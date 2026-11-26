El miércoles 25 de noviembre, a las 18:58 (hora universal), llegó a arXiv un documento de 54 páginas, 34 figuras y un solo autor. No me voy a andar por las ramas: si lo que se dice en ese paper es cierto, estaríamos ante uno de los avances más importantes de la física teórica en décadas.

Después de la conjetura de Riemann, de VP ≠ VNP o la multiplicación de matrices, ahora hay investigadores que (a lomos de la IA) quieren unificar la física cuántica y la teoría de la relatividad (al menos en aspectos sustanciales). Pero vayamos por partes.

Una teoría cuántica de la gravedad. La relatividad general describe la gravedad como la forma del espacio-tiempo; la mecánica cuántica describe el resto de fuerzas y la materia. Se suele decir que la primera se encarga de lo muy grande y la segunda de lo muy pequeño: unificarlas conllevaría estar muy cerca de una teoría del todo. Una herramienta que permita explicar toda la realidad.

Pero, tranquilos, aún no hemos llegado a eso. Durante décadas se ha tratado de juntar ambas teorías de una forma u otra. Por ejemplo, una receta habitual consiste en fijar un espacio-tiempo de fondo y cuantizar las pequeñas ondulaciones que lo recorren (cuyos cuantos serían los gravitones).

La idea es buena y, de hecho, funciona a baja energía. Pero en cuanto se afina el cálculo, aparecen infinitos que no hay manera de esconder debajo de controlar.

A este callejón llegamos en 1985 y en él seguimos.

¿Y qué ha hecho Chandrasekaran? El investigador de Stanford (y trabajador de OpenAI) ha decidido usar otra vía. En lugar de intentar cuantizar el universo entero, selecciona dos sucesos, uno detrás de otro (dos destellos, por poner un ejemplo), y se fija en lo que hay entre el cono de luz que sale del primero y el que converge en el segundo.

Hay muchas cosas que sabemos de ese "diamante causal" y la relatividad nos da herramientas para trabajar ahí. Además, ese diamante se puede cuantizar. El problema es que, sin espacio-tiempo de fondo, el investigador tiene que construir un reloj que permita organizar conceptualmente lo que pasa dentro.

Así que usa cuánto avanzan los haces de luz y cómo se deforman para medir el borde, resolverlo con ecuaciones clásicas y, ya sí, cuantizarlo. Salvando todas las distancias, es como alicatar un baño: el investigador va poniendo azulejos en el borde hasta tenerlo cerrado.

¿Y qué conseguimos con todo esto? Según el paper, Chandrasekaran ha logrado varias cosas:

Que esas sumas den resultados finitos, incluso con gravitones de longitud de onda arbitrariamente corta.

Que un diamante con el reloj limitado admite un número finito de estados.

Que de ahí sale la entropía de los agujeros negros, el famoso "área entre cuatro" (la entropía es el área del horizonte, medida en unidades de Planck, dividida entre cuatro) de Bekenstein y Hawking.

Y que, a gran escala, todo ello evoluciona según las ecuaciones de Einstein.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el paper tiene flecos por resolver. El propio paper lo reconoce: describe gravedad en el vacío, sin materia; la existencia de estados dentro del diamante se apoya en un paso que una nota al pie califica de heurístico (razonable, pero no demostrado); y no ofrece, hoy por hoy, nada que se pueda medir. ¿Es un trabajo notable? A falta de que lo revisen los expertos, lo parece. Y eso ya es mucho.

Lo que no sabemos es si será suficiente. Hemos tenido una semana de resultados matemáticos que pueden ser históricos y lo ha sido, en buena medida, por Lean, un verificador automático que nos permite comprobar si una demostración es sólida. Ahora no tenemos esa ayuda.

Las teorías físicas, además de ser coherentes, tienen que funcionar en el mundo real (y experimental). Ahora decenas de personas deben leer el texto y ponerlo a prueba. Uno de los primeros en hacerlo, Jonathan Oppenheim del University College de Londres, dice que no resuelve ninguno de los grandes problemas abiertos. También es cierto que Oppenheim defiende una teoría rival (y colabora con Claude)..

A día de hoy nadie puede decir si estamos ante un momento histórico o ante otra "alucinación de la IA". Lo que sí parece es que los cimientos de la ciencia moderna se están moviendo y no está claro dónde podemos terminar.

Imagen | IAS (modificada por Xataka)

En Xataka | Hemos pasado 57 años buscando el 'santo grial' de las multiplicaciones de matices. Ahora una IA dice que la descubrimos en octubre y no lo sabíamos



