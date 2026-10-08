Apple acaba de anunciar ‘Welcome Home’ para el 13 de octubre y todo apunta a estos dispositivos para el hogar

Durante años, el hogar inteligente ha sido una suma de dispositivos que prometían hacernos la vida más fácil. Ahora estamos viendo un cambio de enfoque. Amazon ha reforzado sus dispositivos Echo con Alexa+, Google está incorporando Gemini a su ecosistema doméstico y Samsung sigue ampliando su propuesta con SmartThings. La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar central en esta evolución, con una promesa que todavía debe demostrar su utilidad: hacer que controlar nuestra casa resulte más sencillo. Y Apple tiene motivos para prestar atención.

La primera señal ha llegado desde la propia Apple. Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de la compañía, publicó este 8 de octubre un vídeo en X acompañado de un mensaje tan breve como sugerente: "Welcome home. October 13". Según The Verge, la cita tendrá lugar el martes 13 de octubre en Nueva York, a las 15:00 en España peninsular. La coincidencia resulta especialmente interesante porque Mark Gurman ya había adelantado que la firma preparaba una presentación de nuevos dispositivos domésticos precisamente para esa fecha.

Pulsa para ver el mensaje de Greg Joswiak en X

Bloomberg ofrecen algunas pistas bastante concretas sobre lo que podríamos ver durante la presentación. Según Gurman, Apple prepara tres lanzamientos principales, mientras que otras filtraciones apuntan a una posible colaboración con LG para ampliar su ecosistema doméstico. Estos son los dispositivos que han aparecido en las informaciones, aunque no está confirmado que todos vayan a presentarse el 13 de octubre:

Centro de control doméstico de Apple. Un nuevo dispositivo con pantalla de unas seis pulgadas, que tendría versiones para colocarlo sobre una superficie o instalarlo en la pared.

Un nuevo dispositivo con pantalla de unas seis pulgadas, que tendría versiones para colocarlo sobre una superficie o instalarlo en la pared. HomePod mini renovado. Una actualización del altavoz inteligente que la compañía ya comercializa.

Una actualización del altavoz inteligente que la compañía ya comercializa. Nuevo Apple TV. Una nueva versión del reproductor multimedia de Cupertino.

Una nueva versión del reproductor multimedia de Cupertino. Timbre inteligente con vídeo. Uno de los posibles productos desarrollados en colaboración con LG.

Uno de los posibles productos desarrollados en colaboración con LG. Termostato inteligente. Otro de los dispositivos que aparecen en las informaciones sobre esa asociación.

Otro de los dispositivos que aparecen en las informaciones sobre esa asociación. Cámara de seguridad para interiores. Un producto adicional que también podría formar parte de la colaboración con LG.

Hasta ahora, la propuesta doméstica de Apple ha girado alrededor de dispositivos que también cumplen otras funciones. Podemos utilizar el iPhone para manejar accesorios desde Casa, pedirle determinadas acciones a Siri o recurrir a un HomePod o Apple TV como central para las automatizaciones. A ello se suma Matter, que facilita la compatibilidad entre productos de diferentes marcas.

Una pantalla doméstica independiente supondría un cambio de planteamiento: permitiría reunir esas funciones en un dispositivo específico para el hogar, sin necesidad de recurrir constantemente al móvil o a las órdenes de voz.

El próximo martes tendremos ocasión de despejar buena parte de estas incógnitas. La primera es bastante sencilla: comprobar si los dispositivos que anticipan las filtraciones terminan haciéndose realidad. Si es así, tocará conocer sus precios y fechas de lanzamiento, pero también si estarán disponibles en Europa.

Y aquí hay un asunto que no podemos pasar por alto: Apple ha dejado fuera del lanzamiento inicial de Siri AI en la Unión Europea al iPhone, el iPad y el Apple Watch, aunque contempla su disponibilidad en Mac y Vision Pro con idiomas compatibles. ¿Qué ocurrirá entonces con los posibles nuevos dispositivos para el hogar? Es una pregunta especialmente importante si la inteligencia artificial acaba siendo el centro de esta nueva propuesta.

Imagen de portada | Apple

En Xataka | Apple prepara nueva ronda de lanzamientos con el MacBook táctil y el iPad Mini Oled de protagonistas, según Gurman