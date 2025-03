'Focus: The ASML Way': el libro que desvela los secretos de la empresa europea más poderosa en la industria de los chips

El retrato de ASML que nos propone el periodista neerlandés Marc Hijink en el libro 'Focus: The ASML Way' es extremadamente minucioso. Esta compañía de Países Bajos lidera la industria de la fabricación de los equipos de fotolitografía que son necesarios para producir circuitos integrados de vanguardia. Además, a corto plazo es muy poco probable que otra empresa vaya a ser capaz de competir con ella de tú a tú. Al menos si nos ceñimos a las máquinas de ultravioleta extremo (UVE) que se emplean para fabricar los chips más avanzados.

ASML fue fundada en 1984 por Philips y la también neerlandesa ASM International (Advanced Semiconductor Materials). El propósito de esta alianza era aprovechar la dilatada experiencia de Philips en la puesta a punto de equipos ópticos y máquinas de litografía, y el conocimiento de ASM en el ámbito de los procesos de fabricación de circuitos integrados, para diseñar y fabricar equipos fotolitográficos de vanguardia. Hoy ASML ostenta un "monopolio invisible", como sostiene Hijink en su ensayo.

El camino hacia el equipo de fotolitografía UVE ha sido largo y tortuoso

Este libro me parece una obra muy recomendable para cualquier lector interesado en la tecnología en general. E imprescindible para quien quiera conocer mejor la industria de los semiconductores y escrutarla a través de los ojos de la compañía europea vinculada a este mercado más relevante. Los capítulos que Marc Hijink dedica a los prolegómenos que dieron lugar a la constitución de ASML son muy interesantes, pero mis favoritos son todos aquellos en los que explora la enorme complejidad de las máquinas de fotolitografía de vanguardia.

Intel invirtió en 2012 nada menos que 4.000 millones de dólares para ayudar a ASML a financiar el desarrollo de su equipo de litografía UVE

Esta compañía está donde está gracias a sus máquinas de litografía UVE. Y el sendero que le ha llevado hasta ellas no ha sido en absoluto un camino de rosas. De hecho, Canon y Nikon, sus competidores naturales, también intentaron desarrollar estos equipos de producción de chips, pero fracasaron en el intento debido a los ingentes recursos técnicos y económicos que implicaba su puesta a punto. ASML tardó más de dos décadas en tener lista una máquina de litografía UVE plenamente funcional, y contó con el respaldo económico y tecnológico de sus mejores clientes.

Intel invirtió en 2012 nada menos que 4.000 millones de dólares para ayudarle a financiar el desarrollo de esta máquina de fabricación de chips. TSMC y Samsung también respaldaron económicamente a esta compañía de Países Bajos durante este proyecto. Y la jugada les salió bien. De hecho, estas son las tres empresas que actualmente tienen los equipos de litografía UVE de ASML. La puesta a punto de este equipo litográfico ha entregado a esta compañía neerlandesa el dominio de la fabricación de semiconductores de alta integración.

En algunos momentos el texto de Hijink adopta un tono más parecido al de una novela negra que al de un ensayo dedicado a la tecnología. Y es razonable por un motivo: actualmente ASML se encuentra sometida a muchísima presión por los Gobiernos de EEUU y Países Bajos. Las sanciones que han desplegado ambos durante los últimos años impiden a esta empresa vender sus equipos más avanzados a sus clientes chinos, y Marc Hijink explora la trama geopolítica en la que se ha visto envuelta ASML con el rigor que merece una coyuntura cuyo final aún no es en absoluto evidente. Por el momento 'Focus: The ASML Way' solo está disponible en inglés, pero se lee sin esfuerzo si estás mínimamente familiarizado con este idioma. Recomendadísimo.

