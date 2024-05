Por primera vez desde los 70, no está claro que Estados Unidos sea realmente capaz de enviar astronautas a la Luna

Después de cancelar de facto la misión Mars Sample Return y pedir ayuda al sector privado para traer de Marte las muestras que está recogiendo el rover Perseverance, la NASA se enfrenta a un creciente escarnio por las complicaciones del programa Artemis, con el que Estados Unidos pretende volver a la Luna y establecer allí una estación tripulada.

Las misiones Apolo eran sencillas en comparación con Artemis

El dueño de Pinboard, Maciej Cegłowski, publicó hace unos días una extensa crítica del programa Artemis en la que cuestiona cada uno de los componentes de las misiones de la NASA para volver a la Luna.

En lo básico coincide con un vídeo también muy difundido del ingeniero Destin Sandlin, del canal Smarter Every Day: las misiones Apolo eran relativamente simples en comparación con las misiones Artemis.

Artemis III está programada para septiembre de 2026. Supone el regreso de Estados Unidos a la Luna tras la misión Apolo 17 de 1972, y pretende ser la primera vez que una mujer pise la superficie lunar.

El perfil de la misión es, efectivamente, bastante complejo:

Se lanzan cuatro astronautas al espacio con un cohete Space Launch System (SLS) de la NASA fabricado por Boeing Los astronautas vuelan hacia la Luna a bordo de la nave espacial Orion de la NASA, fabricada por Lockheed Martin La nave Orion entra en una órbita de halo casi rectilínea (NRHO) alrededor de la Luna para ahorrar combustible Allí se acopla a una nave Starship de SpaceX, a la que suben dos de los cuatro astronautas de la misión con el objetivo de alunizar Para llegar a la Luna, la Starship ha tenido que repostar combustible y oxidante en la órbita baja terrestre, lo que requiere al menos diez lanzamientos del sistema Starship-Super Heavy para transferir los propelentes Después de alunizar, los dos astronautas están unos días en la superficie de la Luna antes de volver a la órbita lunar a bordo de la Starship La Starship se acopla de nuevo con la nave Orion y los cuatro astronautas vuelven a la Tierra en la cápsula de la NASA

No hay un plan B, ya que el sistema Starship fue elegido como único módulo de aterrizaje para las misiones Artemis III y IV. Hasta que SpaceX no demuestre que es capaz de realizar la transferencia de combustible y el alunizaje de una nave Starship con seguridad, no habrá Artemis III ni IV.

Ni siquiera Elon Musk confía en que eso ocurra para 2026, así que la NASA está valorando alternativas, como convertir Artemis III en una misión sin alunizaje o ensayar el acoplamiento de la Orion con la Starship en la órbita baja terrestre.

Muchos vehículos implicados, y todos lejos de ser idóneos

La arquitectura-Frankeinstein del programa Artemis tiene su razón de ser. El cohete SLS proviene de un programa anterior llamado Constellation que fue cancelado. A pesar de que el cohete reutiliza componentes del transbordador espacial, es una de las partes más caras del programa.

Se estima que el coste de desarrollo del SLS es de unos 17.000 millones de dólares, y que cada lanzamiento del cohete desechable cuesta unos 4.100 millones. El coste total de Artemis III se estima entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.

La nave Orion también deriva del programa Constellation. Fue diseñada originalmente para seis tripulantes, por eso es más grande y pesada de lo necesario. La Orion utiliza un módulo de servicio basado en la nave europea ATV, desarrollado por la Agencia Espacial Europea para el programa Constellation.

La Orión se insertará en una órbita NRHO alrededor de la Luna para ahorrar combustible, pero esto aumentará los tiempos y riesgos de la misión.

En cuanto a Starship, su desarrollo está siendo tan vertiginoso como el de cualquier otro programa de SpaceX. Pero la gigantesca nave-cohete fue originalmente diseñada para enviar cientos de toneladas de carga y tripulación a Marte, lo que, de nuevo, la hace extrañamente grande para estos propósitos.

La Starship es tan alta que los dos tripulantes tendrán que descender unos 40 metros en ascensor para llegar a la superficie de la Luna. Sus enormes dimensiones tendrán muchas ventajas para las futuras bases lunares, pero por ahora complican la capacidad de la NASA de aterrizar en la Luna y de hacer con suficiente combustible para despegar luego hacia la órbita.

Improvisando alternativas mientras China sigue a lo suyo

Como solución alternativa a despegar desde la Luna con la Starship, investigadores de la NASA han propuesto que la nave-cohete lleve en la punta una cápsula de tamaño normal que se usaría para volver a la órbita, dejando a la Starship abandonada en la superficie lunar y ahorrando problemas asociados a su tamaño.

Nadie le va a quitar a Estados Unidos el título de primer país en la Luna, pero hay mucho escepticismo, fuera y dentro de la NASA, sobre si el planteamiento actual de Artemis logrará un aterrizaje lunar tripulado, no ya antes de 2026, sino antes de 2030, que es cuando quieren alunizar por primera vez los chinos.

China todavía tiene opciones de colocar a la primera mujer en la Luna. Como ocurre con la misión de recuperación de muestras en Marte, China tiene una alternativa más sencilla para un vuelo tripulado a la Luna en 2030.

En el planteamiento chino, dos cohetes CZ-10 lanzarán dos pequeñas naves por separado. La nave Mengzhou albergará tres astronautas que viajarán desde la Tierra hasta la órbita lunar. La nave Lanyue pondrá a dos de ellos en la superficie de la Luna. Luego los devolverá a Mengzhou, que los traerá de vuelta a la Tierra.

Imagen | NASA

