'Woo-hoo!': la historia de las canciones después de haber sido la canción FIFA

Hablar de 'FIFA' es hablar de la saga de videojuegos de fútbol por excelencia, del simulador que mejor ha resistido el paso del tiempo generación tras generación, de un imperio que ha ido cada año a más hasta sublimarse con las últimas ediciones, que han logrado superar a su rival, 'PES', con ratios de venta de hasta 40:1 a su favor en los últimos años.

Hablar de 'FIFA' también es hablar de algunas canciones inolvidables que formaron parte de su banda sonora en alguna edición de las veinticinco que lleva a sus espaldas. ¿Qué efecto tiene para estas canciones salir en el juego de turno? ¿Logra darles un empujón, o en cambio apenas supone impacto alguno? Eso hemos querido comprobar de la mano de dos herramientas. Por un lado, el Top 100 de singles de Reino Unido, bastión habitual del 'FIFA' y buen termómetro para medir la popularidad de muchas canciones. Por otro lado, el ranking Hot 100 de Billboard.

Blur - Song 2 (FIFA 98)

No podíamos empezar este recopilatorio con otra canción. 'Song 2', del grupo británico Blur, es la canción FIFA por antonomasia. Fue la que dio música al 'FIFA 98: Road to World Cup', que en España llegó con un joven Raúl en la portada. Su característico "Woo-hoo!" por el que mucha gente la conoce, aunque ni siquiera sepa el nombre real del tema, ha recorrido generaciones. Ser además la banda sonora del primer 'FIFA' al que muchos jugamos y haber nacido antes de que terminaran los noventa son algo que le da un buen plus nostálgico.

Contra lo que pueda parecer, ser la canción del 'FIFA 98' no le dio un gran empujón, al menos en aquella época. No tenemos una forma de saber a ciencia cierta si aquel honor es lo que ha permitido que hoy no sea una canción olvidada, y desde luego todo apunta a que es así. Pero al menos, si nos ceñimos a los meses posteriores al lanzamiento del juego que encabezaba, aquello no fue responsable de su fama.

'FIFA 98' salió al mercado el 1 de diciembre de 1997. 'Song 2' el 12 de abril de ese mismo año, casi siete meses antes. Durante los nueve meses posteriores al lanzamiento del juego, 'Song 2' no estuvo ni una sola vez en el Hot 100 de Billboard. Sí formó parte del Top 100 Air play, para canciones en la radio, pero alcanzando su pico en el puesto 55 en la semana del 31 de mayo de 1997. Seis meses antes de que el juego fuese lanzado. ¿Dónde fue relevante entonces? En el Top 40 de canciones alternativas de Billboard, donde llegó a la zona noble (pico en el sexto puesto) y se quedó ahí durante veintiséis semanas consecutivas. También bastante antes de la llegada del FIFA.

Hay más: 'Song 2' tampoco formó parte del top de singles de 1998 en Reino Unido. En febrero de 1999 sí llegó otra canción de ahra, pero desde luego no 'Song 2'. Esa ya había formado parte del ranking en abril de 1997, ocho meses antes de la salida comercial del juego.

Más allá de 'Song 2', Blur ya había conseguido colocar otras canciones en varios rankings años atrás, como 'Girls' (1994), 'There's No Other Way' (1991), o 'Chemical World' (1993). Un lustro más tarde también lo logró con 'Crazy Beat' (1993). Lo cierto es que los que por inquietudes y corte generacional estuvimos más pegados al 'FIFA 98' recordamos a 'Song 2' como una canción que fue lo que fue gracias a su aparición en el juego. Quizás parte de su continuidad actual tenga que ver con ello. Los datos nos dicen que a finales de los noventa consiguió el éxito antes de formar parte del juego de EA, y su llegada no le catapultó de ninguna forma.

