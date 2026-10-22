MediaMarkt liquida en su outlet este portátil Acer con 32 GB de RAM DDR5, 1 TB de SSD y pantalla OLED

Cuando se trata de encontrar dispositivos a buen precio, un lugar que solemos revisar casi a diario es el outlet de MediaMarkt. Ahí acaban muchos dispositivos de las distintas tiendas físicas, contando la gran mayoría de ellos con descuentos que no vemos en otras tiendas. Este portátil Acer Swift Go 16 es un claro ejemplo de ello: está disponible por 883,32 euros, pero si usamos el código 'PRICEDEAL5', se queda en 863,32 euros. Lejos de los 1.300 euros de su PVP.
Portátil - Acer Swift Go 16 SFG16-72-76T7, 16" OLED 3.2 K, Intel® Core Ultra 7
Un portátil con un hardware equilibrado y pantalla OLED
Se trata de una muy buena opción si estás buscando un portátil que sea potente y, sobre todo, tenga pantalla OLED. Este portátil Acer, modelo SFG16-72-76T7, es un dispositivo que ha estado expuesto en una de las tiendas de MediaMarkt. Pese a ello, tiene su correspondiente garantía, el envío es gratis y, además, tenemos 30 días para devolverlo si no nos convence.
¿Y qué destaca de este equipo? Una de sus mejores características es, como hemos dicho más arriba, su pantalla OLED. Esta, con una diagonal de 16 pulgadas, resolución 3,2K y 120 Hz, nos va a permitir trabajar o editar fotografía y vídeo con muy buena calidad (así como ver pelis).
Si nos centramos en el hardware, el equipo lleva bajo el capó un procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de memoria RAM de tipo DDR5 y un SSD de 1 TB. Todo ello junto nos va a permitir tener un buen rendimiento, tanto ahora mismo como durante varios años. Ideal para trabajar, pero también para edición de fotografía o estudiar.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Acer swift go 16
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil para trabajar o editar fotografía y quieres que tenga potencia, buena memoria y pantalla OLED.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un artículo que no haya estado expuesto en una tienda o directamente buscas otro tipo de portátil, como uno de corte gaming.
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Imágenes | MediaMarkt, Acer
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