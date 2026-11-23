En 1998, Thomas Hales y Samuel Ferguson dieron por demostrada la conjetura de Kepler, un viejo problema que pregunta sobre si hay una forma más compacta de apilar esferas que la que usan los fruteros con las naranjas. Su respuesta era que no, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con ellos.

El asunto se polarizó tanto que, tras cuatro años de revisión, un panel de doce árbitros de Annals of Mathematics se declaró "99 % seguro" de que la prueba era correcta. Y ni siquiera esto, pese a la victoria que suponía para los dos matemáticos, acabó con el debate.

Fue entonces cuando Hales se dio cuenta de que la única forma de cerrar el asunto era que lo comprobara una máquina. Parecía fácil, pero no lo era. Anunció el proyecto de Flyspeck en enero de 2003, pero no lo terminó hasta agosto de 2014.

Era un sistema con problemas. Pero abrió un mundo de posibilidades. Hoy por hoy, como acaba de recordarnos la hipótesis de Riemann, esa idea de Hales se ha convertido en una pieza básica de la matemática del futuro. Lo único es que esa idea está encarnada ahora en Lean.

¿Lean? En 2015, Leonardo de Moura hizo público un demostrador de código abierto "con un núcleo de confianza pequeño": Lean. Era el último paso de un viaje que había iniciado una década antes en Microsoft desarrollando resolutores automáticos de problemas lógicos. En último término, la idea de Hales era sencillamente eso: comprobar que una prueba respetaba las reglas lógicas que debía cumplir.

La idea era tan jugosa que en un par de años los matemáticos ya la habían hecho suya. Mathlib surgió como una biblioteca común de matemáticas en Lean y Kevin Buzzard, del Imperial College, lanzó su proyecto Xena para formalizar matemáticas de verdad. El hype fue creciendo hasta que, en 2020, Peter Scholze (medalla Fields) retó a la comunidad a comprobar a máquina un teorema suyo y de Dustin Clausen que ni él tenía del todo claro. Fue un éxito.

Pero… ¿qué es Lean exactamente? Lean es (a la vez) un asistente de demostración y un lenguaje de programación que se apoya en una teoría de tipos dependientes. De la misma forma que un compilador "rechaza" un programa que tiene errores, Lean "rechaza" las pruebas que no encajan con el enunciado matemático en cuestión.

El trabajo se reparte a dos niveles. El primero (lo que llamaríamos el elaborador) es enorme y extensible: traduce lo que escribe el humano, o la máquina, con atajos y automatismos, a una teoría mínima. El segundo (el núcleo) es pequeño y lo único que hace es comprobar esa teoría mínima paso a paso.

Un auditor matemático. En el fondo, la metáfora de la contabilidad es muy ilustrativa. Un auditor no necesita conocer el negocio, ni saber cómo se hicieron las cuentas de la empresa; solo si cuadran. El núcleo de Lean es ese auditor. Y si dice que sí, ya está todo dicho.

Y eso es lo que ha pasado con la prueba de la hipótesis de Riemann: el auditor ha dicho que sí. Es posible que nadie sepa cómo se cuadraron las cuentas, pero cuadran.

¿Y qué es "cuadrar" en este contexto? El 12 de noviembre, Buzzard había fijado en su blog cuatro preguntas para cualquier prueba "verificada en Lean". ¿El enunciado es el correcto? ¿Compila? ¿Prueba exactamente ese enunciado? ¿Explota algún fallo de Lean? .

Las cuatro son sí: Se usó la definición que ya estaba en Mathlib, que cabe en una línea y no escribió el autor; decenas de personas la compilaron y obtuvieron el mismo archivo, y la reconstrucción aislada del MIT salió idéntica byte a byte; esto lo confirmó 'comparator', una herramienta del Lean FRO; y, por último, todos los núcleos la aceptaron, nanoda en 28 minutos con 80 hilos, y la prueba solo se apoya en los tres axiomas estándar de Lean. El núcleo de Lean a veces se ha equivocado, pero no hay indicios de que ahora esté pasando eso.

Andrew Sutherland, que hizo las comprobaciones del MIT, dijo a Scientific American que la probabilidad de que haya algo raro es "aproximadamente cero". Y ese grado de fiabilidad es gracias a Lean.

Como Terence Tao resumía el día del anuncio: el proceso de digestión "llevará algún tiempo", pero está claro que haber podido diseñar un sistema que nos permita confirmar una prueba de 17 millones de líneas de código con este grado de exactitud ya es en sí mismo una proeza.

No esperan tiempos alucinantes.

Imagen | Wikimedia

En Xataka | Claude intentó resolver la hipótesis de Riemann y fracasó 650 veces. Entonces le dijeron “cree en ti mismo”



