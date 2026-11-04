Canva ha anunciado una ola de despidos y cambios que afectarán al 22% de su plantilla

Canva está reorganizando su estructura, y eso va a afectar a unas 1.271 personas de la empresa, lo que supone un 22% de la plantilla. Del total, muchos verán su puesto de trabajo modificado o trasladado, pero otros tantos serán despedidos. Melanie Perkins, CEO de la compañía, emitió el comunicado tanto a sus trabajadores como en su web, calificando el movimiento como “el momento más difícil de nuestros trece años de historia”. La empresa no ha indicado cuántos de todos ellos acabarán perdiendo su empleo.

Por qué importa. Canva es una de las empresas emergentes más conocidas de Australia y lleva tiempo considerándose candidata a una gran salida a bolsa. Ahora se dispone a recortar una quinta parte de su plantilla, convirtiéndose en un ejemplo más de cómo la IA remodela el mercado en las empresas de software.

En detalle. Perkins afirma que la empresa necesita “refundarse” en torno a equipos pequeños y con autonomía, y que “los pequeños cambios no serán suficientes”. Su plan involucra fusionar equipos y mover buena parte de su equipo a Sídney, su sede principal que acogerá a más equipos de producto. A partir de enero, se espera que la mayoría de los empleados que trabajen en híbrido acudan a la oficina de dos a tres días a la semana.

Por otro lado, aquellos que acaben despedidos recibirán al menos seis meses de sueldo y doce meses de cobertura sanitaria, así como asesoramiento profesional y la opción de quedarse el portátil de la empresa. Canva también ofrecerá subvenciones a través de un fondo para aquellos que dejen la empresa y quieran emprender con otros proyectos. Tal y como comparte la compañía, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de diciembre.

No es por la IA, pero sí. En el comunicado se señala el crecimiento, y no la IA, como el motivo principal. Perkins afirma que este ha sido “el año más difícil hasta la fecha” para la empresa y que el crecimiento se ha desacelerado por primera vez en una década. Business Insider informa de que en agosto Canva recortó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 del 30 % al 20 %, y que se enfrenta a nuevos competidores ahora que Google, OpenAI y el resto de laboratorios de IA se adentran al terreno de la generación de imágenes por IA.

Perkins asegura que la nueva tecnología está cambiando “lo que la gente puede crear, cómo lo crea y qué espera de los productos que utiliza”. La BBC informa de que los inversores de Canva, Blackbird Ventures y Airtree, han rebajado supuestamente su valoración de 60.000 millones de dólares australianos a finales del año pasado a unos 49.000 millones. El medio también informa de que la propia valoración interna de la empresa se redujo a medida que aumentaban los costes relacionados con la IA con el despliegue de nuevos productos.

Recortes generalizados. Canva se une a una lista cada vez mayor de empresas tecnológicas que recortan plantilla. Entre los últimos ejemplos, tal y como señala The Guardian, están los 1.000 despidos en Atlassian y otros tantos en Block y WiseTech Global. También se encuentra Squarespace, quienes anunciaron recortes que afectaron al 19% de su plantilla.

Posible salida a bolsa. Bloomberg señala que Canva se ha estado preparando para una posible salida a bolsa, y que su valoración ha oscilado desde un máximo de 40.000 millones de dólares en 2021 hasta aproximadamente 26.000 millones un año después. Las aguas siguen estando muy revueltas en las tecnológicas, así que queda ver si esta reestructuración ayuda a la compañía a recuperar el ritmo para que su supuesta salida a bolsa resulte más atractiva para los inversores.

Imagen de portada | Swello

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