Sí sirvió, en cambio, como pegamento generacional. Hoy, 'FIFA' es un juego universal, pero en 1999 era jugado por un demográfico concreto: chicos de 10-23 años aproximadamente. Más que en ventas, su éxito se puede valorar por el hecho de que han pasado casi veinte años y muchos seguimos compartiéndola. Sirva la anécdota de que Rowntree, batería de Blur, dijo que si no llegan a tocar Song 2 en su regreso a los escenarios, no habrían podido volver "porque no les habrían contratado".

Fatboy Slim - The Rockafeller Skank (FIFA 99)

Las tracklists de los 'FIFA' de hace casi veinte años y los actuales no tienen mucho que ver. Las de entonces tenían unos pocos temas que amenizaban la búsqueda de fichajes o la navegación por los menús. Las actuales comprenden medio centenar de canciones que bajan la sensación de repetición para un juego que dura un año. En 'FIFA 99', la más destacada fue 'The Rockafeller Skank', del DJ también británico Fatboy Slim. ¿Le supuso un empujón en su fama? Es complicado decirlo.

Desde luego, obedeciendo al mismo Hot 100 de Billboard que antes, no debe su fama a ser el juego del 'FIFA 99' puesto que ya había conseguido notoriedad meses antes de su lanzamiento. El del juego de EA fue el 1 de noviembre de 1998 y el de la canción que nos ocupa el 8 de junio de ese año, cinco meses antes.

En ese tiempo entre una y otra llegada, 'The Rockafeller Skank' logró llegar al puesto 86 del Hot 100 de Billboard. Justo tras la salida del juego, dio un bajón considerable y se esfumó del ranking el 5 de diciembre de 1998 hasta casi un año después, el 5 de noviembre de 1999, cuando volvió a figurar en él durante tres meses más, hasta finales de enero del 2000. Para entonces, el 'FIFA 2000' llevaba cuatro meses en los escaparates.

Robbie Williams - It's Only Us (FIFA 2000)

Esta es una canción especial. 'It's Only Us' fue compuesta por Robbie Williams específicamente para ser la cabecera de FIFA 2000. Así se explica que fuese publicada el 8 noviembre de 1999, dos semanas después de que llegase el juego que la incluía, 'FIFA 2000', el 26 octubre de ese año.

¿Qué tal le fue? Bastante bien. En el Hot 100 de Billboard no llegó a colarse, como tampoco en la lista de éxitos pop, pero en Reino Unido (Robbie es británico, claro) se estrenó en el Top 100 como el número 1 y a partir de ahí aguantó veinte semanas en el ranking.

¿Tuvo el 'FIFA 2000' de Pep en la portada algo que ver con esto? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero teniendo en cuenta que fue una creación específica para su banda sonora, podemos pensar bastante bien del efecto del juego de EA sobre este hit.

Así y todo, también hay que tener en cuenta que aquello fue entre 1999 y 2000, cuando 'FIFA' ya estaba eclosionando pero todavía no era un fenómeno global de masas como lo que es ahora. Quizás en esta época el fenómeno sería mayor, pero en cualquier caso conseguirlo en aquella época supone un mérito aún mayor.

Gorillaz - 19/2000

Otra de las canciones que más perduran en el imaginario colectivo, especialmente de los jugones de 'FIFA' que están más tulliditos, es '19/2000', de Gorillaz, otro icono de los años de cambio de milenio. Funcionó bien, muy bien, y además llegó en un 'FIFA' que se estrenaba en año de mundial, el 2002.

¿Qué dicen los datos? En Reino unido su éxito ya había llegado a su fin varias semanas antes del lanzamiento del juego. Entre febrero y marzo de 2002, cinco meses después de que el 'FIFA 2002' llegara a los escaparates, se encaramó en Top 50 de canciones pop de Billboard. Algo es algo.

Quizás pueda saber a poco, pero una vez más, recordemos que, en 2002, esta saga era una sombra de lo que es en los últimos años. Con el contexto actual, quizás las tornas hubiesen cambiado.

