El Gobierno de EEUU está decidido a incrementar la presión que está ejerciendo sobre la industria china de los semiconductores. Actualmente está preparando una iniciativa legislativa, la MATCH Act (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act o Ley de Alineación Multilateral de los Controles Tecnológicos sobre Hardware), que persigue endurecer las restricciones a la exportación de equipos de fabricación de circuitos integrados a China.

No obstante, esta iniciativa no se limita a restringir la exportación de las empresas estadounidenses; también persigue obligar a los aliados de EEUU, especialmente a Países Bajos y Japón, a aprobar unos controles de exportación equiparables. Si esta medida prospera las compañías más perjudicadas fuera de EEUU serán Tokyo Electron, y, sobre todo, ASML. De hecho, esta última compañía neerlandesa podría quedar fuera del mercado chino si las restricciones que baraja EEUU prosperan.

ASML nunca ha podido entregar a sus clientes chinos sus máquinas de fotolitografía más avanzadas, los equipos de ultravioleta extremo (UVE). Y desde el 1 de septiembre de 2023 necesita una autorización expresa del Gobierno de Países Bajos para entregar determinadas máquinas de ultravioleta profundo (UVP) a sus clientes en China. Estos últimos equipos están siendo utilizados por algunos fabricantes chinos de chips, como SMIC, para producir semiconductores avanzados utilizando una técnica conocida como multiple patterning, y EEUU quiere poner fin a estas prácticas.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Si Países Bajos no lo impide podría ser el fin de ASML en China

EEUU puede ejercer mucha presión sobre sus aliados. Si decidiesen hacer caso omiso a su petición de endurecimiento del control de las exportaciones de los equipos de fabricación de chips, podría imponer unilateralmente restricciones sobre las máquinas de fotolitografía. Son muy malas noticias para ASML, que durante los últimos tres años ha visto cómo su presencia en el mercado chino se ha ido degradando por la regulación de EEUU y Países Bajos.

Christophe Fouquet, el director general de ASML, ha expresado su disconformidad con la MATCH Act

La iniciativa legislativa de EEUU no dificulta solo la venta de máquinas de litografía UVP a China; también podría impedir que ASML proporcione mantenimiento y asistencia técnica a los equipos que ya tiene instalados en las fábricas chinas de SMIC y Hua Hong Semiconductor, entre otros clientes. Como cabía esperar, Christophe Fouquet, el director general de ASML, ha expresado su disconformidad con la MATCH Act. Defiende que si su compañía deja de mantener los equipos instalados en China, otras empresas ocuparán su lugar y la fabricación de circuitos integrados avanzados no cesará.

El otro actor importante en este conflicto es el Gobierno de Países Bajos. Hasta ahora ha aceptado las peticiones de EEUU en lo que se refiere al control de exportaciones a China, unas veces con buena cara y otras a regañadientes. Sin embargo, ahora está empezando a cuestionar abiertamente la estrategia estadounidense. Defiende su legitimidad y su independencia a la hora de aprobar nuevos controles de exportación, especialmente cuando estas medidas podrían desangrar en China a una de sus compañías más importantes. Un apunte relevante para poner este asunto en perspectiva: ASML espera que sus clientes chinos representen el 20% de sus ventas totales durante 2026.

Imagen | ASML

Más información | Reuters | SCMP

En Xataka | Nuevo golpe de EEUU a China: también perseguirá los chips más básicos utilizados en televisores o teléfonos móviles