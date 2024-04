Elon Musk ha revelado cómo serán las próximas versiones de Starship. Hacen que la actual parezca un juguete

El tercer vuelo de Starship consiguió grandes avances en los planes de SpaceX para colonizar Marte, pero las cosas van a ponerse mucho más interesantes a partir de ahora. Elon Musk dio una charla en Starbase y soltó algunas promesas difíciles de digerir sobre lo que viene en el desarrollo del cohete más alto y potente del mundo.

Vuelo 4 de Starship en mayo

A pesar de los avances, quedaron dos fases de vuelo cruciales por demostrar en el vuelo 3: el aterrizaje del propulsor Super Heavy y la reentrada controlada de la nave Starship. La prueba 4 tendrá un perfil de vuelo similar y ocurrirá a mediados de mayo, según Musk.

SpaceX usará la nave Starship 29, que hizo una prueba de encendido exitosa a finales de marzo, y el Booster 11, que hace unos días encendió también con éxito sus 33 motores Raptor.

Durante el vuelo 4, SpaceX intentará que el propulsor Super Heavy, que hasta ahora no ha tocado el mar de una sola pieza, simule un aterrizaje en una torre virtual en el golfo de México.

La Starship del vuelo 3 antes de su fallida reentrada

De tener éxito, SpaceX planea intentar el primer aterrizaje del Super Heavy en los brazos mecánicos de la torre Mechazilla durante el quinto vuelo. Musk admitió que es un objetivo optimista, pero añadió que hay un 80-90% de probabilidad de que lo consigan este mismo año.

El segundo objetivo más importante del vuelo 5 será que la etapa Starship resista la fase más caliente de la reentrada y se zambulla en un lugar controlado del océano.

Objetivos a corto plazo

Recuperación del propulsor Super Heavy con los brazos de la torre Mechazilla

Recuperar y reutilizar el propulsor Super Heavy: SpaceX no espera recuperar el Super Heavy durante el vuelo 4, pero quiere simular un aterrizaje controlado del propulsor en una torre virtual en el golfo de México como ensayo previo a un aterrizaje real. Si la prueba sale bien, la compañía intentará recuperar el propulsor del siguiente vuelo con los brazos de la torre de lanzamiento (Mechazilla). No está claro que vaya a intentar reutilizar ese mismo propulsor en otro lanzamiento.

Nuevas Starship 2 y Starship 3

Características de la versión actual de Starship y las futuras Starship 2 y 3

Una de las confesiones más interesantes de Musk en esta última charla es que el diseño actual de Starship solo puede lanzar entre 40 y 50 toneladas de carga a la órbita baja terrestre, la mitad de lo que creíamos posible, y unas 14 toneladas menos de lo que puede lanzar un Falcon Heavy.

Las famosas 100 toneladas que SpaceX prometió al inicio del programa Starship llegarán con la siguiente versión del cohete, Starship 2, que a su vez quedará empequeñecida por la futura Starship 3:

Starship actual: 121,3 metros de altura (71 del propulsor y 50,3 de la nave) / 3.300 toneladas de capacidad de propelentes / 40-50 toneladas de carga / 7.130 toneladas de empuje en el despegue

121,3 metros de altura (71 del propulsor y 50,3 de la nave) / 3.300 toneladas de capacidad de propelentes / 40-50 toneladas de carga / 7.130 toneladas de empuje en el despegue Starship 2: 124,4 metros de altura (72,3 del propulsor y 52,1 de la nave) / 3.650 toneladas de capacidad de propelentes / más de 100 toneladas de carga / 8.240 toneladas de empuje en el despegue

124,4 metros de altura (72,3 del propulsor y 52,1 de la nave) / 3.650 toneladas de capacidad de propelentes / más de 100 toneladas de carga / 8.240 toneladas de empuje en el despegue Starship 3: 150 metros de altura (80,2 del propulsor y 69,8 de la nave) / 4.050 toneladas de capacidad de propelentes / más de 200 toneladas de carga / 10.000 toneladas de empuje en el despegue

Comparativa de tamaño desde el Falcon 1 a la actual Starship

Queda claro que el crecimiento en altura es crucial para Starship pueda albergar más carga y combustible, pero el cohete no llegará a ser tan esbelto como un Falcon 9. Starship 3, que es la versión con la que SpaceX espera conquistar Marte, será unos 30 metros más alta que la Starship actual. El diámetro del cohete se mantendrá en torno a los 9 metros.

Más importante que la altura son las mejoras de rendimiento en las superficies aerodinámicas y los motores Raptor del cohete. El actual Raptor 2 ya es significativamente más simple y fiable que el Raptor original, pero el futuro Raptor 3 lo será mucho más.





