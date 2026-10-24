"No hay esperanza para los glaciares del Pirineo". Las fotos del Aneto tras el verano sugieren un colapso climático extremo

El cambio climático está agravando la desertificación de España y, en el proceso, desestabilizando brutalmente el caudal de los ríos y haciendo que los Pirineos sean más mediterráneos que nunca. Y eso implica también decir adiós a uno de los pocos glaciares que hay en la península Ibérica: el del Aneto. Como una imagen vale más que mil palabras, bajo estas líneas verás dos fotografías del Aneto, de 2015 y 2026. El cambio es evidente: donde antes había un cuerpo blanco de nieve y hielo, ahora domina la roca desnuda y el hielo sucio.

La agonía del Aneto. La descorazonadora imagen que muestran las dos fotografías no debería pillarnos por sorpresa. El grupo CryoPyr del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) lleva años midiendo su retroceso con drones y láser y, tras su campaña de septiembre de 2025, detalló que el cuerpo principal se fragmentó bajo el Pico del Medio y que la masa bajo el Collado de Coronas pasó a considerarse un helero. El resultado son tres masas de hielo desconectadas, un estado muy distinto al de 2015.

Los resultados preliminares de la campaña de final de este verano apuntan a una pérdida de más de dos metros de espesor medio, que deja el grosor medio del glaciar en torno a los 12 metros. El investigador Ignacio López-Moreno, del IPE-CSIC, recuerda que durante las últimas dos décadas la pérdida rondaba un metro al año, aunque en 2022 y 2023 superó los tres.

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Por qué importa. Porque, aunque es pequeño (unas 30 hectáreas, 0,3 kilómetros cuadrados), el Aneto es el mayor glaciar de los Pirineos y funciona como termómetro de toda la cordillera. La desaparición de los glaciares pirenaicos avanza: los Pirineos pasaron de más de 100 glaciares en 1850 a 18 en 2022, con una pérdida del 92 % de su superficie glaciar desde el final de la Pequeña Edad de Hielo, según un estudio del IPE-CSIC recogido por la EHU. De hecho, ya hay un artículo científico con un título que suena a epitafio: No hope for Pyrenean glaciers ("No hay esperanza para los glaciares pirenaicos"), que estima que el Pirineo podría quedarse sin hielo hacia 2034, o antes si se repiten veranos extremos como los de 2022 y 2023.

Y las consecuencias van más allá de lo impactante del cambio en el paisaje: aunque los glaciares pequeños no aportan demasiado al nivel del mar o al caudal de los grandes ríos, su desaparición altera la erosión, el transporte de nutrientes y los ecosistemas de alta montaña. Además, la pérdida de hielo y de terreno helado favorece la caída de piedras, lo que, por cierto, también dificulta el acceso a la cima.

41 años de datos y un diagnóstico. Entre 1981 y 2022, el glaciar encogió un 64,7 % y su espesor medio bajó 30,5 metros, desde 32,9 hasta 11,9 metros. Es el registro más largo de pérdida de espesor de hielo en los Pirineos: 41 años reconstruidos del Aneto. A escala global, un estudio proyecta que la desaparición de glaciares alcanzará su máximo entre 2041 y 2055, con hasta 4.000 glaciares al año, pero ya hemos visto que para el Pirineo las estimaciones del IPE-CSIC sitúan el final del hielo antes.

Crónica de una muerte anunciada. Entre 2011 y 2020, el Aneto perdió un 24,3 % de su área y una media de 8,5 metros de espesor, con descensos de hasta 21 metros en algunas zonas. Hay además un indicador especialmente preocupante: el hielo apenas se mueve, y un glaciar que no fluye está al límite. A eso se suma que ya no tiene una zona de acumulación que reponga lo perdido.

El problema se acelera por un mecanismo conocido: la nieve estacional que protege el hielo se funde antes y deja expuesto un hielo viejo, oscuro y cubierto de polvo y piedras que absorbe más radiación y se derrite más deprisa.









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