Avril Lavigne - Complicated (FIFA 2003)

Icono en los 2000s de la angustia adolescente e icono contemporáneo de las teorías de la conspiración, Avril Lavigne también se convirtió en emblema del FIFA 2003 cantando 'Complicated', uno de sus temas más populares del momento junto a 'Sk8 boy'. Puro grito de rabia púber. El título de EA fue publicado el 25 de octubre de 2002, unos cuantos meses después que el debut de la canción, que tuvo lugar el 14 de mayo de ese año.

'Complicated' tardó muy poco en encaramarse a la zona noble del Hot 100 de Billboard, para después pasar varios meses en el top 3. Curiosamente, la salida de FIFA coincidió con el inicio de la caída, que la dejó en el décimo puesto para comenzar otra tendencia a la baja que no duró más de tres meses hasta que desapareció del ranking.

En este caso sí podemos decir que FIFA aprovechó una canción con tirón previo más que haber sido capaz de catapultar un tema que hasta entonces pasaba algo desapercibido.

Ms. Dynamite - Dy-Na-Mi-Tee (FIFA 2003)

'Dy-Na-Mi-Tee' es una canción simbólica por su estilo y por el momento en que escogida por EA: hip-hop y R&B en un momento en que los FIFA pasaban de ser un juego inocente y familiar a convertirse en algo un poco más agresivo, más adulto. Cosas del marketing, y de aquellos barros estos lodos.

Es una de las canciones más reconocibles del 'FIFA 2003', si no la que más, y la más famosa a día de hoy de Ms. Dynamite, su intérprete. Salir en el videojuego que supuso el cambio de paradigma de una saga —un cambio que todavía dura—, algo que se podía comprobar incluso viendo su portada y comparándola con la del año anterior (pasar de un jugador en el campo a otros con aspecto más intimidatorio, en pose desafiante).

Fue publicada el 26 de agosto de 2002, justo antes de la salida de 'FIFA 2003', el 5 de noviembre de ese año. Aunque en ningún momentó llegó al Hot 100 de Billboard, sí consiguió unas muy buenas posiciones en el Top 100 de singles en Reino Unido poco después de debutar. Unas buenas posiciones que se fueron diluyendo y terminaron esfumándose justo con el lanzamiento del juego.

Hubo un pequeño repunte que, casualmente o no, coincide con la campaña navideña en la que presumiblemente se vendieron bastantes títulos. En cualquier caso, 'Dy-Na-Mi-Tee' fue borrada completamente del ranking justo antes del día de Navidad.

Caesars - Jerk it Out (FIFA 2004)

FIFA 2004 supuso una pequeña eclosión en la importancia que se le daba a las bandas sonoras. Títulos anteriores ya iban incrementando el peso de este aspecto, pero basta con ver los números para comprobarlo con datos objetivos: de las catorce canciones que conformaban la playlist de 'FIFA 2003' se pasó a las treinta de 'FIFA 2004'. Además, la cantidad de títulos memorables también aumentó.

Uno de estos temas fue 'Jerk it Out', de Caesars (también conocidos como 'Caesars Palace' hasta que llegó la época del SEO y el majestuoso hotel de Las Vegas con este mismo nombre les ganó de calle). Hoy sigue siendo muy conocido y todavía suena en algunas radios, pero cuando salió no cosechó un gran éxito, al menos si lo comparamos con otras canciones como 'Complicated'.

Su lanzamiento fue discreto: tardó dos años hasta llegar al Hot 100 de Billboard. Para entonces, febrero de 2005, el 'FIFA 2004' se había quedado obsoleto hacía cinco meses, cuando llegó su sucesor.

Tribalistas - Já Sei Namorar (FIFA 2004)

Esta es otra de las canciones más reconocibles de los 'FIFA' de la pasada década, posiblemente porque fue una de las pocas que no estaban compuestas en inglés, sino en un exótico portugués de Brasil, justo en el 'FIFA' de la temporada en la que Ronaldinho se incorporó al Barça para arrasar con todo.

