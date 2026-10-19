Apple anuncia una presentación para el 28 de octubre y todas las miradas apuntan a los nuevos MacBook Pro con pantalla táctil

Apple ha convertido octubre en un mes especialmente intenso para su calendario de lanzamientos. Hace apenas unos días, la compañía centró su atención en el hogar conectado, con nuevos dispositivos que amplían su catálogo. Pero la actividad no ha terminado ahí, y todo apunta a que todavía quedan novedades importantes por conocer. Esta vez, las expectativas giran alrededor de una familia de productos mucho más asentada, los Mac, y de una posible transformación que podría cambiar una decisión que Apple ha mantenido durante años.

La confirmación ha llegado este lunes de la mano de Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, que ha publicado en X un breve mensaje: "Can’t wait to pro and tell next week." El juego de palabras acompaña a una convocatoria denominada "Pro and Tell", prevista para el próximo 28 de octubre en Los Ángeles, donde la compañía ha citado a periodistas y creadores de contenido. Por ahora, lo anunciado es ese encuentro presencial: no hay una lista oficial de dispositivos ni confirmación de que vaya a seguir el formato de una presentación tradicional retransmitida.

Lo que sabemos de la próxima presentación de Apple

Para entender el contexto de esta nueva convocatoria, conviene recordar lo que ocurrió el pasado 13 de octubre. La compañía de Cupertino presentó HomeView, un dispositivo con pantalla de siete pulgadas pensado para gestionar el hogar, junto con un HomePod mini renovado y una nueva generación del Apple TV 4K. Pero hay un detalle importante para quienes vivimos en Europa: no todas estas novedades estarán disponibles en las mismas condiciones. Apple ha confirmado que HomeView no se comercializará por el momento en la Unión Europea debido a la ausencia de Siri AI en iOS, mientras que los otros dos dispositivos sí llegarán a España, aunque inicialmente sin las nuevas funciones de este asistente.

El principal foco de atención, sin embargo, estaría en los próximos MacBook Pro. Según Mark Gurman, Apple prepara modelos de 14 y 16 pulgadas con pantallas OLED táctiles, procesadores M5 Pro y M5 Max y un diseño considerablemente más ligero. También incorporarían Dynamic Island, una característica que conocemos de los iPhone. De confirmarse, estaríamos ante un cambio importante en la filosofía de la compañía, que durante años ha evitado incorporar controles táctiles a las pantallas principales de sus portátiles. En 2018, Craig Federighi, responsable de ingeniería de software de Apple, defendía esta decisión por motivos ergonómicos.

Bloomberg también sitúa otros tres productos entre las posibles novedades del próximo encuentro. El primero sería una actualización del MacBook Pro de entrada de 14 pulgadas, equipada con el procesador M6, mientras que el segundo correspondería a una renovación del iMac, también con este chip. La tercera novedad afectaría al iPad mini, que podría estrenar una pantalla OLED en sustitución de la tecnología LCD utilizada hasta ahora.

Con todo, la cita del 28 de octubre podría resultar especialmente interesante para entender hacia dónde quiere llevar Apple sus ordenadores. Más allá de una posible renovación de procesadores o pantallas, tendremos la oportunidad de comprobar si la compañía está dispuesta a modificar una de las características que históricamente han diferenciado a sus portátiles de los iPad. Si finalmente presenta un MacBook táctil, una de las grandes preguntas será cómo adaptará macOS para combinar esa forma de interacción con el teclado y el trackpad.

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