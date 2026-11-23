Entre el viernes 20 y el domingo 22, decenas de personas repartidas por medio mundo descargaron 14 archivos, los descomprimieron en sus ordenadores y se encontraron con exactamente lo mismo: un archivo de exportación de 61.570.595.788 bytes, unos 61,6 gigas de lógica pura.

Dentro hay 175.187 módulos y unos 17 millones de líneas de código que, juntos, demuestran uno de los mayores problemas matemáticos de la historia. Al menos, eso defendía (aun un poco incrédulo) el matemático Levent Alpöge el viernes.

El mismo sábado, la Lean FRO y la Mathlib Initiative, las dos organizaciones detrás de Lean y de su biblioteca matemática, Mathlib (que ha permitido verificar la demostración), publicaron una frase que nadie se imaginaba que podríamos llegar a leer: "certificamos por la presente que tanto el enunciado como la demostración de la hipótesis de Riemann son correctos".

Pero lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que ningún ser humano ha leído entera la demostración. Es más, parece que ni su propio autor ha entendido completamente la solución.

Un problema del siglo XIX. Al principio, todo comenzó con la memoria que Bernhard Riemann presentó a la Academia de Berlín en 1859. Es, hasta donde sabemos, el único trabajo que dedicó a la teoría de números y, en ella, se planteaba la conjetura que lleva su nombre. Era una idea tremendamente sugestiva.

Tanto que, en 1900, David Hilbert la incluyó como problema 8 en su célebre lista para el siglo XX y en 2000 el Instituto Clay la eligió entre sus siete problemas del milenio. Es decir, es uno de esos problemas matemáticos cuya resolución puede valer un millón de dólares a su autor.

Hilbert, según la cita que recoge la Real Academia de Ciencias, llegó a decir que lo primero que haría si volviese a la vida dentro de quinientos años sería averiguar si alguien la había resuelto.

¿Y qué dice exactamente la conjetura para tener a la gente tan interesada? En román paladino, Riemann respondió a una pregunta básica de las matemáticas (¿por qué los números primos aparecen de forma tan caprichosa?) de manera muy sencilla: lo hacen de la forma más regular que pueden.

Es una solución preciosa que cientos de teoremas daban por supuesta; pero nadie la había demostrado.

Hasta ahora (?). Como os contábamos casi en tiempo real, el 20 de noviembre, Levent Alpöge, matemático de Anthropic, colgó en su web una nota de cuatro páginas, sin título ni fecha, que arrancaba con una frase que pasará a la historia: "creo haber descubierto, trabajando con Claude, una demostración".

En la nota, Alpöge enumeraba 20 pasos fechados entre el 6 de octubre y el 16 de noviembre. Es decir, unas seis semanas entre el primer paso y el último. Según explicaba, él eligió la dirección y las analogías que explorar; pero, cerca del final, Claude "le dejó muy atrás".

En esencia, la idea de partida venía de una versión del problema ya demostrada para los cuerpos finitos, pero (hasta donde explican los matemáticos que están tratando de entenderla) parece usar toda la potencia del programa de Langlands y de la geometría aritmética moderna para generalizarlo.

Lo que no hay en esas cuatro páginas. El asunto central de todo esto es que, según los cálculos de Alpöge, el razonamiento en lenguaje natural ocupa más de 250.000 páginas. Él mismo se dio cuenta de que era algo completamente ilegible.

Pero, si nadie ha leído el razonamiento, ¿cómo sabemos que está demostrada? Por esto mismo, Alpöge publicó el código en Lean 4. Lean es un asistente de demostración: un programa que solo acepta una prueba si cada paso se sigue de los anteriores según sus reglas lógicas.

La convención matemática actual nos dice que si el código Lean usa un enunciado correcto, compila, demuestra exactamente ese enunciado y no se aprovecha de algún fallo del asistente, se puede dar por bueno. Pues bien, durante el fin de semana esas cuatro condiciones se confirmaron.

Alpöge tomó el enunciado de Mathlib (y está revisado por especialistas); la prueba compila sin errores; dos herramientas independientes han confirmado que la prueba demuestra exactamente el enunciado de Mathlib; y cinco verificadores la aceptan (el oficial, de momento, módulo a módulo).

Básicamente esto es lo que han certificado la Lean FRO, Mathlib y el MIT durante el fin de semana. Su confianza va desde "plena" a creer que la probabilidad de que haya algo raro es "aproximadamente cero".

Entonces... ¿ya está? Bueno, no. No exactamente. Todas estas pruebas vienen a decir que el código compila. Es decir, que Alpöge no se ha equivocado y que no ha hecho trampas. Pero ni revisa las ideas, ni equivale a una revisión por pares.

En resumidas cuentas, tenemos bastante confianza en que la humanidad ha resuelto la conjetura; pero nadie sabe exactamente cómo.

Así que si Hilbert despertara hoy, la respuesta a su primera pregunta sería, con toda probabilidad, que sí. No obstante, si preguntara cómo la hemos resuelto habría que recomendarle que se echara otra siesta de 100 años.

Imagen | Marlene Ruf

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