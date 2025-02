2024 ha sido un año repleto de incertidumbre para los diseñadores de chips. Tanta que el mercado ha cambiado de líder

2023 fue un mal año para las empresas que se dedican al diseño de circuitos integrados. El informe que publicó la consultora Gartner a principios de 2024 recogió que los ingresos conjuntos de las empresas que se dedican a la venta directa o indirecta de chips cayeron durante 2023 un 11% frente a 2022. El panorama no pintaba bien para 2024, pero de una cosa no cabe duda: el año que acabamos de dejar atrás ha sido mejor para la industria de los chips en su conjunto que 2023.

Según Gartner durante 2024 los ingresos de los diseñadores de semiconductores crecieron un 18%. No está nada mal si tenemos presente de dónde vienen. No obstante, este no es en absoluto el único dato interesante que nos entrega el detallado informe que ha elaborado esta consultora. Y es que prevé que 2025 también será un año muy bueno gracias al empujón de la inteligencia artificial (IA). De hecho, los ingresos globales crecerán, de nuevo según Gartner, de los 626.000 millones de dólares de 2024 a 705.000 millones en 2025.

Samsung ha remontado y se ha colocado de nuevo delante de Intel

Samsung vuelve a liderar la clasificación mundial que recoge todas las empresas que se dedican a la venta directa o indirecta de circuitos integrados. Presumiblemente Gartner no ha incluido a TSMC en su informe, y sí a Intel y Samsung, debido a que la compañía taiwanesa solo fabrica semiconductores para terceros. No los diseña ni los comercializa de forma directa o indirecta, algo que sí hacen tanto Intel como Samsung. En cualquier caso, esta última empresa ha ingresado durante 2024 66.524 millones de dólares frente a los 40.942 millones de 2023. Estas cifras conllevan un crecimiento del 62,5%.

2024 ha sido un año duro para Intel debido en gran medida a sus dificultades para competir en el mercado del hardware para IA

Intel, por su parte, ingresó durante el año que acabamos de dejar atrás 49.189 millones de dólares, mientras que en 2023 sus ingresos ascendieron a 49.117 millones. Es evidente que 2024 ha sido un año duro para esta compañía estadounidense debido en gran medida a sus dificultades para competir en el mercado del hardware para IA. Las cifras que acabamos de repasar describen un crecimiento de tan solo el 0,1% durante 2024 frente a 2023. De hecho, este mal resultado económico propició la salida de Pat Gelsinger de la compañía.

Si nos ceñimos a los ingresos brutos NVIDIA ya pisa los talones a Intel, lo que la ha colocado en la tercera posición de la clasificación. La empresa liderada por Jensen Huang ingresó durante 2024 45.988 millones de dólares, lo que representa un incremento de nada menos que el 83,6% frente a 2023. Tras ella se han posicionado SK Hynix, Qualcomm, Micron Technology, Broadcom, AMD, Apple e Infineon Technologies. Sea como sea la conclusión más evidente a la que podemos llegar es que durante 2024 el mercado de los semiconductores ha estado impulsado sobre todo por las GPU para IA, y con toda seguridad esta tendencia no se va a ver alterada en 2025.

