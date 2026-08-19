Moderna se ha disparado un 177% en bolsa. Detrás hay una vacuna contra el cáncer que ha cumplido objetivos de fase 3

Moderna volvió a colocar el ARNm en el centro de todas las miradas, pero esta vez el motivo no tiene nada que ver con una pandemia. Sus acciones se dispararon alrededor de un 177% después de que la compañía y Merck anunciaran nuevos resultados de una terapia experimental contra el cáncer. Lo especialmente llamativo está en cómo funciona: no se fabrica una vacuna común para todos los pacientes, sino una específica para cada uno, diseñada a partir de las mutaciones de su tumor. Esa idea lleva años avanzando por los ensayos clínicos y acaba de alcanzar su prueba más importante hasta ahora.

Qué ha demostrado el ensayo. La prueba decisiva se llama INTerpath-001 e incluyó a 1.137 pacientes con melanoma cutáneo de alto riesgo, en estadios IIB a IV, completamente extirpado mediante cirugía. Según Merck y Moderna, un análisis intermedio mostró que añadir intismeran a Keytruda mejoró de forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante la supervivencia libre de recurrencia, que mide el tiempo hasta que el cáncer reaparece o el paciente muere por cualquier causa, frente a Keytruda en solitario. La combinación también mejoró la supervivencia libre de metástasis a distancia. Son dos objetivos fundamentales del estudio, aunque todavía no equivalen a dar por concluida la fase 3.

No es una vacuna preventiva. A diferencia de las vacunas que utilizamos para evitar una infección antes de que ocurra, intismeran se administra como tratamiento después de que el cáncer ya haya aparecido. En este ensayo se utiliza tras la cirugía, cuando el melanoma ha sido completamente extirpado, con la intención de entrenar al sistema inmunitario para detectar células tumorales que puedan permanecer y reducir así el riesgo de recaída. La clave está en los neoantígenos, proteínas o fragmentos derivados de mutaciones del tumor que pueden servir como dianas para que las defensas distingan mejor las células cancerosas.

Una vacuna hecha a medida. El proceso comienza con una muestra del tumor de cada paciente, que se analiza para identificar su firma particular de mutaciones. A partir de ahí se diseña un ARNm sintético capaz de codificar hasta 34 neoantígenos seleccionados específicamente para ese cáncer. Una vez administrado, esas instrucciones permiten que el organismo produzca los neoantígenos seleccionados y los presente al sistema inmunitario para favorecer una respuesta de células T contra las células tumorales que los contienen. Keytruda completa la estrategia bloqueando el receptor PD-1, que puede frenar esa respuesta inmunitaria.

Un precedente para el ARNm. La relevancia va más allá de este melanoma. Según Merck y Moderna, es la primera vez que una terapia individualizada de neoantígenos y un tratamiento oncológico basado en ARNm ofrecen un resultado positivo en fase 3. El camino hasta aquí ya había dejado una señal importante: en el estudio de fase 2b, el seguimiento a cinco años mostró un 49% menos de riesgo de recurrencia o muerte y un 59% menos de riesgo de metástasis a distancia o muerte frente a Keytruda en solitario. Conviene subrayarlo: esos porcentajes pertenecen al ensayo anterior, no al fase 3 que acaba de conocerse.

Lo que todavía falta. El avance es importante, pero aún no permite hablar de una terapia aprobada ni conocemos la magnitud completa del beneficio observado en fase 3. Merck y Moderna todavía deben presentar los datos detallados, mientras el ensayo continúa para evaluar otros objetivos, incluida la supervivencia global. Las compañías prevén discutir con los reguladores una posible solicitud de autorización y ya estudian esta estrategia en otros tumores, incluidos el cáncer de pulmón no microcítico, el de vejiga y el carcinoma renal. Esa posibilidad, todavía por demostrar, ayuda a explicar parte de las expectativas que han impulsado la reacción del mercado.

Imagen de portada | Moderna | Merck | Nano Banana

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