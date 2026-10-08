Apple Watch Ultra 4, análisis: Apple nunca había hecho un reloj tan bueno para entrenar ni uno tan parecido a su hermano pequeño

El Apple Watch Ultra llegó en 2022 como el reloj de Apple para deportistas y aventureros. Cuatro generaciones después, el exterior sigue siendo idéntico y todo lo nuevo está dentro: un sistema de medición cardíaca rediseñado, el chip S11, una puntuación diaria de recuperación y la mayor autonomía que ha tenido nunca un Apple Watch.

He usado el Ultra 4 como reloj principal estas semanas, en el día a día, durante el sueño, en el gimnasio y corriendo. Para contrastar pulso, GPS y recuperación he llevado mi Garmin Forerunner 970 en la otra muñeca (solo durante algunas de las sesiones de entrenamiento) y una banda de pecho de Suunto.

El resultado es que estamos, como era previsible, ante el mejor Apple Watch para entrenar que ha fabricado Apple. Y también es el Ultra que menos se distingue de su hermano pequeño, el Series 12, además de ser uno que en la Unión Europea llega sin varias de sus novedades.

Ficha técnica del Apple Watch Ultra 4



apple watch ultra 4 PANTALLA OLED LTPO3 de gran angular 422 x 514 píxeles Hasta 3.000 nits y mínimo de 1 nit Cristal de zafiro plano DIMENSIONES Y PESO Titanio (natural o negro) 49 x 44 x 12 mm 63 gramos chip S11 con CPU, GPU y Neural Engine derivados del A20 Pro, procesador siempre activo con enclave seguro, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento BATERÍA Hasta 50 horas de uso normal y 84 en bajo consumo. En entrenamiento, 18 horas en modo estándar, 25 en Entreno Prolongado y 45 en Entreno Prolongado al Máximo. Con 15 minutos de carga se obtienen hasta 18 horas de uso COMPATIBILIDAD iPhone 11 o posterior con iOS 27 Live Rewind y Siri Recap exigen un iPhone 16 o posterior compatible con Apple Intelligence (no en la Unión Europea) CONECTIVIDAD 5G de serie, GPS de doble frecuencia (L1 y L5) con GPS, Galileo, QZSS y BeiDou (GLONASS desaparece), WiFi, Bluetooth 5.3, banda ultraancha de segunda generación y conectividad por satélite SENSORES Nuevo sistema de medición de salud con sensores óptico y eléctrico rediseñados. Pulso cada 5 segundos todo el día y VFC hasta cada 5 minutos en reposo. Profundímetro hasta 40 metros, sensor de temperatura del agua, brújula y altímetro de -500 a 9.000 metros RESISTENCIA 100 metros, buceo recreativo hasta 40 metros (EN13319), IP6X, MIL-STD-810H, sirena de emergencia de 86 dB PRECIO 899 euros

Cuatro generaciones con la misma cara

Si pones un Ultra 4 junto a un Ultra 3 no vas a notar diferencia alguna. Tienen las mismas medidas, el mismo titanio y los mismos dos colores. Solo pesa un gramo y medio más. El único cambio visible está en la trasera, donde el nuevo módulo de sensores parece una margarita de electrodos.

De izquierda a derecha: Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4. Ahí se aprecia la diferencia física entre los sensores de la generación anterior y la nueva. Imagen: Xataka.

Arriba, el Ultra 3. Abajo, el Ultra 4. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

Apple puede permitírselo porque el diseño del Ultra funciona, y funciona sobre todo como símbolo. El Ultra se ha convertido en el todoterreno de los relojes: está pensado para subir montañas y para bajar a bucear a 40 metros, pero suele ser usado, sobre todo, para ir a la oficina y lucirlo en cualquier situación cotidiana.

