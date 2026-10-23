MediaMarkt está liquidando en su outlet este portátil HP convertible con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y pantalla OLED

El outlet que tiene MediaMarkt se ha convertido en un oasis de buenos precios cuando se trata de comprar casi cualquier dispositivo. Ayer mismo os traíamos un portátil Acer muy interesante para todo aquel usuario que buscase algo que, además de potente, tuviera una buena pantalla. Hoy seguimos por esa misma línea, pero con un equipo más compacto y convertible: es un HP OmniBook X Flip 14 y está disponible por 951,32 euros.
Convertible 2 en 1 - HP OmniBook X Flip 14-kc0002ns, Copilot+PC, 50 TOPS, 14"
Un portátil con 32 GB de RAM y pantalla OLED
Se trata de un gran precio si tenemos en cuenta que su precio es de 1.379 euros. Este HP del outlet de MediaMarkt está en estado 'Usado', puesto que ha sido expuesto en una de sus tiendas físicas. Ahora bien, pese a esto, tiene su correspondiente garantía, envío gratis y un período de 30 días en el que podemos devolverlo sin ningún tipo de problema.
¿Y qué ofrece este equipo? Se trata del HP OmniBook X Flip 14 (modelo 14-kc0002ns), un portátil convertible de 14 pulgadas. Esto se traduce en que es un ordenador compacto y ligero (su peso es de 1,38 kg), lo que lo hace muy manejable y fácil de transportar. Con el plus de que, además, lo podemos usar como si fuese una tablet.
A nivel de hardware es muy interesante. Une un procesador AMD Ryzen AI 7 450 junto a una GPU y una NPU que hace que este portátil pueda ejecutar modelos de IA en local con soltura. Además, tiene 1 TB de SSD, 32 GB de memoria RAM DDR5 y una pantalla OLED con resolución 2K, por lo que podemos esperar de ella un negro puro con un gran contraste. Ideal para ver contenido multimedia o para editar fotografía, por ejemplo.
|
⚡ EN RESUMEN: portátil hp omnibook x flip 14
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil ligero, con buena pantalla, hardware actual y que, además, es convertible.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo totalmente nuevo o directamente un equipo más asequible.
También te puede interesar
ASUS Zenbook 14 OLED OLED UM3406GA-QD068W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 7 445, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 840M, Windows 11 Home) Negro Jade - Teclado QWERTY español
Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 – Ordenador Portátil 16" WUXGA (Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi 6, USB-C, Windows 11 Home) Teclado QWERTY Español - Azul Cósmico
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Xataka, MediaMarkt, HP
En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2026. Consejos y recomendaciones
En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados
Ver 0 comentarios