Durante los últimos años hemos visto cómo Estados Unidos ha intentado limitar el acceso de China a determinadas tecnologías de fabricación de semiconductores. Es una estrategia en la que ha necesitado la colaboración de otros países, porque no todo el conocimiento ni todos los equipos necesarios para fabricar chips están en territorio estadounidense. Países Bajos ocupa un lugar especialmente relevante en esta historia gracias a ASML. Y lo que estamos viendo ahora pone de manifiesto que compartir determinados objetivos de seguridad no significa necesariamente estar de acuerdo sobre cómo alcanzarlos.

El Gobierno neerlandés ha dejado clara su posición este jueves, 26 de noviembre. Durante un debate parlamentario, el ministro de Comercio, Sjoerd Sjoerdsma, ha anunciado que pedirá a Washington que no aplique la denominada MATCH Act si finalmente se convierte en ley, según recoge Reuters. A juicio del ministro, las nuevas restricciones perjudicarían tanto a ASML como al sector tecnológico de otros países europeos. Para impedir que la propuesta prospere, el Ejecutivo está trabajando con la Comisión Europea, Alemania y Francia, y contempla estudiar posibles medidas para contrarrestar sus efectos.

La MATCH Act (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) es una propuesta con respaldo bipartidista cuya incorporación a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) negocia el Congreso estadounidense de cara a diciembre. Las versiones publicadas buscan que aliados como Japón y Países Bajos adopten controles de exportación con efectos equivalentes a los estadounidenses. El texto presentado en el Senado contempla que, si se agotan las vías diplomáticas sin éxito y se cumplen determinadas condiciones de seguridad nacional, EEUU extienda sus controles a equipos extranjeros, directamente o mediante restricciones sobre el uso de componentes esenciales.

Una batalla tecnológica que también es una cuestión de soberanía

Entre los equipos afectados estarían las máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV) por inmersión de ASML. La litografía permite transferir patrones sobre las obleas de silicio con las que se fabrican los chips. Estos sistemas utilizan luz de 193 nanómetros y una capa de agua entre la óptica y la oblea para mejorar la resolución, mientras que los de ultravioleta extrema (EUV) trabajan con 13,5 nanómetros. Ante la falta de acceso a equipos EUV, fabricantes chinos como SMIC han recurrido a la tecnología DUV para producir chips avanzados mediante procesos de fabricación más complejos.

Lo interesante de la posición neerlandesa es que el país ya ha colaborado con Washington para limitar el acceso de Pekín a estas tecnologías. En 2023 introdujo requisitos de licencia para determinados equipos, que amplió en 2024 y 2025. Estas medidas establecen autorizaciones evaluadas caso por caso, no una prohibición general de exportación. De hecho, desde septiembre de 2024, ASML debe solicitar al Gobierno neerlandés, en lugar del estadounidense, las licencias para exportar dos de sus modelos DUV por inmersión. La discrepancia actual tiene que ver tanto con el alcance de los controles como con quién tiene la autoridad para establecerlos.

Sede central de ASML, Veldhoven | Foto: ASML

Para ASML, además, hay mucho dinero en juego. La compañía prevé cerrar 2026 con unas ventas netas de entre 44.000 y 45.000 millones de euros, de las cuales aproximadamente el 20% correspondería a China, aunque eso no significa que todo ese negocio esté amenazado. La preocupación de su dirección va más allá de las ventas. Su consejero delegado, Christophe Fouquet, advirtió la semana pasada, según recoge Reuters, de que las restricciones adicionales probablemente acelerarían el desarrollo de tecnología competidora en el país asiático, un efecto que podría resultar contraproducente para la estrategia estadounidense.

La cuestión también se está abordando por la vía diplomática. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, visitó Pekín, donde ambos países reafirmaron su compromiso de mantener conversaciones sobre los controles de exportación. China ya había condenado la MATCH Act y advertido de posibles contramedidas. Sanne van der Lugt, directora del programa sobre China del Global Trade Policy Observatory, plantea en declaraciones a Reuters recurrir al estatuto de bloqueo de la UE, un instrumento de protección frente a determinadas leyes extranjeras cuyo ámbito tendría que ampliarse para cubrir la MATCH Act. La experta advierte del riesgo de represalias estadounidenses.

Por ahora, el siguiente paso depende de las negociaciones que mantienen los legisladores estadounidenses. Incluso si la propuesta prospera, quedará por ver en qué términos lo hace, cómo se aplica y qué respuesta articulan las autoridades europeas. Lo que este episodio nos permite apreciar es hasta qué punto la distribución del conocimiento y las capacidades industriales condiciona la política tecnológica de las grandes potencias. Coordinar los controles de exportación entre países aliados es una cosa, pero decidir unilateralmente hasta dónde deben llegar es otra muy distinta.

Imágenes | ASML (1, 2)

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