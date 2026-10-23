HOY SE HABLA DE

MediaMarkt está liquidando en su outlet este portátil HP convertible con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y pantalla OLED

Un equipo de 14 pulgadas muy versátil que, al ser convertible, lo puedes usar cómodamente como una especie de tablet

Mediamarkt Hp Portatil Outlet Portada
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
905 publicaciones de Juan Lorente

El outlet que tiene MediaMarkt se ha convertido en un oasis de buenos precios cuando se trata de comprar casi cualquier dispositivo. Ayer mismo os traíamos un portátil Acer muy interesante para todo aquel usuario que buscase algo que, además de potente, tuviera una buena pantalla. Hoy seguimos por esa misma línea, pero con un equipo más compacto y convertible: es un HP OmniBook X Flip 14 y está disponible por 951,32 euros.

Convertible 2 en 1 - HP OmniBook X Flip 14-kc0002ns, Copilot+PC, 50 TOPS, 14"

Convertible 2 en 1 - HP OmniBook X Flip 14-kc0002ns, Copilot+PC, 50 TOPS, 14"

PVP en MediaMarkt — 1.379,00
Reacondicionados
Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 951,32
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil con 32 GB de RAM y pantalla OLED

Hp Omnibook 14

Se trata de un gran precio si tenemos en cuenta que su precio es de 1.379 euros. Este HP del outlet de MediaMarkt está en estado 'Usado', puesto que ha sido expuesto en una de sus tiendas físicas. Ahora bien, pese a esto, tiene su correspondiente garantía, envío gratis y un período de 30 días en el que podemos devolverlo sin ningún tipo de problema.

HP Omnibook X Flip 14, análisis: la polivalencia y potencia de un convertible genialmente diseñado con Core Ultra 2
En Xataka
HP Omnibook X Flip 14, análisis: la polivalencia y potencia de un convertible genialmente diseñado con Core Ultra 2

¿Y qué ofrece este equipo? Se trata del HP OmniBook X Flip 14 (modelo 14-kc0002ns), un portátil convertible de 14 pulgadas. Esto se traduce en que es un ordenador compacto y ligero (su peso es de 1,38 kg), lo que lo hace muy manejable y fácil de transportar. Con el plus de que, además, lo podemos usar como si fuese una tablet.

A nivel de hardware es muy interesante. Une un procesador AMD Ryzen AI 7 450 junto a una GPU y una NPU que hace que este portátil pueda ejecutar modelos de IA en local con soltura. Además, tiene 1 TB de SSD, 32 GB de memoria RAM DDR5 y una pantalla OLED con resolución 2K, por lo que podemos esperar de ella un negro puro con un gran contraste. Ideal para ver contenido multimedia o para editar fotografía, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: portátil hp omnibook x flip 14

 LO MEJOR

  • Buen precio: Es una muy buena oportunidad para ahorrar si tenemos en cuenta la diferencia de precio con lo que marca su PVP.
  • Ligero y muy versátil: Tiene 14 pulgadas y es ligero, por lo que es muy interesante para viajar con él.
  • Pantalla y hardware top: Su hardware tiene lo necesario para dar un rendimiento notable durante años. Y tiene pantalla OLED.

❌ LO PEOR

  • Es un dispositivo usado: Es un dispositivo que ha estado expuesto en una tienda, algo que no es del gusto de todo el mundo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil ligero, con buena pantalla, hardware actual y que, además, es convertible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo totalmente nuevo o directamente un equipo más asequible.
Ya en Action (y rebajada solo unos días) la freidora de aire tipo Ninja con más capacidad, pantalla y dos recipientes con asas y tapas
En Xataka
Ya en Action (y rebajada solo unos días) la freidora de aire tipo Ninja con más capacidad, pantalla y dos recipientes con asas y tapas

También te puede interesar

ASUS Zenbook 14 OLED OLED UM3406GA-QD068W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Negro Jade - Teclado QWERTY español

ASUS Zenbook 14 OLED OLED UM3406GA-QD068W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Negro Jade - Teclado QWERTY español

Hoy en Amazon — 1.099,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 – Ordenador Portátil 16" WUXGA (Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, USB-C, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul Cósmico

Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 – Ordenador Portátil 16" WUXGA (Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, USB-C, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul Cósmico

Hoy en Amazon — 1.199,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, MediaMarkt, HP

En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2026. Consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios