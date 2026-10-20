Hay disturbios y saqueos en Francia, así que Vinted se ha llenado de anuncios muy sospechosos de Sephora, Louis Vuitton y Burberry

Francia vive unos días convulsos marcados por las protestas por el precio de la vida que han acabado con la capital envuelta por el humo de las barricadas en llamas. Entre cargas policiales y disturbios, los escaparates de las tiendas de lujo de Paris saltaron en pedazos y más de 50 comercios se vieron afectadas en solo una noche de disturbios.

Tras unas horas, parte del botín obtenido en esos saqueos busca salida. El lugar elegido es la app en la que media Francia compra vaqueros usados: Vinted.

Una noche que se fue de las manos. Según recogía Euronews con datos del Ministerio de Interior francés, las protestas del 17 de octubre contra el coste de la vida terminaron con saqueos en París, Lyon y otras ciudades. Casi 2.400 personas fueron detenidas y cerca de 1.000 agentes resultaron heridos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, habló de una "violencia de extrema intensidad".

Lyon amaneció entre escombros y escaparates rotos. Más de 3.000 comercios sufrieron daños, contaba el loca L'Avenir. Catherine Spindler, presidenta de Sephora en Europa, admitió que varios de sus locales fueron saqueados por los manifestantes.

Un llamamiento a las plataformas de venta. Desde el domingo circulan capturas de anuncios con mercancía que parece robada durante esos saqueos. Anne Le Hénanff, ministra francesa de Asuntos Digitales hacía un llamamiento inmediato a las plataformas de venta de segunda mano como Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok.

"Esperamos de estas plataformas que retiren sin demora los anuncios en cuestión", pedía la ministra, al tiempo que advertía a los asaltantes: "Tales comportamientos no quedarán impunes. No dejaremos pasar esto".

Las plataformas han tomado cartas en el asunto. Le Hénanff y su homólogo de Comercio, Serge Papin, y representantes de Justicia e Interior se reunieron de inmediato con las plataformas de venta para bloquear las ventas y llevar a los vendedores ante la justicia.

Varios usuarios denunciaron perfiles de vendedores que vendían bolsas enteras con productos de cosmética de Sephora con etiqueta, zapatillas deportivas, prendas de Louis Vuitton en cuyos anuncios se reconocía explícitamente que habían sido robadas en Paris. En un comunicado enviado al francés Le Monde, Vinted asegura que ha "tomado medidas inmediatas para identificar y eliminar los anuncios vinculados a los saqueos".

La plataforma asegura que aplica una política de "tolerancia cero" hacia la venta de artículos robados y que coopera "activamente" con las autoridades: "Desde este fin de semana, nuestros equipos han actuado de inmediato para identificar y eliminar anuncios que probablemente involucren artículos robados, y hemos reforzado la vigilancia de anuncios sospechosos.

Vinted ya tiene experiencia. En 2023, los disturbios por la muerte de Nahel Merzouk dejaron un escenario de protestas y disturbios muy parecido. Los productos robados en aquellos saqueos también llegaron a las plataformas de venta de segunda mano. Vinted respondió entonces endureciendo sus normas del catálogo y se prohíbe explícitamente vender artículos robados. También dejan fuera los testers y las muestras promocionales no destinados a la venta, algo común en cosmética, para evitar dejar una grieta por la que puedan colarse estos productos.

El Código Penal francés castiga la compra o aceptación de mercancía robada con hasta cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa. En este caso, algunos de los anuncios reconocen que se trata de mercancía expoliada de las tiendas, por lo que los compradores de estos productos también están sujetos a sanción porque Vinted lleva el registro de operaciones en su plataforma.

En Xataka | Vinted ha conseguido lo que hasta hace poco parecía una quimera: ganar dinero con la ropa de segunda mano

Imagen | Louis Vuitton, Magnific