Los precios de la energía están viviendo momentos muy convulsos que han llevado a las principales economías a tomar cartas en el asunto. A veces, incluso, desdibujando la propia agenda que tenían establecida. Algo así es lo que han acordado los Estados miembro de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, aplazando la ley sobre emisiones de metano que debía entrar en vigor el año que viene, como explica la Comisión Europea. Ahora esto se pospondrá, si nada lo cambia, a 2029, según el medio alemán Heise.de.

¿Qué decía esa ley? El metano es un gas de efecto invernadero que resulta extremadamente contaminante. Es el segundo mayor factor contribuyente al cambio climático después del CO2 y, desde hace mucho tiempo, uno de los principales objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones.

De ahí que se aprobara, en un principio, un reglamento para obligar a las empresas importadoras de hidrocarburos a controlar e informar sobre las emisiones de metano asociadas a sus suministros. En esas disposiciones, se establecía que «los importadores deben proporcionar información sobre el origen, la ruta y las medidas de seguimiento, notificación, verificación y detección y reparación de fugas que se han aplicado al petróleo crudo, el gas natural o el carbón importados a la UE».

Lo que ocurre ahora. Ante las tensiones del mercado energético y las dificultades que continuamente ha encontrado para garantizar el suministro, la UE ha decidido retrasar la entrada en vigor de la norma, de forma que se pospondrán a enero de 2029 las obligaciones de seguimiento, información y verificación para importadores y a agosto de 2030, las obligaciones de información sobre la intensidad de metano.

De esta forma, la UE espera que los operadores puedan llevar a cabo los preparativos necesarios para cumplirlos cuando llegue el momento, mientras que evita cualquier riesgo adicional para la seguridad del suministro energético. Aún así, todo esto tiene que ser aún adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

Las causas ya son conocidas. Según explica la web de la Comisión Europea, este acuerdo nace en un contexto de constante tensión en los mercados energéticos mundiales, vinculada a la situación en Oriente Medio y la incertidumbre sobre la duración y la gravedad de las posibles interrupciones que pueda tener el suministro.

Y es que la Unión encara este invierno con las reservas de gas más bajas de los últimos años, buscando fórmulas que le permitan hacer frente a unos precios cada vez más volátiles, como comprar energía para el continente como si fuera un solo país. Y no es para menos: cada vez que hay un bandazo geopolítico, en Europa lo pagamos muy caro. A esto se le añaden además las dificultades de la UE para competir con China y Estados Unidos, como señala Le Monde, con legislaciones más laxas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.





Imagen | ALEXANDRE LALLEMAND

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