Es la estética de la aventura sin la aventura, el mismo fenómeno que llenó las ciudades de SUV y de Salomon Gore-Tex que nunca verán una tormenta ni un sendero. No pretendo criticar a nadie con esto. Es una descripción de lo que hoy se compra muy a menudo cuando se compra un Ultra: además de una mayor autonomía, se compra la sensación de estar preparado.

Imagen: Xataka.

Esa estética tiene un peaje deportivo. El botón de Acción, presente desde el primer Ultra, es un acierto. Con Precision Start activado, una pulsación arranca el entrenamiento sin la cuenta atrás de tres segundos, y en las series marca cada repetición. El problema aparece después de empezar. Ciertos trámites durante un entrenamiento, como pararlo, cambiar de pantalla o cambiar la música exige deslizar el dedo, y un dedo sudado sobre una pantalla táctil es una lotería. En una sesión de series, con el pulso alto y las manos mojadas, se echan de menos los cinco botones físicos de un Garmin, que responden igual con lluvia, con sudor o con guantes.

La pantalla es la misma y no hace falta más

El panel es el mismo que el del Ultra 3: un OLED LTPO3 de gran angular, de 422 x 514 píxeles, con cristal de zafiro plano y un brillo que va de 3.000 nits a solo uno.

Imagen: Xataka.

A pleno sol se lee sin ningún problema, también con la pantalla siempre encendida durante un entrenamiento, y de noche baja lo suficiente para no molestar, algo que suena frívolo hasta que tu pareja de cama no protesta si se ilumina la pantalla. La visión en ángulo, útil cuando miras el reloj con el brazo en plena zancada, ha mejorado mucho en los últimos años.

Los extras propios del Ultra se mantienen: un modo nocturno que tiñe la esfera de rojo como marca el canon, y un bisel que protege el cristal. Apple no ha tocado la pantalla porque no le hacía falta. Sigue siendo de lo mejor que se puede llevar en la muñeca.

Un sensor que prefiere callarse antes que equivocarse

Lo importante del Ultra 4 está debajo. Apple ha rediseñado por completo la medición cardíaca: los electrodos tienen más superficie de contacto, los fotodiodos forman un anillo que capta más luz reflejada y los LED verdes son más grandes y eficientes. Con todo eso, el reloj mide el pulso cada cinco segundos durante todo el día, se esté quieto o en movimiento. Antes lo hacía cada cinco minutos y solo en reposo. La variabilidad cardíaca pasa de unas pocas lecturas al día a una cada cinco minutos en reposo.

Imagen: Xataka.

En la práctica, el salto se nota casi siempre. En los rodajes suaves la curva del Ultra 4 ha ido pegada a la de la banda de pecho de principio a fin. En las series, los picos llegan con el pequeño retraso habitual en cualquier sensor óptico, pero llegan bien. Es el mejor sensor que ha montado Apple.

Hay un matiz que hace falta entender para juzgar cómo mide este reloj. Durante el entrenamiento, el Ultra 4 no registra un dato por segundo, como hace por ejemplo un Forerunner de gama alta. Registra una media de uno cada cinco segundos, y cuando el algoritmo no confía en una lectura, la descarta. En los datos brutos aparecen huecos de diez, quince y hasta veinte segundos en los momentos más exigentes, que son justo aquellos en los que un sensor óptico sufre.

La decisión de producto es defendible: es mejor un hueco que un dato falso. Aquí se ve bien la cultura de la empresa: Apple selecciona lo que te enseña. En la experiencia de uso es una virtud, porque el reloj rara vez te muestra una tontería. Es bueno, en cualquier caso, recordar algo más: la VFC tampoco es un número universal. Es muy común leer en todas partes testimonios de quienes han visto diferencias de diez milisegundos entre Apple, Oura y Whoop usando la misma fórmula. Lo útil suele ser la tendencia de cada dispositivo, no la cifra suelta.

Imagen: Xataka.

