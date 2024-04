Android Auto o Apple Carplay inalámbrico: lo que necesitas para conectar tu teléfono móvil a tu coche sin cables

Los teléfonos móviles han conseguido acaparar todas las facetas de nuestra vida, siendo utilizados en cualquier momento o situación. También en los coches mientras conducimos, donde ya se ha hecho necesario crear un sistema de infoentretenimiento para llamar, reproducir música o contestar mensajes por voz, evitando coger el móvil mientras vamos al volante. Por desgracia, los coches de cierta edad (sin ser antiguos ni mucho menos) no disponen de Android Auto o de Apple CarPlay de manera inalámbrica, pero hay dispositivos que consiguen darle una vuelta de tuerca a esos sistemas. En esta guía, te mostraremos los adaptadores inalámbricos más recomendados para quitar los cables de tu coche.

Nuestra selección de adaptadores para Android Auto o Apple CarPlay inalámbrico, de un vistazo

Ottocast Mini, para Apple CarPlay y con un tamaño realmente reducido

Ottocast, el modelo más vendido para los vehículos con Android Auto

Carlinkit 5.0, con una amplia compatibilidad de fabricantes y modelos

CarlinKit 4.0, un modelo similar con un precio reducido

Motorola MA1, un dongle para Android Auto súper compacto y con la garantía de una marca tradicional

Cómo funcionan estos accesorios para tener Android Auto o CarPlay en el coche

No es lo mismo que tu coche tenga Android Auto o CarPlay a que sea totalmente inalámbrico. Muchos modelos de años anteriores disponen de estos sistemas en sus navegadores por defecto, pero requieren de un cable si queremos conectarlo con el móvil para enviar contenido a la pantalla.

Y en muchas ocasiones, dependiendo del fabricante y del modelo, algunos interiores de los vehículos no permiten colocar el móvil en una posición cómoda, que junto con la limitación física del cable, no es la experiencia más intuitiva que debería ser.

Ante la ausencia de que sean inalámbricos, hay una forma externa y relativamente económica para actualizar el sistema del coche y que parezca recién salido del concesionario.

Para hacer de nuestro coche un vehículo con Android Auto o Apple CarPlay inalámbrico y no depender de un cable USB, simplemente nos hace falta alguno de los dispositivos que dejamos a continuación y nuestro teléfono móvil. Este método, por desgracia, no funciona en coches que no tengan sistema inteligente de serie, ni por cable ni inalámbrico.

Su funcionamiento como intermediarios entre el coche y el móvil es muy sencillo, siendo dispositivos muy compactos y que ocupan lo mismo que una batería portátil. Hay que conectarlos por cable USB al coche y ya harán todo el trabajo para que el inalámbrico aparezca en escena.

Después de eso, activa el Bluetooth en tu terminal Android o iOS y podrás colocar el móvil en un soporte o en el sitio que quieras. Especialmente, puedes disfrutar de CarPlay inalámbrico, algo que solo es común verlo en vehículos de gama alta.

Cómo tener Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica

Ottocast Mini

Es una de las mejores opciones del mercado para tener Apple CarPlay en cualquier coche, siempre y cuando no sea más antiguo del 2016. Su precio habitual está en los 99 euros.

Su mecánica es simple, porque solo hay que conectarlo a la entrada USB del coche y enlazarlo con el móvil a través del Bluetooth. Es compatible con marcas tan populares como Citroën, Nissan, Peugeot, Ford, Audi, KIA y otras como Honda, Opel o Chevrolet.

OTTOCAST Mini Hoy en Amazon — 99,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Ottocast Adaptador inalámbrico Android Auto

Es el homónimo del modelo anterior para Android Auto, con un precio recomendado de 89,99, aunque en ocasiones como esta se puede encontrar por 69,99 euros al aplicar cupón de descuento.

Cuenta con un funcionamiento idéntico al modelo con CarPlay, que permite reproducir música, usar la navegación, llamar en manos libres o descargar las apps de Google en el coche. La conexión al coche es mediante USB también y se instala en muy poco tiempo.

OTTOCAST Inalámbrico Android Auto Adaptador, Wireless Android Auto Sin Cable Plug & Play Car Inalambrico AA Dongle para Coches con Cable Android Auto(año De Construcción: 2016-2023) PVP en Amazon (con cupón) — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Carlinkit 5.0

Otra opción para tener CarPlay inalámbrico en el coche viene de la marca CarlinKit, con un precio recomendado de 100 euros. Igualmente, ahora lo puedes encontrar con descuento por unos 100 euros.

Un dispositivo funcional con una gran cantidad de modelos de coches equipados con Apple CarPlay, funcionando en modelos con iOS 13 y posterior. Su instalación es sencilla y se puede actualizar para recibir nuevas funciones o solución de fallos.

CarlinKit 5.0 Hoy en Amazon — 95,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

CarlinKit 4.0

Si prefieres un modelo de la misma marca, este tiene la particularidad de trabajar tanto con Android Auto como con CarPlay. Su precio actual es de unos 91,10 euros, aunque, si marcas la casilla de aplicar cupón del 20%, podrás llevártelo por unos 72,16 euros.

Un adaptador inalámbrico que cuenta con una amplia compatibilidad, aceptando modelos de Audi, VW, Citroen, Renault, Kia, Opel o Peugeot, siempre que sean desde 2017. El tamaño es igual a la de una batería portátil.

Carlinkit 4.0 Hoy en Amazon — 72,16 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Motorola MA1 Android Auto

Algo menos conocido, pero este dongle tiene la garantía de Motorola y cuenta con el evidente soporte inalámbrico para Android Auto, que cuenta con el diseño más compacto de toda la lista. Cuenta con WiFi de 5 GHz y con una fácil instalación para conectarlo en el coche. Está disponible en Amazon por 69,99 euros.

Adaptador coche Motorola MA1 Hoy en Amazon — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

