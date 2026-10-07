Apple prepara nueva ronda de lanzamientos con el MacBook táctil y el iPad Mini Oled de protagonistas, según Gurman

Ha pasado un mes desde la keynote de Apple en la que conocimos los nuevos iPhone 18 Pro Max, el iPhone Duo y la renovación tanto de los AirPods como de los relojes, pero en uno de los años más complicados para lanzar cualquier producto tecnológico, los de Cupertino parece que no han dicho la última palabra.

Según Gurman, un nuevo iPad y el rumoreado MacBook con pantalla táctil están al caer, y su principal arma será el panel OLED.

En corto. En su última columna en Bloomberg, Mark Gurman nos insta a apuntar el 13 de octubre en la agenda. Será ese día cuando la compañía presente un montón de dispositivos que se quedaron fuera de la keynote de septiembre. No está claro que sea un evento como tal, sino algo más como varias notas de prensa en las que tengamos varios dispositivos.

Entre las filtraciones y lo mencionado por Gurman, tenemos lo siguiente:

MacBook táctil.

iPad Mini OLED.

Nuevo HomePod Mini.

¿El HUB para hogar?

Nuevo Apple TV.

El MacBook táctil. Según los rumores, el iPad Mini tendría, además de esa pantalla OLED, una cámara frontal en el lateral para seguir las líneas de sus hermanos mayores, así como un chip más potente para ponerse al día. Sin embargo, el producto más interesante es el nuevo MacBook táctil.

Este es un producto largamente rumoreado y, de hecho, antes de la llegada de los MacBook con panel MiniLED ya se hablaba del MacBook OLED. Además de este panel, contaría con pantalla táctil para convertirse en un híbrido entre MacBook y iPad y, según Gurman, estaría pensado para ser más fácil de transportar.

Esto se debe a un reposicionamiento de ciertos componentes y un rediseño del interior para que sea "significativamente más ligero", según él. Además, tendría la Isla Dinámica en lugar del notch actual y, aunque no se habla en ningún momento de un MacBook convertible, es un segmento que Apple no ha cubierto hasta ahora y que sería interesante en algunos entornos.

La pista. Al margen de que un MacBook con pantalla táctil OLED es algo que se lleva rumoreando años, es un elemento escondido en la beta de macOS 27.2 el que da alas a pensar que estaría al caer. El motivo es que se han encontrado pistas sobre elementos de entrada táctil para apps como Safari, Fotos, Notas y Vista previa, lo que unido a los rumores previos y a lo que ahora dice Gurman, indicaría que este nuevo concepto de MacBook llegaría más pronto que tarde.

Ahora bien, como ocurre con las filtraciones y patentes, y como siempre decimos, que esos elementos estén en una beta no es una prueba concluyente de que vaya a salir ya un dispositivo que lo aproveche. Puede ser porque tengan internamente un dispositivo así, pero no sea el momento de lanzarlo o que sea algo para la función Sidecar que emplean los iPad para funcionar como una segunda pantalla del Mac.

One More Thing. De nuevo, son filtraciones y, aunque se apunta a ese 13 de octubre como fecha de presentación de los nuevos dispositivos, tendremos que esperar confirmación de Apple o hasta el lanzamiento por sorpresa de las notas de prensa ese mismo día. Esto es algo habitual en la compañía, por lo que tendremos que estar atentos al martes que viene.

Por cierto, y aunque no tenga que ver con la filtración, algo que también destaca Gurman en su newsletter es que John Ternus, además de ser el nuevo CEO de Apple, no ha abandonado sus labores a la hora de diseñar producto. Aunque hay líderes en varias de las ramas de diseño de Apple, Ternus viene del mundo del hardware y parece que no quiere dejar atrás ese pasado, estando mucho más encima que Tim Cook sobre este apartado.

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