounidense. La compañía de Jeff Bezos calificó los planes de SpaceX de "ambición desmedida más que un plan real", pues se aportan muy pocos detalles de cómo piensan cumplir sus promesas. Además, señalaron que, incluso si lo hacen, les llevará “siglos” culminarlo.

Por su parte, Viasat alertó que los planes de SpaceX aumentarían muchísimo el riesgo provocado por basura espacial en órbita terrestre baja. Esta es una preocupación que también manifiesta la Sociedad Astronómica Estadounidense, pues la astronomía se está viendo cada vez más afectada por el tráfico satelital. El motivo principal es que, al reflejar la luz solar en órbita baja, los satélites generan trazos luminosos en exposiciones astronómicas, elevando el brillo difuso del fondo del cielo y afectando a las observaciones de los telescopios.

FCC dice que no es de su incumbencia. Bueno, no lo dice con esas palabras, pero, básicamente, señala que “descartó los comentarios sobre temas fuera de su competencia”, como las preocupaciones ambientales o la astronomía óptica.

Una solución insuficiente. Para evitar que los planes de Starmind generen el peligro que tantos detractores predicen, la FCC decidió autorizar la colocación de los satélites en seis capas orbitales, todas ellas por debajo de lo solicitado por SpaceX. La compañía de Elon Musk solicitaba llegar a los 2.000 kilómetros de altura, pero la autorización distribuye los dispositivos entre 500 y 1.002 kilómetros.

Esto es así porque, cuanto más bajo está un objeto, más rozamiento le produce la atmósfera residual y antes cae. Por eso justamente se perdió recientemente el telescopio Swift. Se intentó enviar una nave a elevarlo, pero no fue posible. Un satélite o un fragmento a 500 km tarda pocos años en reentrar. A 1.000 km puede tardar décadas, y por encima de eso, siglos. Esto implica que los satélites que están más bajos se van renovando solos, pero los más altos se convierten en un problema serio de basura espacial. La FCC considera que con esto es suficiente, pero muchos expertos señalan que cuatro de las seis capas están por encima de los 600 km, por lo que siguen suponiendo un riesgo.

El problema de la reposición. Según Hugh Lewis, un profesor de astronáutica en la Universidad de Birmingham citado por Astronomy, para mantener un millón de satélites habría que lanzar unos 200.000 al año. Con una tasa de fallos del 1%, similar a la que SpaceX reporta en Starlink, serían 2.000 satélites averiados al año. Solo con esos satélites muertos, ya se alcanzaría el umbral crítico para desencadenar un síndrome de Kessler, por el cual dos fragmentos de basura espacial colisionan, dando lugar a más fragmentos que siguen colisionando en una suerte de efecto dominó espacial.

Las maniobras ayudan, pero no siempre. Si actualmente no se ha producido ya un síndrome de Kessler es porque los satélites están maniobrando continuamente. Básicamente, se van esquivando los unos a los otros. Está establecido que los satélites deben hacer este tipo de maniobras cuando hay un riesgo de colisión de 1 entre 10.000. Starlink (y se supone que también Starmind) es mucho más conservadora y las lleva a cabo cuando el riesgo es de “solo” 1 entre 3,3 millones. Esto es bueno, ya que se reduce el riesgo de colisión. Sin embargo, supone también un baile constante de satélites que vuelve “locos” al resto de operadores, a los que les cuesta tener controlado dónde se encontrarán los satélites de SpaceX en cada momento.

Por otro lado, las maniobras no son infalibles. Actualmente, se calcula que, si todos los satélites perdieran la capacidad de maniobrar, la primera colisión grave entre dos satélites ocurriría en unos 3,8 días. En 2018, la cifra era de 164 días, por lo que el riesgo ha aumentado muchísimo. El problema es que no podemos estar seguros de que vayan a maniobrar siempre. Una tormenta solar, un fallo de software o un ciberataque podrían dejar a los satélites sin esta capacidad, de modo que en pocos días podrían empezar las colisiones.

La basura espacial es un problema cada vez más serio. Crédito: ESA

No es solo SpaceX. Muchos de estos cálculos están hechos con satélites de SpaceX. Es más, ni siquiera se centran en todos los cohetes de la compañía. Si a Starmind sumamos todo Starlink y, sobre todo, los satélites del resto de compañías que quieren convertirse en competencia de Elon Musk, la órbita terrestre baja podría convertirse próximamente en una M30 en hora punta cargada de esteroides. Si la FCC consideró que todo esto escapaba de sus competencias, está claro que alguien más debería llevar los mandos ante este tipo de decisiones. O, al menos, podrían escuchar a los científicos. Siempre es una buena opción.

Imagen | SpaceX

En Xataka | SpaceX ha reconocido lo que por otro lado ya intuíamos: la idea de "centros de datos en el espacio" es una quimera



