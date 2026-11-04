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Samsung suma a un nuevo integrante a su catálogo de auriculares: así son los Galaxy Buds On orientados a tener un mejor confort

Unos nuevos auriculares con formato abierto que son ideales para hacer deporte

Samsung Galaxy On
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Alberto García

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Este ha sido un año en el que Samsung ha presentado varios auriculares. Primero tuvimos los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro y ahora ha llegado un nuevo integrante a la familia: los Samsung Galaxy Buds On, que además se distancian del formato que veníamos viendo en anteriores auriculares de la marca.

Un diseño abierto y con estructura clip

Samsung Galaxy On Samsung

Los Samsung Galaxy Buds On son unos auriculares de tipo abierto, lo que significa que no se introducen en el oído. Esto brinda una mayor comodidad, pero a cambio la reducción de ruido es peor. En cualquier caso, tienen forma de clip para que se sujeten mejor a las orejas, lo cuál es una característica interesante de cara a realizar deporte.

Estos auriculares también tienen controles gestuales y acceso por voz a la inteligencia artificial. Son ideales para cuando queremos estar atentos a nuestro entorno y apuntan a ser cómodos con un peso de 6,65 gramos por auricular y una estructura en arco para apoyarse en las orejas, y no tanto en los oídos.

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En cuanto a su batería, Samsung promete hasta 9,5 horas de reproducción de música con una única carga, extensible hasta las 38 horas de autonomía utilizando el estuche de carga. Además, no podía faltar la integración de estos auriculares con el ecosistema de Samsung, ofreciendo la posibilidad de controlar la música, notificaciones y otros ajustes desde los auriculares.

Ahora viene lo "malo": en cuanto a su disponibilidad, los Samsung Galaxy Buds On estarán disponibles en Estados Unidos a principios de este mes de noviembre. De momento no se ha confirmado su llegada a Europa

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