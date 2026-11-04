El iPhone y el Mac están consiguiendo un ambicioso objetivo: que Apple recupere China

Estos días son muy movidos en el mundillo tecnológico debido a que varias de las principales compañías presentan resultados financieros. Sony, Nintendo y Apple coinciden esta semana, por ejemplo, y ya hemos conocido los resultados de la compañía estadounidense.

John Ternus se ha estrenado como CEO de Apple en su primera llamada a los inversores comentando los excelentes resultados del Mac, pero si te preguntas cómo va el iPhone, la respuesta es "como un cohete". Y China tiene buena parte del mérito.

Datos en corto. Este trimestre (de julio a septiembre), la compañía registró unos ingresos de 114.500 millones de dólares, suponiendo un aumento del 12% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Si nos centramos en productos, hay dos velocidades claras:

iPhone con ingresos de 57.600 millones de dólares, un 17% más que el año anterior y marcando récord del trimestre de septiembre.

con ingresos de 57.600 millones de dólares, un 17% más que el año anterior y marcando récord del trimestre de septiembre. Servicios con ingresos de 31.600 millones de dólares frente a los 28.800 millones de dólares del año anterior.

con ingresos de 31.600 millones de dólares frente a los 28.800 millones de dólares del año anterior. Mac con ingresos de 10.800 millones frente a los 8.700 del mismo trimestre del año anterior.

con ingresos de 10.800 millones frente a los 8.700 del mismo trimestre del año anterior. iPad con ingresos de 6.200 millones, por debajo de los 7.000 millones del año anterior.

con ingresos de 6.200 millones, por debajo de los 7.000 millones del año anterior. Wearables, Home y accesorios con ingresos de 8.300 millones, un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El año del Mac. Está claro cuáles son las patas principales del negocio de una Apple que ya no es sólo la compañía del iPhone, sino que lleva pivotando unos años a ser una compañía de servicios. Sin embargo, y aquí está la sorpresa, el Mac ha rendido extremadamente bien en, quizá, el peor año para hacerlo.

No voy a entrar demasiado porque ya lo desgranó ayer mi compañero Lacort, pero básicamente en el año en el que una crisis de componentes sin precedentes ha puesto muy difíciles las cosas para la tecnología de consumo, el Mac ha despuntado con un crecimiento del 28,7% en el trimestre anterior y un 23,7% en el actual comparado con los mismos periodos de hace un año.

El MacBook Neo tiene buena parte de la culpa debido a su precio, pero también modelos como el mini o el Studio que son muy capaces de ejecutar modelos de IA en local, algo que es bastante interesante y que a perfiles como el de Sam Altman no les gusta ni un pelo.

"Nuestra base de dispositivos activos ha alcanzado un máximo histórico en China, con un año récord para los iPhone" - John Ternus

China. Dejando dispositivos al margen, un punto muy interesante de la llamada de accionistas fue cuando Ternus respondió a una pregunta relacionada con el crecimiento del 28% en el año fiscal 2026 y el estado de salud de ese mercado. El directivo comentó que este último trimestre había supuesto un aumento del 21% de los ingresos en China, marcando un récord en cuanto a trimestres de julio a septiembre para la compañía.

Los principales responsables aquí fueron el iPhone, manteniendo la tendencia de los años pasados y registrando un récord del trimestre de septiembre, pero también por esos Mac en los que han observado un crecimiento de dos dígitos en el último periodo. Esa posibilidad de usarlos para correr IA de forma local tiene mucho sentido en China, donde la adopción de la IA se topa con menos barreras que en occidente (también pasa en Japón o Corea del Sur, por ejemplo) y donde los modelos abiertos son los dominantes.

Ternus destaca que China se ha convertido en un mercado aún más prioritario para la compañía, siendo un país en el que los tres modelos de iPhone (base, Pro y 'e') se han convertido en los principales smartphones por número de ventas y considera que hay potencial para ir más allá. Y más aún cuando la compañía venía de dos años seguidos de caída.

Empieza un nuevo año. China lleva un tiempo consolidándose como uno de los mercados más prometedores. Es un pastel enorme al que Apple, Nvidia y otras empresas occidentales quieren hincar el diente. En el caso de Nvidia, llevamos meses con restricciones de venta de GPU para la IA y el propio Jensen Huang, tan cercano al actual Gobierno estadounidense, se ha posicionado para que se relaje esa fricción y poder entrar legalmente en ese gigantesco mercado.

Apple se está posicionando muy bien en China y lo interesante es que acaba de empezar un nuevo trimestre fiscal para Apple. Aunque los iPhone se pusieron a la venta en septiembre, el actual trimestre que comenzó en octubre recogerá mejor las ventas iniciales de los iPhone 18 Pro Max, del iPhone Duo y también de los nuevos MacBook M6 y MacBook táctil que se ponen a la venta esta misma semana, así como periodos como el 11 de noviembre y el Black Friday.

Cuando presenten resultados dentro de un par de meses, veremos si China se sigue consolidando como ese mercado al que prestar cada vez más atención y, sobre todo, saciaremos la curiosidad por ver si el Mac sigue creciendo al ritmo tan sano de los últimos meses.

Imagen | Xataka (editada)

En Xataka | China está experimentando lo más parecido que hemos vivido hasta ahora a un "estallido de la burbuja IA"