Quizás fuera por el idioma, o quizás simplemente porque no caló, esta canción precursora del infame 'Ai Se Eu Te Pego' (que por cierto atronó la intro del PES 2013) nunca llegó ni al Hot 100 ni al top 100 de singles en Reino Unido. Y eso que FIFA podía haberle supuesto una pequeña rampa de despegue: la canción salió en el único álbum de Tribalistas el 31 de octubre de 2002. Es decir, un año antes que este FIFA, comercializado el 24 de octubre de 2003.

Kings of Leon - Red Morning Light (FIFA 2004)

Caso prácticamente idéntico al anterior, pero todavía más extraño. Salió en mayo de 2003, formó parte del tracklist del 'FIFA 2004' lanzado en octubre de ese año... y no caló como quizás se podría haber esperado, sobre todo a día de hoy cuando vemos el recorrido de Kings of Leon, que en ese momento pasaban algo más desapercibidos.

Ni llegó al Hot 100, ni durante una mísera semana, ni al top 100 de singles en Reino Unido. Y, al contrario que 'Já Sei Namorar', esta sí estaba en inglés. Otro bonus: era la canción que se escuchaba de inicio, cada vez que iniciábamos el juego. Ni eso le sirvió. Nos queda el consuelo de que la trayectoria del grupo sí ha estado a la altura desde entonces.

MGMT - Kids (FIFA 09)

La llegada de 'Kids' tuvo lugar en el álbum 'Oracular Spectacular', lanzado el 13 de octubre de 2008. Sin embargo, unos días antes tuvo una suerte de llegada anticipada a través de FIFA 09, comercializado el 2 de octubre de ese año. Formaba parte de su playlist de la misma forma que ha estado presente en multitud de medios y películas

Pese a tener el honor de debutar en FIFA 09 antes incluso que en su propio álbum, 'Kids', un tema que llegó a tener muy buena fama, encontró su mejor momento seis meses después de la comercialización del juego.

Y eso que en el Hot 100 de Billboard tampoco tuvo un papel deslmumbrante, sin restar mérito al hecho de llegar al propio ranking. Seis semanas deambulando en el cuarto cuartil fue su legado en esta clasificación. En Reino Unido, la historia es diferente. Se coló en el Top 100 de singles en esa misma semana y su éxito tuvo bastante más recorrido: nueve meses, lo que dura un embarazo, período en el cual dio algunos bandazos entre su pico, el puesto 21º, y el 76º, su escalón más bajo antes de desaparecer del ranking.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que MGMT no ha tenido más éxitos comparables a 'Kids', lo cual sí habla bien del papel que representó tener una licencia FIFA para el grupo. Solo se le acerca 'Time to Pretend', que figuró en algún ranking más con posiciones siempre inferiores. Minipunto para EA.

The Veronicas - Untouched (FIFA 09)

Y otra canción aún más significativa de lo que puede suponer la saga de EA para un grupo es 'Untouched', del dúo australiano The Veronicas. En la gráfica podemos ver cómo pasaron varios meses desde que lanzaron el tema hasta que comenzó a destacar en algunas listas... con el lanzamiento de 'FIFA 09' de por medio.

Y eso que el lanzamiento original, limitado a Australia, fue varios meses antes que el global, que partió de Estados Unidos: diciembre de 2007 vs abril de 2008.

En el verano de 2009, ya con 'Untouched' sonando en todas partes, otra canción del mismo álbum, 'Take me on the Floor' logró colarse igualmente en el Hot 100, pero durante mucho menos tiempo (dos semanas frente a las veinte de 'Untouched') y en un puesto más discreto (pico en el 81º frente al 17º).

Esta canción es una muestra especialmente interesante de la capacidad de una licencia 'FIFA' para dar un impulso a algunas obras. Curiosamente, 'Untouched' desapareció de los rankings justo cuando el 'FIFA 10' sucedió a 'FIFA 09'.

