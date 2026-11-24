Durante décadas, el mar de Aral fue el símbolo definitivo de la hubris humana contra la naturaleza. Y no es para menos, puesto que hablamos de un mar interior situado entre Kazajistán y Uzbekistán que pasó de ser el cuarto lago más grande del planeta a un desierto salino salpicado de barcos oxidados tras el desvío soviético de los ríos Amu Daria y Sir Daria para regar los cultivos de algodón. Pero lo que los modelos climáticos no habían detectado hasta ahora es que aquella catástrofe hidrológica seguía bombeando cientos de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Un estudio español. La investigación publicada en Science y liderada por el CSIC ha dado la vuelta a las cuentas de carbono en Asia Central, puesto que leojos de actuar como un sumidero de gases de efecto invernadero, el antiguo fondo del Aral ha liberado 748 millones de toneladas de CO₂ desde 1960.

De esta manera tenemos un auténtico tesoro oculto en el fondo del mar de Aral, puesto que el estudio apunta a que volver a inundar estratégicamente parte de su cuenca evitaría la liberación de otros 165 teragramos de carbono, lo que equivale a unos 605 millones de toneladas de CO₂ aproximadamente. Una cifra que no es pequeña, puesto que es aproximadamente tres años completos de emisiones de toda España.

Un gran cambio. Hasta la publicación de este trabajo, los inventarios internacionales de gases de efecto invernadero catalogaban la cuenca desecada del mar de Aral como un sumidero neto de carbono. Y esto es algo bastante lógico, puesto que al retirarse el agua, la vegetación terrestre coloniza el terreno expuesto y absorbe CO₂ atmosférico mediante la fotosíntesis.

Pero los resultados del estudio son totalmente diferentes, puesto que la escasa vegetación que logra crecer sobre los suelos salinos y áridos del antiguo lago apenas compensa menos de 1% del carbono que se escapa del subsuelo.

Volver a llenarlo. A diferencia de las tecnologías de captura directa de aire o las campañas masivas de reforestación, la propuesta de los investigadores no busca extraer CO₂ nuevo de la atmósfera, sino evitar que un reservorio geológico ya existente siga oxidándose. Recuperar el mar de Aral al completo tal y como era en 1960 resulta inviable por la escala de la cuenca y la demanda agrícola regional, por lo que el equipo plantea una reinundación selectiva centrada en las áreas donde el sedimento conserva mayor carga de carbono.

De esta manera, la clave no está en abandonar la agricultura de Asia Central, sino en dejar de desperdiciar el agua. Y es aquí donde los investigadores han visto que los canales de riego que hay ahora mismo construidos siguen presentando un gran deterioro, que llega a perder hasta el 90% del agua por culpa de la filtración y la evaporación.

La propuesta. Pasa por modernizar la red de distribución hidráulica de la región, aunque no es algo barato, puesto que costaría 9.700 millones de dólares. Aunque con ese ahorro hídrico bastaría para devolver caudal suficiente para recuperar cerca del 50% de la superficie que tenía el mar de Aral en 1960.

No es fácil. Cuando hablamos de dinero, la pregunta es obvia: ¿quién paga la factura de esta obra? Aquí el estudio propone vincular la restauración hidrológica con los mercados internacionales de carbono, puesto que la reinundación parcial del lago generaría alrededor de 323 millones de toneladas de CO₂ equivalente en emisiones evitadas certificables.

Tomando como referencia los precios del mercado voluntario de carbono de 2024 para proyectos de uso del suelo y silvicultura, esos créditos tendrían un valor de mercado situado entre 3.600 y 18.000 millones de dólares. En el escenario medio-alto, la venta de estos derechos permitiría cubrir íntegramente el coste de modernizar los canales de riego y dejar margen financiero adicional, además de mitigar las tormentas de polvo salino y tóxico que hoy castigan la salud pública en la región.

Imágenes | Kareem Rajab

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