Fuera del deporte, el pulso continuo resulta más interesante de lo que puede parecer. Ahora se ve lo que antes quedaba entre medición y medición: el café de media tarde, subir la compra, las madrugadas con un bebé al lado. Lo mismo ocurre con los pasos.

Apple ha rehecho el podómetro para que cuente bien los pasos aunque los brazos vayan quietos, por ejemplo empujando un carrito, una situación que hace unos meses no me habría importado y ahora es mi rutina. El reloj ya no se limita a contarte cómo has entrenado. Te cuenta cómo has vivido. Es una frase chula que seguramente resume bien la intención de Apple desarrollando el Ultra 4 en los últimos meses.

Apple llega tarde a la recuperación, pero con la lección aprendida

'Disposición' es la función con la que Apple entra en el terreno de Garmin, Oura, Whoop, y también en el de aplicaciones de terceros que traían esta esencia al Watch, como Bevel o Athlytic. El reloj combina actividad reciente, carga de entrenamiento, constantes nocturnas, variabilidad cardíaca y sueño, y devuelve una nota del 0 al 10 con una de cuatro recomendaciones: recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas.

Hay dos decisiones que me parecen acertadas.

La primera es la escala. Una escala de diez es más honesta que una de cien: es difícil defender la diferencia entre un 83 y un 85 en Oura, y fingir esa precisión solo genera ansiedad. La segunda es que la nota cambia a lo largo del día. Después de una sesión de series donde acabas reventado, la puntuación baja, y es lo que debe pasar, porque tu disposición para asumir más carga ya no es la misma que al levantarte. Garmin hace algo parecido, pero Oura, no. Además, la app indica qué factor ha subido o bajado la nota, sueño, actividad o constantes, y desde ahí se accede al detalle.

A la izquierda, la esfera con las complicaciones de la puntuación de Disposición (abajo a la izquierda) y la puntuación del sueño (abajo a la derecha). A la derecha, la vista de la puntuación de Disposición. Imagen: pantallazos de Xataka sobre mockup.

Dicho eso, tiene dos carencias.

La primera es la memoria. Disposición necesita siete noches de datos para arrancar y construye su referencia solo con los datos de ese reloj. Los años de historial de un Apple Watch anterior no le sirven. El Garmin tiene registrada mi variabilidad de muchos meses y el Ultra 4 solo la de unas semanas, así que por ahora el Garmin juega en casa. En los días que he podido comparar, las dos notas han ido casi siempre en la misma dirección. En la magnitud se han separado un poco más. Y la segunda es más extraña: el reloj no guarda las puntuaciones anteriores. No hay gráfica ni tendencia. Si quieres saber cómo estabas la semana pasada, tienes que recordarlo tú. Para una función cuyo valor está precisamente en detectar patrones, es una ausencia difícil de justificar. Probablemente llegará en alguna actualización futura de la app Salud, pero de momento no está.

Lo que más me ha hecho pensar es la carga de entrenamiento. Apple compara los últimos siete días con los 28 anteriores, como hace casi todo el mundo, pero no calcula la intensidad solo a partir del pulso. Al terminar cada sesión te pide que valores el esfuerzo. Para un corredor de fondo tiene sentido porque una tirada larga de dos horas y media en zona 2 apenas le pesa a Garmin porque el pulso se mantiene bajo, y sin embargo al día siguiente las piernas no están para hacerlo otra vez Apple lo resuelve preguntándote. A cambio introduce un factor que ningún sensor controla: el reloj te pregunta cómo te ha ido y confía en que no te mientas. Y quien entrena para un objetivo, ejem, tiende a mentirse bastante.

Imagen: Xataka.

Hay un detalle que no es menor: nada de esto exige suscripción, ni darte de alta en otro lado, ni nada. Oura y Whoop basan su negocio en cobrarte cada mes por enseñarte tu recuperación. Apple la incluye en el precio del reloj. En un mercado que ha convertido la salud en una cuota, es un argumento de peso que más de uno debería valorar.

