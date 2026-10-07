Nokia cree que el mundo se está quedando muy corto construyendo centros de datos

Justin Hotard, el director general de Nokia, lo tiene muy claro: si fuese posible construir centros de datos al doble de la velocidad actual, seguirían siendo insuficientes. Esta compañía finlandesa no está implicada directamente en la construcción de estas instalaciones, pero tiene un rol crítico en la puesta a punto de nuevos centros de datos: se ocupa de proporcionar la infraestructura de red que hace posible que funcionen correctamente, y también de que enormes cantidades de datos circulen dentro de ellos y entre ellos.

La Nokia de hoy es muy diferente a la Nokia de los teléfonos móviles de los años 90. Actualmente su negocio se divide en dos grandes áreas: el desarrollo de infraestructuras de red (redes ópticas, redes IP, redes fijas y soluciones de conectividad para centros de datos) y la puesta a punto de redes móviles, incluyendo redes 5G y el desarrollo de tecnologías orientadas a 6G. Por este motivo, las declaraciones de Hotard proceden de alguien que conoce bien las necesidades de la industria de la inteligencia artificial (IA).

Y su conclusión es tajante: la infraestructura actual está muy lejos de satisfacer la demanda de servicios de IA, que, además, no deja de crecer a medida que los modelos de IA de vanguardia incorporan nuevas funcionalidades. Ni siquiera los centros de datos que están siendo construidos actualmente podrán dar respuesta a la demanda, lo que a medio plazo asegura el negocio de las empresas involucradas en estos proyectos, como Nvidia, Dell, Vertiv, Schneider Electric, Eaton o la propia Nokia.

La paradoja de la IA: echar el freno mientras se construyen más centros de datos

Una de las predicciones más interesantes que ha hecho el máximo responsable de Nokia es que la necesidad de construir nuevos centros de datos no está vinculada al lanzamiento de nuevos modelos de IA de frontera por parte de OpenAI, Anthropic, Google u otras compañías. Si estos laboratorios decidiesen no desarrollar nuevos modelos y se limitasen a desplegar a mayor escala sus actuales modelos de frontera, también generarían mucha más demanda. Según Hotard, la razón es sencilla: los modelos actuales ya son extraordinariamente capaces y pueden disparar la demanda.

La necesidad de construir nuevos centros de datos no está vinculada al lanzamiento de nuevos modelos de IA de frontera

Las compañías que están construyendo centros de datos de vanguardia se están endeudando para poder afrontar la enorme inversión que exige la puesta a punto de estas instalaciones. Algunas están pidiendo préstamos a los bancos. Otras están creando empresas conjuntas (joint ventures). Y las restantes están ideando las fórmulas de financiación que necesitan para poder levantar una infraestructura ambiciosa con la esperanza de que la demanda de servicios de IA continúe creciendo durante muchos años.

UN VISTAZO A...

Este escenario plantea una paradoja que no podemos eludir. Como estamos viendo, las empresas implicadas en el desarrollo de la IA están construyendo centros de datos como si todo su futuro dependiese de ello. Y, por otro lado, varios líderes de los principales laboratorios, como Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de Google DeepMind; o Elon Musk, de xAI, han respaldado de distintas formas la idea de ralentizar el desarrollo de la IA de frontera.

Entonces ¿por qué siguen lanzando nuevos modelos de IA de vanguardia y construyendo centros de datos? Por dos razones. La primera es que existe un fuerte incentivo para que ningún laboratorio quiera ser el primero en frenar. Si una compañía estadounidense ralentiza el desarrollo de sus modelos mientras sus competidores continúan avanzando, estos podrían aprovechar la situación para ganar ventaja.

El segundo motivo es igual de importante: el Gobierno de EEUU no está dispuesto a que una posible ralentización del lanzamiento de nuevos modelos por parte de sus laboratorios de IA dé a China la oportunidad de adelantar a EEUU en la guerra tecnológica que están librando. Donald Trump ha sido muy tajante en este terreno, y no hay ningún indicio que nos indique que está dispuesto a suavizar su postura.

Imagen | CERN

Más información | CNBC

En Xataka | Los modelos IA con pesos abiertos están causando un quebradero de cabeza a EEUU. Ahora China quiere controlarlos