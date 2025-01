Hay gente que cree que la NASA no llegó a la Luna, pero cada vez más países han fotografiado los restos de Apolo 11

Doce astronautas de la NASA pisaron la Luna entre 1969 y 1972. La Unión Soviética nunca negó la hazaña estadounidense, a pesar de que poseyera una red avanzada de estaciones de rastreo y pudiera seguir las transmisiones de las misiones Apolo, incluidas las señales enviadas desde la superficie lunar. Sin embargo, todavía hay personas que creen que no ocurrió.

Las teorías conspirativas sobre los alunizajes del programa Apolo surgieron poco después de la misión Apolo 11, y se popularizaron en la década de 1970, amplificadas por el clima de desconfianza hacia el gobierno de Estados Unidos tras la Guerra de Vietnam y el recién destapado escándalo de Watergate.

Una de las primeras publicaciones en plantear de manera estructurada la teoría conspirativa fue el libro de 1974 'We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle' de Bill Kaysing. El libro popularizó la idea de que la NASA había producido las imágenes lunares en un estudio en la Tierra.

A finales de los 90, los foros de Internet insuflaron fuerza a la conspiranoia gracias a la información descontextualizada. Pero estas teorías llegaron a un público mucho más amplio después de que el 1 de abril de 2004, día de los inocentes, se estrenara en Francia el falso documental 'Operación Luna' de William Karel.

El falso documental planteó la idea de que Stanley Kubrick había rodado, por encargo de Richard Nixon, las imágenes de Apolo 11 en el mismo estudio donde rodó '2001: Odisea del espacio'. Para darle credibilidad, Karel sacó de contexto entrevistas a los secretarios de Defensa y Estado de Estados Unidos, al entonces director de la CIA, y al astronauta Buzz Aldrin. Solo al final del documental aclaraba que todo había sido una broma, con imágenes de las tomas falsas.

Los restos del programa Apolo

A pesar de que la teoría de la conspiración sigue viva, son ya varios los países que han fotografiado desde la órbita lunar los sitios de alunizaje de las misiones Apolo, especialmente el módulo de descenso de la histórica Apolo 11.

El Módulo de descenso de Apolo 11 fotografiado por la sonda india Chandrayaan-2

India. El orbitador Chandrayaan-2, lanzado en 2019 por la agencia espacial de la India (ISRO), sigue activa en la órbita lunar y ha fotografiado algunos sitios de las misiones Apolo con su cámara de alta resolución.

China. En 2012, la sonda Chang'e 2 de China capturó imágenes de Apolo 11. Aunque las imágenes no tienen tanta resolución como las de Chandrayaan, muestran claramente la presencia de estructuras artificiales en Base Tranquilidad.

El Módulo de descenso de Apolo 11 fotografiado por la Lunar Reconnaissance Orbiter

Estados Unidos. La sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ha capturado imágenes detalladas de todos los sitios de alunizaje de las misiones Apolo. Además de los módulos lunares, su cámara de alta resolución ha sido capaz de capturar equipamiento científico y huellas de los astronautas.

Japón. La sonda KAGUYA, lanzada por la agencia espacial japonesa (JAXA) en 2007, registró mapas topográficos que corroboran las ubicaciones de los sitios de alunizaje.

El Módulo de descenso de Apollo 11 fotografiado por la sonda surcoreana Danuri

Corea del Sur. Danuri, la primera sonda lunar de Corea del Sur, lanzada en agosto de 2022, observó los restos de Apolo 11 con la cámara ShadowCam, que tiene una sensibilidad especial para observar áreas permanentemente en sombra de la Luna.

Imagen | NASA, Reddit

