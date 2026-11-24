Ni guerras, ni geopolítica, ni ataques a infraestructuras clave: el último informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apunta a un nuevo factor que amenaza el transporte y la logística energética y, en última instancia, el suministro mundial de crudo.

Se trata del clima extremo, que está consiguiendo que el comercio marítimo de petróleo y gas esté bajo sometido a una presión cada vez mayor. Y esto, como todo, podrá notarse en el bolsillo.

Un encargo francés. El pasado 18 de noviembre la AIE publicaba el informe Riesgos meteorológicos extremos para el transporte marítimo internacional de petróleo y gas natural, a petición de Francia durante su presidencia del G7. En este estudio, la agencia ha examinado cómo los fenómenos de un clima cada vez más extremo perturban el transporte marítimo internacional de crudo y gas y cómo evolucionarán los posibles riesgos, tanto puntuales como estructurales, que puedan surgir tanto en los puertos, como en las rutas y las vías navegables.

En la actualidad, la agencia estima que alrededor del 40% del petróleo crudo, el 30% de los productos derivados del mismo y el 15% del gas natural producido pasan por algún tramo marítimo. Para 2035, se prevé que estas cifras puedan llegar a aumentar hasta un 15%, especialmente en el caso del gas natural licuado.

Lluvias como bombas. Lo que ha dejado claro este análisis es que las cada vez más frecuentes adversidades climatológicas amenazan de manera notable la infraestructura que permite el comercio mundial de estos combustibles. Muchos puertos petroleros se encuentran en zonas costeras y necesitan operar con grandes infraestructuras, terminales de almacenamiento y conexiones logísticas que no siempre pueden protegerse fácilmente frente a inundaciones o vientos extremos.

De este modo, los ciclones tropicales, las destructivas inundaciones o el ya habitual calor extremo pueden llegar a resultar igual de comprometedores para la seguridad energética internacional que un conflicto diplomático o un embargo económico.

El peligro cambia según la región. El tipo de amenaza que asola a cada infraestructura varía, y mucho, según la región donde se encuentra. Así, en el noroeste de Asia y en Centroamérica (especialmente en la costa del Golfo de México), el riesgo de casi todos los puertos a los que se dirigen buques cisterna regularmente son los ciclones tropicales, un fenómeno extremadamente raro que, aún así, puede llegar a ser devastador. Por el contrario, en Europa, con más de 100 puertos estudiados, donde se concentran el mayor número de puertos expuestos de todas las regiones analizadas, suelen ser mucho más comunes las inundaciones fluviales y costeras.

En total, los puertos que reciben petroleros sufren alrededor de 1,5 días de interrupciones de media al año relacionadas con este tipo de cuestiones climatológicas.

IEA (2026), Exposición a inundaciones de puertos marítimos con manejo de buques tanque por región, 2026 , IEA, París https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/flood-exposure-of-tanker-handling-seaports-by-region-2026, Licencia: CC BY 4.0

Un fenómeno que irá a más. El estudio se ha basado en investigaciones ya existentes para hacer un balance de daños y concluye que Europa y Norteamérica se llevan la mayor parte, con casi la mitad de los daños, en número de incidencias y también en valor de activos expuestos. La mitad de los episodios destructivos han tenido lugar a causa de las inundaciones, un suceso que no hará sino ir a más en el futuro, debido a la combinación del aumento del nivel del mar y a las marejadas ciclónicas.

Y se notará en el bolsillo. Cuando una infraestructura portuaria deja de funcionar, esto trae como consecuencia el retraso de los cargamentos, la necesidad de reorganizar las rutas comerciales y de echar mano de nuevas opciones de transporte. De ahí que, en determinadas circunstancias y, sobre todo, si se mantiene en el tiempo, el impacto llega a trasladarse a los precios de la energía.

Según la AIE, los daños físicos de los puertos petroleros rondan los 5.000 millones de dólares. Y dice más: si continúa la inercia global y alcanzamos el escenario de calentamiento global superior a los 3 ºC, la factura podría llegar a doblarse en 2050.





Imagen | Zetong Li

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