Samsung no espera al Black Friday con el Galaxy S26 Ultra desde 422,55 euros y ofertas en teles, tablets, electrodomésticos y más

Aunque el Black Friday es técnicamente a finales de este mes, son varias las tiendas que ya han comenzado con sus ofertas. Samsung tiene activas sus Black Weeks con descuentos muy interesantes, no solo en móviles o tablets, sino también en televisores, electrodomésticos e incluso en wearables. Los dispositivos están rebajados, pero podemos reducir aún más nuestros carritos con una serie de códigos y promociones que os detallamos a continuación:

Descuento de 70 euros por pagar con Samsung Pay o Bizum en compras de más de 700 euros

Pidiendo un código de descuento al chat de expertos de la tienda de Samsung (está en la parte inferior derecha de su página web). También está disponible el código 'APP5' para un 5 % de descuento.

Entregando tu viejo dispositivo con Entrega y Estrena.

Además, algunos móviles vienen con funda y cargador de regalo.

De entre todos los dispositivos y electrodomésticos que tenemos ahora mismo rebajados, os hemos hecho una selección de cinco que nos parecen especialmente interesantes:

Galaxy S26 Ultra desde 422,55 euros, uno de los mejores móviles de Samsung con cargador y funda de regalo.

desde 422,55 euros, uno de los mejores móviles de Samsung con cargador y funda de regalo. Lavadorasecadora AI desde 540,55 euros, un electrodoméstico muy útil que une lavadora con secadora.

desde 540,55 euros, un electrodoméstico muy útil que une lavadora con secadora. Samsung TV R95H desde 1.686,55 euros, televisor con tecnología Micro RGB y que tiene además reembolso de 250 euros.

desde 1.686,55 euros, televisor con tecnología Micro RGB y que tiene además reembolso de 250 euros. Galaxy Watch9 desde 261,05 euros, uno de los mejores relojes con Wear OS.

desde 261,05 euros, uno de los mejores relojes con Wear OS. Galaxy Tab S12 Ultra desde 572,05 euros, tablet potente y con una pantalla de 14,6 pulgadas.

Galaxy S26 Ultra

Una de las mejores ofertas de estas Black Weeks la protagoniza este Galaxy S26 Ultra, un dispositivo de gama alta que es potente, que tiene siete años de actualizaciones garantizadas y que podemos conseguir desde 422,55 euros si aprovechamos todos los descuentos:

El descuento ya aplicado.

70 euros por pagar con Bizum o Samsung Pay .

. Un descuento adicional si solicitamos el código al chat de expertos o usando directamente 'APP5'.

Hasta 690 euros de reembolso entregando nuestro viejo móvil con Entrega y Estrena.

Además, nos llevaremos directamente una funda y cargador de regalo.

Lavadorasecadora AI

Con el frío y las lluvias, secar la ropa puede ser complicado en muchos hogares. Y, en espacios reducidos, es complicado tener una lavadora y una secadora. Por eso mismo, tener una lavasecadora es muy útil, especialmente en estas fechas. Samsung tiene esta, modelo WD90HG6U94BEU3, disponible por 540,55 euros. Tiene 9 kg de capacidad (6 kg de capacidad para la función de secadora) y es un 30 % más eficiente que los electrodomésticos con etiqueta A. En este caso, el descuento a aplicar es con el código 'APP5'.

Samsung TV R95H

También tenemos televisores en esta promo de Samsung, incluso si buscamos uno de gama alta. Tenemos disponible esta tele R95H de 65 pulgadas por 1.401,55 euros, un modelo de este mismo año con tecnología MicroRGB, tratamiento antirreflejos y sistema One Connect inalámbrico para evitar tener cables por medio. Para obtener ese precio, tenemos que aplicar el descuento del chat de expertos (también sirve 'APP5') y hacer nuestra compra con Bizum o Samsung Pay. A esto, hay que sumarle que obtendremos un reembolso posterior de 250 euros.

Galaxy Watch9

También hay wearables de Samsung en esta promo y el que mayor descuento tiene es el Galaxy Watch9 en su versión Bluetooth de 40 milímetros. En este caso, nos podemos hacer con este reloj con Wear OS desde 261,05 euros utilizando los siguientes descuentos:

El código 'APP5' nos dará un descuento directo sobre el carrito.

Tendremos hasta 80 euros de descuento adicional entregando nuestro viejo dispositivo con Entrega y Estrena.

Además, si queremos una correa extra, podemos hacernos con ella con un 30% de descuento.

Galaxy Tab S12 Ultra

Y terminamos esta selección de ofertas con la Galaxy Tab S12 Ultra, una tablet con pantalla de 14,6 pulgadas, chip Dimensity 9500 de MediaTek y cuatro altavoces, lo que hace que sea ideal para ver pelis en el sofá o jugar videojuegos. Nos podemos hacer con ella desde 572,05 euros con los siguientes descuentos:

Pagando con Bizum o Samsung Pay tendremos un descuento directo de 70 euros.

Utilizando el código del chat de expertos o 'APP5' tendremos un descuento adicional.

Descuento directo de 100 euros con Entrega y Estrena, además de un reembolso de hasta 720 euros entregando nuestro viejo dispositivo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Xataka

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