Queda algo por pulir. Algunas puntuaciones han tardado horas en aparecer y en ocasiones la pantalla ha mostrado un vacío antes de corregirse. La nueva vista diurna de Constantes Vitales, que clasifica tu estado como notablemente alterado, algo alterado, normal o favorable, está bien pensada y es difícil de aprovechar. Compara cada franja horaria con tu historial descartando los ratos de movimiento, así que una persona activa tarda mucho en llenarla. Es una complejidad poco propia de Apple.

Dos días son el nuevo día

El Ultra 4 promete hasta 50 horas, frente a las 42 del Ultra 3, y en mi uso ha rondado los dos días y medio con sueño, una hora de entrenamiento diario y notificaciones. Es la mejor autonomía que ha tenido un Apple Watch, sin duda.

También sigue estando muy lejos de un reloj deportivo dedicado, que se carga cada muchos días y no cada dos. El cambio más útil no está en las 50 horas sino en la carga rápida: quince minutos dan para 18 horas. Eso encaja con la vida real, pero tienes que hacerlo. Y buscarle un hueco lo más fijo posible para evitar sustos. Por ejemplo: el reloj se carga mientras te duchas y vuelve a la muñeca antes del desayuno. Con esa rutina, quedarse sin batería antes de dormir resulta difícil. La carga completa, en cambio, sigue rondando la hora y media.

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Las pantallas personalizadas para el entrenamiento son más personalizables que nunca, pero siguen por detrás de las de cualquier reloj especializado. Imagen: Xataka.

Para el deporte de fondo, las cifras ya no suponen un límite. Las 18 horas en modo estándar dan de sobra para una maratón incluso aunque no la empieces al 100%. Recomiendo siempre, en cualquier caso, desactivar los datos móviles si tienes eSIM y el iPhone lejos.

Entreno Prolongado llega a 25 horas renunciando a las métricas de técnica de carrera. Y Entreno Prolongado al Máximo, de 45 horas, sacrifica mucho más: el pulso pasa a mostrarse como una media de cinco minutos y desaparecen avisos, parciales y entrenamientos personalizados.

Apple lo vende como algo suficiente para una ultra de 160 kilómetros. Está pensado para quien corre de noche por la montaña, no para quien persigue un ritmo objetivo.

Mide como los mejores relojes deportivos, analiza como un reloj inteligente

En el GPS no hay reproches. La doble frecuencia funciona bien en ciudad y entre árboles, y la retirada de GLONASS no se ha notado. Las sesiones estructuradas llegan desde TrainingPeaks o Runna (sigo echando de menos una forma más inmediata de enviarle entrenamientos de forma nativa), y el Ultra admite hasta siete campos por pantalla, uno más que el Series 12.

El problema de Apple no está en medir sino en lo que hace con lo que mide. Los perfiles deportivos son genéricos: un solo "correr al aire libre" donde otros distinguen pista, trail o competición. La app Fitness sigue siendo pobre para quien quiere analizar un entrenamiento de verdad, así que acabas recurriendo a apps de terceros como HealthFit para llevar los datos a otras plataformas, o miras detalles en lugares como Runalyze. Además, la navegación con mapas continúa siendo el gran agujero frente a cualquier reloj especializado, sobre todo los de montaña.

El Apple Watch Ultra 4 (49 mm) junto a un Garmin Forerunner 970 (47 mm). Imagen: Xataka.

Workout Buddy, el entrenador por voz, ahora habla español, funciona sin el iPhone si el reloj tiene conexión y menciona tu Disposición al empezar la sesión. Requiere unos auriculares y un iPhone compatible con Apple Intelligence. La idea es buena, pero la ejecución sigue siendo irregular y de vez en cuando dice cosas que no encajan con lo que está pasando, además de estar orientado como un compañero demasiado complaciente, no exigente.

