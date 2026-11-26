La bajada en el mercurio ya se ha hecho notar y muchos hogares ya han tenido que encender la calefacción en algún momento. Con el invierno a la vuelta de la esquina, este gesto se repetirá cada vez más en las próximas semanas, con el consecuente aumento de la factura. Y este año, parece que calentar la casa saldrá más caro.

Es lo que apuntan los expertos después de constatar los efectos de las tensiones en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía: concretamente, según un estudio del comparador energético Hello Watt del que se hace eco El Español, el gasto estimado en calefacción aumentará un 48% respecto al invierno del año pasado.

El tipo de calor resulta fundamental. En declaraciones a ese medio, el director general de Hello Watt Danny Salazar ha explicado que la diferencia entre utilizar una forma de calefacción u otra puede ser abismal en términos económicos. Según este experto, los radiadores eléctricos, los calefactores y las estufas serán los que más hagan notar la subida en términos absolutos.

Con los radiadores eléctricos, de hecho, el estudio señala que un hogar que consuma 4.000 kWh de calor útil pagaría unos 1.017 euros entre octubre y marzo. El año pasado, ese mismo hogar, con el mismo consumo, habría pagado unos 688 euros. Eso supone pagar unos 329 euros más, que se traducen a su vez en un incremento del 48%, siguiendo el precio medio estimado del PVPC de 25,4 céntimos por KWh con impuestos.

La bomba de calor, una de las mejores opciones. Sin embargo, no todo está perdido y parece haber opciones más baratas. Un split de aire acondicionado con bomba de calor, en esas mismas condiciones, tendría un gasto estimado de unos 339 euros en la época de frío. Es decir, 678 euros menos que con los radiadores eléctricos. La bomba de calor permitiría reducir el gasto en calefacción en torno a un 67%. Tanto es así que la OCU considera las bombas de calor como uno de los sistemas de calefacción más eficientes y rentables para los próximos años.

Sin embargo, otros expertos no se dejan llevar ciegamente por el entusiasmo y avisan de que para que este método caliente de verdad un hogar se necesita cumplir de antemano algunas condiciones. Jordi Martí es arquitecto y, según recoge El Confidencial, existen razones por las que muchas personas que se pasan a las bombas de calor no consiguen notar luego el confort o el ahorro previstos. El problema suele estar en el tipo de vivienda y en el aislamiento del edificio. Si la bomba de calor tiene que trabajar a temperaturas muy altas para mantener una estancia confortable, puede perder eficiencia. «Lo que quiere la bomba de calor es ir tranquila, es cuando brilla, no le pidas mucha potencia», explica este profesional.

La aerotermia, muy eficiente a la larga. Otro de los sistemas de calefacción más novedosos e interesantes es la aerotermia, un método de climatización que, como cuenta la OCU, ha ganado mucho protagonismo en los últimos meses, sobre todo con el encarecimiento de los combustibles fósiles. Es hasta cuatro veces más eficiente que una caldera de gasóleo y, por ello, resulta especialmente interesante para hogares donde no llega la red de gas natural o que tengan una caldera antigua que necesite una reforma integral.

El Español también coincide en que es la alternativa más económica en consumo, aunque también destaca que precisa de una mayor inversión inicial.

¿Y qué hay del gas? Según el estudio de Hello Watt, calentar la vivienda con gas tendría un coste estimado de unos 315 euros, algo menos que los 339 de la bomba de calor. Pero ojo, porque hay truco: esta estimación se debe al tope que hay actualmente vigente de la tarifa regulada (TUR), que mantiene el precio del gas en 5,04 céntimos por kWh sin impuestos, hasta el 31 de diciembre. En enero, se mantiene este tope, aunque se contempla la posibilidad de una subida del 15% y el precio por kWh pasaría a ser de unos 5,58 céntimos.

Sin embargo, esto no cuenta toda la historia: ese ahorro responde al mecanismo de ajuste de la tarifa regulada, que podría trasladar costes a las facturas posteriores, a partir de 2027. Según Hello Watt, esa deuda ascendería a unos 97 euros en total por toda la temporada de invierno, de modo que el coste energético del gas este invierno sería de unos 412 euros. De nuevo, más que la bomba de calor.





Imagen | Daniel Targonskyi

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