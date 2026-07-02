Europa disfruta del cielo más limpio en medio siglo. Y esa es una de las razones por las que este verano se está achicharrando

Este no es otro artículo más sobre el calor. Estamos en julio: todos sabemos que hace calor. Sin embargo, hay una razón detrás de estas altas temperaturas que no solemos comentar y, para mucha gente, es muy sorprendente: que el cielo de Europa está mucho más limpio de lo que ha estado en el último medio siglo.

Como explicaba el divulgador Jorge Alcalde en la COPE, el aumento de las temperaturas en Europa se está acelerando "a un ritmo de 0,56 grados por década desde los años 90, casi el doble de la media mundial de 0,27 grados". Y esto es interesante porque, "aunque el clima se está calentando a nivel global, es crucial entender por qué algunas regiones como Europa se ven más afectadas".

En ese sentido, Alcalde señalaba que "enviar menos contaminación a la atmósfera contribuye al aumento de las temperaturas en el continente, hay una mayor cantidad de radiación solar que impacta en el suelo".

No es que el aire genere calor, claro. Es que as partículas que soltábamos al quemar combustibles fósiles (sobre todo, los sulfatos del azufre) reflejan la luz del sol y vuelven las nubes más blancas. Es decir, enfrían.

Los datos son cristalinos: en una serie del noreste peninsular, en Girona, la radiación solar que llega al suelo ha subido unos 2,5 W/m² por década desde finales de los ochenta, sobre todo en verano. Y eso se debe en buena medida. ala mejora de la regulación contra aerosoles contaminantes.

No es lo único que enfría, ni siquiera es la causa principal. Copernicus lo atribuye a varias cosas a la vez: la circulación atmosférica, menos nieve que refleje la luz, la cercanía al Ártico, la caída de la contaminación y, por supuesto, los gases de efecto invernadero (que explican por sí solos la mitad del aumento de las olas de calor europeas). Sin embargo, sí es una de las más llamativas.

Y es importante explicarlo bien... porque enunciado así puede parecer que la reducción de contaminante está calentando el clima en Europa y no es eso. Lo que hacía la polución era ocultar ese calentamiento. Las condiciones que hay detrás del ascenso de las temperaturas estaban ahí, solo es que el azufre no nos dejaba verlas.

Estábamos más fresquistos, pero el costo de eso lo pagaban nuestros pulmones. No hay que olvidar que bajar las partículas finas a los niveles que recomienda la OMS evitaría unas 182.000 muertes prematuras al año solo en la UE.

Además, mientras los aerosoles duran pocos días en la atmósfera, el CO2 dura siglos. Estábamos tapando un problema enorme y muy difícil de solucionar.

Volver a ensuciar el mundo. Insisto sobre esta idea porque cuando se descubrió el efecto en el Atlántico, muchos propusieron volver a intervenir en la atmósfera para bajar la temperatura. El problema es que, como podemos ver, esto no soluciona nada. El aire limpio es la primera buena noticia y, a la vez, la que nos obliga a mirar de frente la segunda: cuánto hemos calentado ya.

Imagen | Chris LeBoutillier

En Xataka: Las aguas de los océanos no sólo están subiendo de temperatura. También están empezando a cambiar de color