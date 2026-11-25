El 28 de febrero, Teherán decidió bloquear en gran medida el tránsito energético por el estrecho de Ormuz y, desde entonces, el mundo no ha vuelto a ser el mismo. La escasez de crudo y gas, las subidas del precio de la energía que están asumiendo tanto hogares como industria y transporte, y la inflación disparada sobre el resto de la economía son algunas de las consecuencias más conocidas de una situación que solo ahora comienza a estabilizarse gradualmente.

Hasta ahora, no sabíamos bien cuánto nos estaba costando esta crisis, pero el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha ofrecido una estimación del sobrecoste que estamos soportando en la factura energética.

6.000 millones de euros adicionales. Como recoge Europa Press, durante su participación en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás, ha cifrado en 6.000 millones de euros la factura adicional que ha pagado España estos últimos meses, a causa del encarecimiento del gas natural. Además, tomando a Europa como conjunto, Gonzalo ha compartido que este sobrecoste derivado del incremento de los precios del gas asciende ya a más de 52.000 millones de euros.

El suministro no corre peligro. Sin embargo, y a pesar de lo llamativo de estas cifras, el ejecutivo aclaró que no hay motivos para estar intranquilos, ya que el abastecimiento energético está asegurado para esta campaña invernal, incluso, con el fin de las importaciones de gas ruso a Europa previsto para el próximo mes de enero.

De hecho, Cinco Días apunta a que este mismo mes de noviembre las infraestructuras nacionales recibirán cargamentos procedentes de hasta 30 buques metaneros para seguir asegurando el suministro de energía en nuestro país.

España tiene buenas infraestructuras, pero no es inmune. En sus palabras, Europa está preparada y «muy bien» en cuanto a la seguridad del suministro, gracias a haber hecho «las apuestas correctas» en las últimas décadas. Como demuestran esos buques metaneros, en 2026 seguimos recibiendo gas natural licuado (GNL) de 13 países distintos. Se trata de una diversificación que sirve de escudo frente a los vaivenes del mercado y que, en opinión de Gonzalo, nos dota con una flexibilidad y resiliencia «únicas» en el continente para responder de la mejor manera ante crisis geopolíticas como la de Irán o episodios extremos, como el apagón, las danas o los incendios.

No obstante, España sigue comprando el gas en un mercado internacional y, aunque reduce el riesgo al recibir GNL de varios países, esa diversificación no evita las subidas de precios.

Los precios siguen siendo un problema. Otra de las cuestiones que señaló el ejecutivo de Enagás durante esta jornada es que los precios anteriores al conflicto en Oriente Próximo, que estaban alrededor de los 30 euros/MWh, no volverán a registrarse «durante un tiempo considerable». En la actualidad, las cotizaciones se sitúan en torno a los 90 euros/MWh.





Imagen | Diego F. Parra

En Xataka | El mercado del petróleo necesitará hasta dos años para recuperar sus reservas aunque Ormuz reabra hoy mismo



