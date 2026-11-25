En 1969, Volker Strassen se dio cuenta de que dos matrices de 2 × 2 se podían multiplicar con siete productos en lugar de ocho. Parece poca cosa, pero algo hizo clic en su cabeza cuando lo descubrió: igual el método que se llevaba décadas enseñando no era tan bueno como se creía.

Y no, no lo era. Pero, desde entonces, la pregunta ha sido siempre la misma: si el mínimo de multiplicaciones necesarias no era el que creíamos... ¿cuál es realmente? ¿Qué se nos estaba escapando?

El 24 de noviembre, OpenAI publicó un preprint de 111 páginas que decía contener la respuesta. Y no es la que pensábamos.

Un problema muy chiquitito. Multiplicar dos matrices de n filas y n columnas con el método escolar exige del orden de n³ multiplicaciones: hay n² casillas que rellenar y cada una cuesta n productos. Con el truco de Strassen, el coste baja a n elevado a 2,807. Para hacernos una idea: con dos matrices de 1024 filas y 1024 columnas, el método de clase pide 1.073.741.824 productos y el de Strassen, aproximadamente, 282.475.249. No está mal.

En matemáticas, llaman ω (omega) al menor exponente al que se puede aspirar y, durante 57 años, su valor ha sido algo así como un 'santo grial' del mundillo.

Fuimos encontrando pistas. En medio siglo, ese número ha ido cayendo de 2,807 a 2,371. El 2 de octubre, un manuscrito de OpenAI dio un golpe en la mesa y llevó el número hasta 2,25. Además, a raíz de ello se demostró de paso que aquel método no daba para más.

Por el otro lado, al menos, estábamos seguros de que, bueno, no podía ser menos de 2: el resultado tiene n² casillas y, como mínimo, hay que escribirlas.

¿Y qué ha pasado ahora? Que OpenAI cree haber demostrado que el suelo no era 2. El preprint del 24 sostiene que es 2,25; es decir, que de 9/4 no se puede bajar. "Para cualquier tamaño, un circuito que multiplique dos matrices de lado n necesita al menos la mitad de n elevado a 9/4 multiplicaciones o divisiones, aunque las sumas y las restas le salgan gratis".

Si OpenAI tiene razón (y Lean parece dársela), habrá conseguido reducir al absurdo cualquier cifra por debajo de ese 9/4.

¿Así que ya está? Bueno, no. Como en el resto de manuscritos que ha publicado OpenAI, hay que revisar la demostración a fondo. OpenAI ya tuvo que retirar tres papers en octubre por un error de signo.

Sea como sea, no deja de ser curioso que, tras 57 años de búsqueda, nos hayamos dado cuenta de que habríamos encontrado la solución en octubre.

Imagen | Xataka

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