El Ultra 4 mide como un reloj deportivo de primera y analiza como un smartwatch. Para quien entrena con objetivos concretos, esa diferencia se nota.

A la izquierda, las sesiones de entrenamiento del día. A la derecha, la vista nocturna que el Watch Ultra ofrece desde su primera versión, que tinta la pantalla de rojo ya que no deslumbra y es menos molesta en la oscuridad. Imagen: pantallazos de Xataka sobre mockup.

Como reloj inteligente sigue sin rival en el iPhone

Fuera del deporte, el Ultra 4 hace todo lo que se espera de un Apple Watch, y lo hace mejor que cualquier alternativa para iPhone. Las notificaciones son las de siempre: se pueden responder desde la muñeca y se gestionan con detalle. Funcionan Apple Pay, las llamadas y la conexión 5G de serie. Los tres micrófonos y el doble altavoz hacen que hablar desde el reloj sea algo factible y no solo una ñapa cuando no te queda otra.

Imagen: Xataka.

A la izquierda, el detalle de la puntuación de recuperación, que resume cada una de las fuentes de datos a partir de las que estima el valor. A la derecha, la esfera clásica cuando salimos de la vista de entrenamiento en mitad de una sesión. Imagen: pantallazos de Xataka sobre mockup.

watchOS 27 aporta cambios pequeños, pero que se notan. La cuadrícula de apps pone arriba las que más usas y las sugeridas, aunque a veces no acierta y añade un paso extra. Pero compensa. El nuevo gesto de un toque, pulgar contra índice, abre el widget del Grupo Inteligente sin tocar la pantalla, y el doble toque pasa a desplazarse entre widgets, así que el reloj puede ser manejado con una sola mano, algo estupendo si te pilla con la compra en la otra mano o una bebé en el regazo. La nueva complicación de pasos en tiempo real funciona de maravilla pero es de esas cosas que cuesta creer que no existieran antes.

Esa integración es la ventaja que ningún Garmin, Coros, Samsung ni ningún anillo puede copiar. Es lo que sigue siendo terreno del Apple Watch y de nadie más. Y es lo que justifica, para mucha gente, cargar un reloj cada dos días en lugar de cada dos semanas.

El Apple Watch europeo es otro reloj

Hay algo que las reviews anglosajonas apenas mencionan y que en España define el producto: buena parte de las novedades no llegan a Europa.

Siri AI, el nuevo asistente conversacional de watchOS 27, no estará disponible inicialmente en la Unión Europea en el reloj. Live Rewind, que transcribe los últimos quince segundos de conversación con una doble pulsación de la corona, y Siri Recap, que resume las conversaciones del día, llegarán en beta a final de año, solo en inglés y tampoco en la UE. Los mensajes por satélite no funcionan en Europa, aunque el SOS y la localización de Buscar sí. Y Apple avisa de que las notificaciones de hipertensión del Ultra 4 pueden tardar en algunas regiones mientras se tramitan los permisos.

En España, el Ultra 4 cuesta 899 euros y es un reloj más pequeño que el que se ha presentado. No por culpa del hardware, sino por el eterno conflicto entre Bruselas y Cupertino. Sí están disponibles el reconocimiento de sonidos, que ahora funciona en el propio reloj sin depender del iPhone, y Shazam instantáneo: levantas la muñeca y la canción ya está identificada. Es la mejor demostración de lo que puede hacer el procesador siempre activo del S11.

La vieja Siri, pero no Siri AI todavía en la UE. Imagen: Xataka.

La conversación importante, de todos modos, va más allá de Europa. Apple ha diseñado Live Rewind y Siri Recap con bastante cuidado: el audio se procesa en un enclave aislado del chip, no se guarda ni se envía, las transcripciones viajan cifradas de extremo a extremo, Live Rewind emite un aviso sonoro y una animación aunque el reloj esté en silencio, y todo viene desactivado de fábrica. A nivel social veremos cómo evoluciona el conocimiento y la aceptación de estas funciones, pero a nivel técnico difícilmente se podría implementar mejor.

