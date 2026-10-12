Un ciberataque pone patas arriba los frigoríficos de supermercados franceses y otro incidente afecta a cadenas europeas

Cuando pensamos en ciberseguridad, es fácil imaginar un correo sospechoso, una contraseña robada o una página web que deja de funcionar. Pero los sistemas informáticos también intervienen en actividades que no asociamos de inmediato con una pantalla, como conservar alimentos a la temperatura adecuada. En un supermercado, parte de esa tarea depende de dispositivos electrónicos que supervisan y gestionan los equipos de refrigeración. Nos hemos acostumbrado tanto a que funcionen que rara vez reparamos en ellos. Hasta que la posibilidad de manipularlos nos obliga a mirar de otra manera algo tan cotidiano como abrir un frigorífico.

Un ataque contra la refrigeración. Eso es lo que han sufrido numerosos supermercados franceses durante la noche del domingo 11 al lunes 12 de octubre. Según la información publicada por AFP y Reuters, los atacantes lograron intervenir de forma remota en los sistemas encargados de regular la temperatura de los equipos frigoríficos y alterar su funcionamiento. Entre las cadenas afectadas figuran Intermarché, E.Leclerc y Coopérative U. El presidente de esta última, Dominique Schelcher, confirmó públicamente el incidente y explicó que sus equipos estaban trabajando con especialistas en refrigeración para resolver la situación.

Así funciona el sistema atacado. Los controladores utilizados en estos establecimientos no se limitan a supervisar la temperatura: también coordinan distintas funciones de las instalaciones frigoríficas, entre ellas los ciclos de descongelación que sirven para eliminar la escarcha acumulada. Según BFMTV, citado por AFP, los atacantes consiguieron activar a distancia esa función, lo que habría provocado que el interior de los equipos se calentara por encima de lo debido. Es importante distinguir ambas cosas: las informaciones disponibles apuntan a ese mecanismo como responsable de la alteración de las temperaturas, pero todavía no se ha aclarado cómo consiguieron acceder a los dispositivos.

Cientos de tiendas y alimentos perdidos. Les Mousquetaires, propietario de Intermarché, informó a Reuters de que unas 150 tiendas de la cadena habían resultado afectadas y de que los frigoríficos alterados habían alcanzado temperaturas de hasta 50 °C durante seis horas. La compañía tuvo que desechar los alimentos perjudicados para evitar riesgos sanitarios. Una actualización posterior señaló que ataque alcanzó al menos 300 establecimientos de Intermarché y Netto, más de 100 de Coopérative U y varios de E.Leclerc. Carrefour también comunicó 80 supermercados afectados. La Fiscalía de París investiga, además, los incendios notificados durante el incidente para determinar su relación con el ciberataque.

Equipos antiguos bajo la lupa. Una de las claves de la investigación está en la antigüedad de los dispositivos. Danfoss confirmó a AFP que los modelos AK-SM800 y AK-SC355 figuran entre los afectados y recordó que estos productos ya no reciben actualizaciones de seguridad. El fabricante, que recomienda sustituirlos, ya había documentado ataques contra supermercados de Rusia e Israel en 2022 que utilizaban controladores AK-SM800. También existe una vulnerabilidad conocida, CVE-2025-41450, pero afecta a otra serie, los AK-SM 8xxA, y permite exponer información interna sensible. Por ahora, no hay pruebas de que ese fallo concreto se haya explotado en Francia.

Las autoridades buscan respuestas. La Fiscalía de Parísha abierto una investigación para identificar a las víctimas y determinar qué daños pueden vincularse al ciberataque. En paralelo, el primer ministro Sébastien Lecornu encargó a la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) que examinara el incidente. Según una fuente gubernamental citada por Reuters, el organismo ha identificado una vulnerabilidad en el software de Danfoss, aunque no se ha confirmado si fue utilizada para acceder a los equipos. Francia también está coordinándose con otros países europeos ante posibles afectaciones, mientras la identidad de los atacantes sigue sin conocerse públicamente.

Otros incidentes, ninguna conexión demostrada. Mientras las autoridades francesas investigan lo ocurrido, el grupo neerlandés Ahold Delhaize ha comunicado otro incidente de ciberseguridad en su red y ha desconectado varios sistemas como medida preventiva. En Países Bajos, su cadena Albert Heijn ha sufrido interrupciones en la web, la aplicación y las entregas a domicilio. En Bélgica, Delhaize ha desconectado preventivamente parte de sus sistemas internos y su servicio de atención al cliente también ha quedado temporalmente fuera de servicio. Los establecimientos permanecen abiertos y, por ahora, no existen pruebas que permitan relacionar estos problemas con el ataque a la refrigeración en Francia.

Cuando el software afecta al mundo físico. Lo ocurrido en Francia nos deja una lección importante sobre el alcance de la ciberseguridad. Solemos asociarla a la protección de nuestras cuentas bancarias, contraseñas o programas informáticos, pero también abarca tareas tan cotidianas como mantener refrigerados los alimentos de un supermercado. En este caso, la manipulación de unos controladores tuvo consecuencias sobre productos que necesitaban conservarse a determinadas temperaturas. Aunque todavía quedan incógnitas sobre cómo accedieron los atacantes y cuál es la magnitud total de los daños, el episodio nos recuerda que las consecuencias de un ciberataque pueden ir mucho más allá de una pantalla.

Imagen ilustrativa que no corresponde al incidente. Fotografía de John Cameron (Unsplash)

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