Diferencias entre los motores Raptor 1, Raptor 2 y el futuro Raptor 3

El diseño que ha adelantado SpaceX en su último render carece de escudo térmico y elimina varios componentes o los integra con otros para rascar aún más eficiencia en la combustión de metano.

Musk no reveló cuántos motores tendrán los Super Heavy futuros, pero aclaró que la etapa Starship tendrá la misma cantidad de motores que la nave actual (tres optimizados para el nivel del mar y tres para el vacío) y que Starship 3 tendrá nueve motores en vez de seis (tres para el nivel del mar y seis para el vacío).

Una base de SpaceX en la Luna

Es sorprendente que Musk solo dedicara unos segundos a la Starship HLS, la versión lunar de Starship, teniendo en cuenta que la NASA ha invertido miles de millones de dólares para usar la nave como módulo lunar de las misiones Artemis III y IV. El empresario solo mencionó que, a diferencia de la Starship normal, esta tendrá patas para aterrizar, ya que no hay Mechazillas en la Luna.

Moonbase Alpha, la base permanente de SpaceX en la Luna

En cambio, Musk reveló algo que deja a la NASA en una extraña posición: SpaceX también quiere construir su propia base permanente en la Luna. Se llama Moonbase Alpha y está basada en una flota de Starships HLS que no volverían nunca a la Tierra, sino que viajarían entre la superficie lunar y la órbita terrestre para conectarse a otras Starships con el fin de repostar combustible.

Lo curioso es que el render que ha publicado SpaceX muestra este concepto de base lunar con el mismo diseño de Starship HLS que ha financiado la NASA. Curioso porque la NASA tiene sus propios planes para construir una base permanente en la Luna a partir de la nave Orion y la estación orbital Gateway.

El objetivo final: la conquista de Marte

Como siempre que habla de Starship, Musk comenzó la charla diciendo que no ha visto evidencias de vida extraterrestre, ni en la Tierra ni en el cosmos, por lo que hay una posibilidad de que la conciencia sea una ocurrencia rara en el universo. De ahí que su objetivo sea convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria que mantenga viva la conciencia en caso de un desastre en la Tierra.

Venus tiene una atmósfera inhóspita y la Luna no tiene ninguna atmósfera, por lo que nuestra mejor oportunidad es Marte, insiste Musk, cuya visión pasa por crear una ciudad autosostenible en el planeta rojo en los próximos 20 años. Musk quiere que, cada 26 meses, cuando la Tierra y Marte se alinean, miles de Starship emprendan su vuelo desde la órbita terrestre con cientos de personas y toneladas de carga en su interior.

Perfil de vuelo de una misión de Starship a Marte

Musk llamó "oportunidades" a esas ventanas de unos pocos meses cada dos años, y dijo que SpaceX trabajaría para colocar 1,5 millones de toneladas de carga en la órbita baja terrestre en cada oportunidad. La mayor parte serían naves cisterna (cinco por cada una que vuela a Marte), pero 250.000 toneladas podrían llegar al planeta rojo a bordo de las naves ya cargadas de combustible.

Las Starships que viajen a Marte no volverán, al menos inicialmente. "La mayoría de la gente que vaya a Marte probablemente no vuelva a la Tierra", aclaró Musk. El plan del magnate pasa por aprovechar los elementos de las primeras naves para construir la ciudad autosostenible, por lo que sus colonos no tendrán forma de volver, pero en el futuro podrían usar los recursos del planeta para producir metano con el que otras naves podrían regresar.

Musk espera que los gobiernos de distintos países "patrocinen" a los primeros colonos de Marte pagando los viajes de su Starship. Hará falta un millón de personas para construir una ciudad autosostenible, según los cálculos del empresario. SpaceX construirá torres de lanzamiento en plataformas flotantes en el océano para conseguir un ritmo de 10 lanzamientos diarios. En estos cálculos hay que tener en cuenta que los Super Heavy podrán volar varias veces al día.

Todo esto suena a ciencia ficción, pero en defensa de SpaceX, también sonaba a ficción aterrizar cohetes hace unos años, y ahora la compañía lleva casi 300 aterrizajes. SpaceX es la única empresa aeroespacial que reutiliza habitualmente sus cohetes, y (con ayuda de Starlink) lanza el 80% de toda la masa enviada al espacio cada año. Si Starship funciona, esa cifra podría subir al 99%, y los lanzamientos espaciales podrían pasar de costar cientos de millones de dólares a apenas unos dos o tres millones de dólares por vuelo.

Imágenes | SpaceX