Dicho eso, vuelvo al aspecto social. Todos los Apple Watch se parecen mucho entre ellos, y la idea de que el reloj escucha se puede extender a todos los que ya hay en las muñecas. Apple ha dedicado tiempo en estos años a desmentir que el móvil te escucha para enseñarte anuncios, y en una keynote ha dado a esa preocupación un objeto concreto. El problema no es técnico, es de percepción. Y la percepción es complicada de corregir.

Un chip que se nota menos de lo que trabaja

El S11 es el primer chip realmente nuevo en el Apple Watch desde el S9, con CPU, GPU y Neural Engine derivados del A20 Pro y el doble de RAM. Las aplicaciones se abren antes y el sistema responde con más soltura que en el Ultra 3.

Su trabajo principal, sin embargo, no se ve. Es lo que permite medir el pulso cada cinco segundos sin hacer una sangría con la batería, lo que hace funcionar el nuevo podómetro en el procesador siempre activo y lo que sostendrá Audio Intelligence cuando llegue, si es que llega. Es un chip pensado más para los sensores que para el usuario, y desde Europa, por ahora, para un futuro que no tiene fecha.

Apple Watch Ultra 4, la opinión de Xataka

El Ultra 4 es el mejor Apple Watch que se puede comprar para entrenar, sin duda. También es el Ultra con menos argumentos exclusivos: el nuevo sensor, Disposición, las constantes diurnas y el chip S11 están igual en el Series 12, que cuesta bastante menos.

Lo que el Ultra añade es la batería, el botón de Acción, una pantalla más grande y brillante, el GPS de doble frecuencia, la sirena, la resistencia para buceo y condiciones extremas, y el satélite. Todo eso está muy bien para quien sale de verdad de la cobertura. Para el resto, el Ultra se ha convertido sobre todo en el Apple Watch con más batería y un diseño más pintón y agresivo.

Quien tenga un Ultra 3 puede saltarse esta generación sin darle muchas vueltas, salvo que la recuperación sea el centro de su forma de entrenar y priorice la opción nativa frente a la de terceros. Quien venga de un Ultra 1 o 2, de un Series antiguo, o compre su primer Apple Watch y valore la autonomía por encima de todo, encontrará aquí la versión más completa del producto.

Para quien ya entrena con un reloj deportivo dedicado, el Ultra 4 no lo sustituye en la preparación de objetivos exigentes: le faltan botones, profundidad de análisis, días de batería y programación de entrenamientos cómoda y rápida.

Para quien mide su recuperación con un Oura o una Whoop, la comparación cambia. El Ultra 4, siendo muy distinto, más caro y más versátil, compite con ellos de tú a tú, sin cuota mensual y con todo lo que hace un Apple Watch encima. Cuando Disposición guarde su propio historial, esa comparación será todavía más complicada para ellos.

Apple ha dejado de vender aventura y ha empezado a vender conocimiento sobre tu cuerpo. El Ultra 4 es la mejor prueba de ese cambio.

8,8 Diseño 9,0 Pantalla 9,7 Software 9,0 Batería 7,5 Interfaz 8,8 A favor El mejor sensor cardíaco que ha fabricado Apple, con pulso continuo cada cinco segundos.

Disposición está bien planteada: la escala es sencilla, va cambiando durante el día y no exige suscripción.

Sigue siendo el mejor reloj inteligente, el más versátil y completo, para quien tiene un iPhone. En contra Casi todo lo nuevo está también en el Series 12, bastante más barato.

La pantalla táctil con sudor es peor que los botones, el análisis deportivo se queda justo y la navegación tampoco brilla.

En la UE se queda sin Siri AI, Live Rewind, Siri Recap ni mensajes por satélite, al mismo precio.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Apple. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