The Black Keys - Tighten Up (FIFA 11)

Por algún motivo, 'Tighten Up' es posiblemente una de las canciones más pegadizas que han pasado por la saga 'FIFA', seguramente una de las principales de 'FIFA 11', título que le dio cobijo.

Esto, sin embargo, no fue suficiente para que obtuviese algún tipo de empujón en su éxito. Curiosamente, tampoco hablamos de un hit que lograse cierto renombre antes de ser escogido por EA para sonar de fondo en su título.

Su presencia en el Hot 100 de Billboard es anecdótica y varios meses más tarde que su aparición en FIFA. En Reino Unido no figura en ranking alguno de venta de singles. Una canción que se quedó en 'FIFA 11' y apenas salió de ese entorno. Algo todavía más revelador si tenemos en cuenta que la banda logró llegar al Hot 100 con otros temas que incluso quedaron en mejor posición, como 'Lonely Boy' en 2011 o 'Fever' en 2014.

Crystal Castles & Robert Smith - Not In Love (FIFA 12)

'Not In Love' es otra canción absolutamente mítica e icónica en la saga, cuyos acordes iniciales acompañando a la cabecera y el inicio de la navegación por los menús del juego, forman parte de la historia elemental de la franquicia. Concretamente, de 'FIFA 12'. Esta canción de Crystal Castles, para la cual colaboró Robert Smith, fue publicada el 6 de diciembre de 2010. Unos meses más tarde, el 30 de septiembre de 2011, salió el juego con este tema como estandarte de su tracklist.

Es una canción muy pegadiza y rápida que ha envejecido bien, aunque tras su salida tampoco supuso quizás lo que se podría esperar de ella. Unas tímidas semanas en el top 40 de música alternativa de Billboard (en el Hot 100 global nunca llegó a entrar) y apenas un par de semanas consecutivas en el Top 100 de Reino Unido.

En ambos casos, llegó a esos lugares, siempre meritorios, justo tras su salida. El lanzamiento de 'FIFA 12' no le supuso ningún repunte, y eso que aquella entrega se vendió especialmente bien: seis años después, todavía ostenta el título de ventas más rápidas de un videojuego deportivo tras vender más de tres millones de copias en su primera semana en las estanterías.

Empire of the Sun - Alive (FIFA 14)

La experiencia nos dice que Empire of the Sun es uno de esos grupos que parecen bastante idóneos para sonar en un 'FIFA' y que posiblemente les sirva como trampolín para eclosionar después. Los datos, al menos con 'Alive', nos dicen que sí, pero no.

'Alive' apenas deambuló un par de semanas en la lista de singles más vendidos en Reino Unido, y fue bastantes meses antes del lanzamiento de 'FIFA 14'. Luego nunca reapareció ni durante una sola semana. En Billboard no entró en el Hot 100, pero sí tuvo un excelente papel en el Top 50 Dance.

No obstante, ese excelente papel también tuvo lugar justo antes de la llegada de 'FIFA 14'. En cuanto el juego fue publicado, la canción desapareció del ranking y no reapareció en ningún otro.

'FIFA' es la mayor franquicia de videojuegos deportivos de la historia, y una de las mayores de toda la industria de entretenimiento. Un título al alcance de muy pocas sagas. Quizás le acompañen GTA y Call of Duty. Paren ustedes de contar. Sin embargo, la aparición en el juego apenas ha tenido impacto histórico en ese sentido para las canciones de sus bandas sonoras.

Así y todo, 'FIFA' apenas se entiende sin su música, sin las canciones que nos han acompañado durante horas interminables creyéndonos Guardiola, cambiando formaciones, probando bandas a pie cambiado, buscando el mejor box-to-box para la Premier y maldiciendo al crío cuyo nick acaba en "2007" que nos ha vapuleado en el online. Sin ellas, el 'FIFA' sería otra cosa. Aquí están todas.

